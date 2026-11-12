ఉమ్మడి రాష్ట్ర మాజీ మంత్రి, సీనియర్ నేత శత్రుచర్ల విజయరామరాజు మృతి - సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి
Shatracherala Vijayarama Raju Death ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ మంత్రి శత్రుచర్ల విజయరామరాజు(84) మృతి చెందారు. కొంతకాలంగా వయోభారం, అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆయన ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో కన్నుమూశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 10:40 PM IST
ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ మంత్రి, సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు శత్రుచర్ల విజయరామరాజు(84) మృతి చెందారు. కొంతకాలంగా వయోభారం, అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆయన గురువారం విశాఖపట్నం ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో కన్నుమూశారు.
విజయరామరాజు 1948 ఆగస్టు 4న అప్పటి విజయనగరం జిల్లా (ప్రస్తుతం పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా) జియ్యమ్మవలస మండలం, చినమేరంగి గ్రామంలో జన్మించారు. బొబ్బిలిలోని రాజయ్య కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేశాడు. విజయరామరాజు జనతా పార్టీతో తన రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించి ఆ పార్టీకి నాయకుడిగా ఉన్నారు. 1978లో ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నాగూరు నియోజకవర్గం నుంచి తొలిసారిగా ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. తరువాత రామరాజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. 1983-2009 మధ్య నాగూరు పార్వతీపురం నియోజకవర్గాల నుంచి రామరాజు ఐదుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున : 1983లో రామరాజు నాగూరు నియోజకవర్గం నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. విజయరామరాజు రాజకీయాలలో ప్రవేశించి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యునిగా నాగూరు నియోజకవర్గం నుంచి 1978లో జనతాపార్టీ తరఫున ఎమ్మెల్యే ఎన్నికయ్యారు. తరువాత 1983, 1985 ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ తరఫున ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. తరువాత పార్వతీపురం లోక్సభ నియోజకవర్గం నుంచి ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు. 1999లో తిరిగి నాగూరు నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు.
2004లో పార్వతీపురం నుంచి శాసనసభకు ఎన్నికయ్యారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్.రాజశేఖర రెడ్డి మంత్రివర్గంలో అటవీ, పర్యావరణ శాఖ, సాంకేతిక శాఖ మంత్రిగా, రోశయ్య మంత్రివర్గంలో రవాణాశాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు. 2017లో శ్రీకాకుళం జిల్లా స్థానిక సంస్థల నియోజకవర్గం నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున నిలబడి శాసనమండలికి ఎన్నికై మండలి సభ్యునిగా కొనసాగారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి : శత్రుచర్ల విజయరామరాజు మృతి పట్ల ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సహా పలువురు నేతలు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. నాలుగు దశాబ్దాల రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, ఎమ్మెల్సీ, మంత్రిగా ఆయన అందించిన సేవలు చిరస్మరణీయమని చంద్రబాబు నివాళులర్పించారు. ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిలో విజయరామరాజు తనదైన ముద్ర వేశారని మంత్రి నారా లోకేశ్ కొనియాడారు. డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ పొలిటీషియన్గా ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉందన్నారు. విజయరామరాజు మరణం టీడీపీకి, రాష్ట్ర రాజకీయాలకు, మన్యం ప్రజలకు తీరని లోటని మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి సంతాపం తెలిపారు. ఆయన కుటుంబానికి, ముఖ్యంగా భార్యకు ఈ విషాదాన్ని తట్టుకునే మనోధైర్యం కలగాలని ఆకాంక్షించారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారిక లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించడం ఆయన ప్రజాసేవకు దక్కిన గౌరవమని పేర్కొన్నారు. ఐదుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా, మూడుసార్లు ఎంపీగా ప్రజలకు సేవలందించిన విజయరామరాజు మరణం రాజకీయ రంగానికి తీరని లోటని టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు నివాళులర్పించారు. దివంగత నేత ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని, కుటుంబ సభ్యులకు మనోధైర్యం కలగాలని నేతలు ఆకాంక్షించారు.
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