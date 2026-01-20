ETV Bharat / state

సిట్ విచారణకు హాజరైన హరీశ్‌రావు - న్యాయవాదులను అనుమతించని సిట్ అధికారులు

ఫోన్ ట్యాపింగ్‌ కేసులో సిట్ విచారణకు హాజరైన హరీశ్‌రావు - జూబ్లీహిల్స్‌ పీఎస్‌లో హరీశ్‌రావును విచారిస్తున్న సిట్‌ అధికారులు - హరీశ్‌రావు వెంట న్యాయవాదులకు అనుమతి నిరాకరణ

Former Minister Harish Rao Attends SIT Inquiry
Former Minister Harish Rao Attends SIT Inquiry (ETV)
Harish Rao Attends SIT Inquiry : ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో మాజీ మంత్రి, బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యే హరీశ్‌రావు సిట్‌ విచారణకు హాజరయ్యారు. కొద్దిసేపటి క్రితం జూబ్లీహిల్స్‌ పీఎస్‌కు ఆయన చేరుకున్నారు. హరీశ్‌రావు వెంట న్యాయవాదులను పీఎస్‌ లోపలికి పోలీసులు అనుమతించలేదు. జూబ్లీహిల్స్‌ పీఎస్‌లో హరీశ్‌రావును సిట్‌ అధికారులు ఏసీపీ వెంకటగిరి, ఎస్పీ రవీందర్‌ రెడ్డి విచారిస్తున్నారు. పోలీస్‌స్టేషన్‌ వద్ద భారీగా పోలీసులు మోహరించారు. ఈ కేసులో విచారణకు హాజరుకావాలని ఆయనకు సోమవారం సిట్‌ నోటీసులు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఆయన జిల్లా పర్యటనలో ఉండటంతో సిట్‌ సిబ్బంది నోటీసులను కోకాపేటలోని ఆయన ఇంట్లో ఇచ్చి వెళ్లారు.

ప్రభాకర్‌రావు హైదరాబాద్‌ రావడంతో : దాదాపు రెండు సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్న ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసు అనేక మలుపులు తిరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రాజకీయ నేతలు, వ్యాపారులు మొదలు జడ్జీల ఫోన్లనూ ట్యాప్‌ చేశారని, వాటికి సంబంధించిన ఆధారాలను ధ్వంసం చేశారన్న ఆరోపణలపై పంజాగుట్ట పోలీస్‌స్టేషన్​లో 2024 సంవత్సరం మార్చిలో కేసు నమోదైంది. అనంతరం జరిగిన పరిణామాల్లో ట్యాపింగ్‌ వ్యవహారంలో ప్రధాన నిందితుడు, ఎస్‌ఐబీ ఓఎస్డీగా పని చేసిన ప్రభాకర్‌రావు విదేశాలకు పారిపోవడంతో దర్యాప్తునకు ఆటంకం ఏర్పడింది. మిగతా నిందితులను అరెస్టు చేసినప్పటికీ ప్రభాకర్‌రావు అందుబాటులో లేకపోవడంతో చాలా కాలం పాటు దర్యాపు నిలిచిపోయింది. గత సంవత్సరం జూన్‌లో ప్రభాకర్‌రావు హైదరాబాద్‌ రావడంతో దర్యాప్తు ఊపందుకుంది.

