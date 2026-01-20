సీఎం బామ్మర్ది బాగోతాన్ని బయటపెట్టగానే నాకు సిట్ నోటీసులు - భయపడేది లేదు : హరీశ్రావు
ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో 11:00 గంటలకు సిట్ విచారణకు హాజరు కానున్న హరీశ్ రావు - ఈ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ భవన్ వద్ద కేటీఆర్, ఇతర నేతలతో కలిసి మీడియాతో మాట్లాడిన మాజీ మంత్రి
Former Minister Harish Rao About SIT Investigation (ETV)
Published : January 20, 2026 at 9:39 AM IST
Former Minister Harish Rao About SIT Investigation : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి బామ్మర్ది బాగోతాన్ని సోమవారం బయటపెట్టగానే తనకు సిట్ నోటీసులు వచ్చాయని మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే హరీశ్ రావు అన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి తాటాకు చప్పుళ్లకు భయపడేది లేదని తెలిపారు. రేవంత్ రెడ్డి ముఠా అవినీతిని బయట పెడుతున్నందుకే కేసులు, నోటీసులు అని విమర్శించారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో నోటీసులు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో ఈరోజు 11:00 గంటలకు సిట్ విచారణకు హాజరుకానున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ భవన్ వద్ద కేటీఆర్, ఇతర నేతలతో కలిసి ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు.