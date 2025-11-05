అగ్రిగోల్డ్‌ భూముల్లో జోగి రమేష్‌ అడ్డగోలు పాగా - నిషేధిత జాబితాలో ఉన్న భూమిపై కన్ను

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 8:54 AM IST

4 Min Read
Former Minister and YSRCP Leader Jogi Ramesh Sold Agrigold Lands: నకిలీ మద్యం కేసులో నిందితుడు జోగి రమేష్‌ మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో చేసిన అక్రమాలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అధికారాన్ని అడ్డంపెట్టుకుని వివాదాల్లో ఉన్న ఆస్తులపై కన్నేసి వాటిని సొంతం చేసుకునేందుకు జోగి ఎంతకైనా తెగించేవారన్న ఆరోపణలున్నాయి.

నిషేధిత జాబితాలోని అగ్రిగోల్డ్‌ భూములనూ వదల్లేదు. తన కుమారుడు జోగి రాజీవ్, బాబాయి జోగి వెంకటేశ్వరరావు పేర్లతో అగ్రిగోల్డ్‌కు చెందిన విలువైన భూములను 2022లో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించుకున్నారు. వాటిని అమ్మేసి 10 కోట్లకు పైగా సొమ్ము చేసుకున్నారు. ఈ ఏడాది మేలో ఏసీబీ, సీఐడీ, రెవెన్యూ శాఖల అధికారులు సంయుక్తంగా రంగంలోకి దిగారు. భూములను సర్వే నంబర్ల ఆధారంగా గుర్తించి, అక్రమాలకు ఎలా పాల్పడ్డారో క్షేత్రస్థాయిలో అందరినీ విచారించి, నివేదికను సిద్ధం చేసి ప్రభుత్వానికి అందించారు.

ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా విజయవాడ రూరల్‌ మండలం అంబాపురంలోని అగ్రిగోల్డ్‌ భూములను అధికారులు ఈడీకి ఎటాచ్‌ చేసి నిషేధిత జాబితాలో పెట్టారు. వైఎస్సార్​సీపీ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా ఉన్న జోగి రమేష్‌ కన్ను వీటిపై పడింది. పూర్వ యజమానుల దగ్గర ఆ భూములను కొన్నట్లు పత్రాలను సృష్టించారు. రెవెన్యూ, రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ అధికారుల సహకారంతో సర్వే నంబరు మార్చి తన కుమారుడు, బాబాయి పేర్లతో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించారు. అనంతరం వాటిని ఏడు ప్లాట్లుగా విభజించి అమ్మేశారు. కొన్నవారికి పాత సర్వే నంబరుతోనే రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించడం గమనార్హం.

Board set up by officials
అధికారులు ఏర్పాటు చేసిన బోర్డు (Eenadu)

అక్రమాలపై అధికారుల నివేదిక: అధికారుల బృందం ఐదు నెలల కిందట ఈ భూములను పరిశీలించి సర్వే నంబర్ల వారీగా కొలతలు వేసి మార్కింగ్‌ చేసింది. యజమాని అవ్వా వెంకట శేషునారాయణ, ఆయన కుటుంబసభ్యులు, సరిహద్దు స్థలాల యజమానులను విచారించింది. రెవెన్యూ రికార్డులను పరిశీలించి నివేదికను తయారుచేసింది. దాని ప్రకారం ఈ నిషేధిత భూమి సర్వే నంబరు 87లో ఉంది. కానీ 88లో ఉన్నట్టు చూపి, ఫోర్జరీ డాక్యుమెంట్లతో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకున్నారు.

సర్వే నంబరు 87లోని అగ్రిగోల్డ్‌కు చెందిన తొమ్మిది ప్లాట్లు, మధ్యలో ఉన్న 445 చదరపు గజాలు., 209.5 చదరపు గజాల రహదారులను కలిపి చుట్టూ ప్రహరీని నిర్మించారు. తొమ్మిది ప్లాట్ల స్థలం 1,540.10 చదరపు గజాల రహదారులతో కలిపితే 2,194 చదరపు గజాలు అని అధికారులు కొలతలు వేసి గుర్తించి నివేదికలో పొందుపరిచారు.

స్వీయ సవరణతో మార్చేసి మరీ:

  • 2022 డిసెంబరు 9న రాజీవ్‌ పేరుతో 1,074 చదరపు గజాలను ఆర్‌ఎస్‌ నంబర్‌ 88లో కొనుగోలు చేసినట్లు దస్తావేజు 7,589లో చూపించారు. వాస్తవంగా ఆ సర్వే నంబరులో ఈ భూమి లేదు. దీంతో వేరొకరికి అమ్మడం కుదరదు. అందుకే మళ్లీ స్వీయ సవరణ ద్వారా దస్తావేజు నం.2,674, 2,675, 2,673లో 2023 ఏప్రిల్‌ 29న సర్వే నంబరు 87లోకి మార్చారు.
  • 2022 సెప్టెంబరు 9న వెంకటేశ్వరరావు పేరుతో 1,086 చదరపు గజాలను ఆర్‌ఎస్‌ నం.88లో కొనుగోలు చేసినట్లు దస్తావేజు 7,592లో చూపించారు. దీనినీ 2023, ఏప్రిల్‌ 29న స్వీయ సవరణ దస్తావేజు నం.2,676 ద్వారా సర్వే నం.87లోకి మార్చేశారు. అనంతరం ఈ స్థలాలను అమ్మేసి వేరే వాళ్లకు రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసేశారు. 2,194.60 చదరపు గజాల భూమిని తమ పేర్లతో రిజిస్ట్రేషన్లు చేసుకుని ఆరు నెలల్లోనే 208.05 గజాల చొప్పున ఏడు ప్లాట్లుగా మార్చేసి అమ్మేశారు.
  • 2023 మే 31న వేరేవారికి రిజిస్ట్రేషన్లు చేసేశారు. వారి నుంచి 10 కోట్ల వరకూ దండుకున్నారు. భూమిని కొని మోసపోయామంటూ పడిగపాటి బాలమ్మ, సోముల దుర్గాభవాని, సోముల వెంకటేశ్వరరెడ్డి, పడిగపాటి సుబ్బారెడ్డి తదితరులు అధికారులను కలిసి తమ దగ్గరున్న దస్తావేజులను చూపించారు. అవి అగ్రిగోల్డ్‌ భూములని తెలియక కొన్నామని వాపోయారు.

జోగి భూ అక్రమాలు ఎన్నెన్నో: పెడన నియోజకవర్గంలో ఓ వ్యక్తి చనిపోవడంతో ఆయన భూమిపై జోగి వర్గం కన్నుపడింది. ఆయన తల్లి, భార్య మధ్య ఆస్తి విభేదాలు రావడంతో మధ్యలో జోగి కలగజేసుకున్నారనే ఆరోపణలున్నాయి. మధ్యవర్తిత్వంలో కొంత భూమిని తన బినామీ అయిన ఓ అనుచరుడి పేరుపైకి మార్చినట్లు తెలుస్తోంది.

జోగి ఎమ్మెల్యే, మంత్రిగా ఉన్నప్పుడే తీరప్రాంతంలో 1,500 ఎకరాల వరకూ మడ అడవులను కొట్టేసి చేపల చెరువులు తవ్వేశారు. వీటిలోనూ తన బినామీ పేర్లతో 50 ఎకరాల వరకూ కబ్జా చేసినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. కృష్ణా జిల్లా కృత్తివెన్ను మండలం ఇంతేరు గ్రామంలో ఎకరా 3 లక్షల చొప్పున 30 ఎకరాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయంటూ పశ్చిమగోదావరి జిల్లా నరసాపురానికి చెందిన వీరవెంకట ప్రసాద్, ఆయన కుమారుడు కల్యాణ్‌ను జోగి రమేష్, తన అనుచరులు నమ్మించి 90 లక్షలు తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఆ తర్వాత భూమి చూపించకుండా బెదిరింపులకు దిగుతున్నట్లు తెలిసింది.

