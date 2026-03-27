ETV Bharat / state

సైబర్ కేటుగాళ్ల చేతిలో విజయవాడ నగర మాజీ మేయర్ దంపతులు - దాదాపు రూ.20 లక్షలు సొమ్ము మాయం!

దంపతుల ఉమ్మడి పొదుపు ఖాతాను కశ్మీర్​కు బదిలీ చేసిన కేటుగాళ్లు - వీరి ఖాతా నుంచి దశలవారీగా దాదాపు రూ.20 లక్షలు సొమ్ము స్వాహా - బ్యాంకు ఖాతా లావాదేవీలను తీసుకుని పరిశీలిస్తున్న పోలీసులు

Former Mayor Of Vijayawada Loses Huge Money In Cyber Fraud
Former Mayor Of Vijayawada Loses Huge Money In Cyber Fraud (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 5:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Former Mayor Of Vijayawada Loses Huge Money In Cyber Fraud : ప్రజలకు ప్రభుత్వం, అధికారులు ఎంత అవగాహన కల్పించినా ప్రస్తుతం ఏదో ఒకచోట సైబర్ నేరాలు జరుగుతూనే ఉంటున్నాయి. సైబర్ నేరగాళ్లు అనేక ఎత్తుగడలతో రెచ్చిపోతున్నారు. కేటుగాళ్ల వలలో ఎందరో అమాయకులతో పాటు ఉన్నతాధికారులు కూడా ఇప్పటికే మోసపోయారు. అలా మోసపోయిన వారిలో విజయవాడ నగర మాజీ మేయర్ జంధ్యాల శంకర్ కూడా చేరారు. బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో ఎప్పుడైతే ఆన్​లైన్ సౌకర్యం వచ్చిందో ఆ తర్వాత నుంచే అనేక లావాదేవీలు చేయడానికి సులభమయ్యింది. దాంతో మోసాలు చేయడం కూడా సైబరాసులకు ఎంతో ఈజీ అయ్యింది. బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి కొన్ని లక్షల రూపాయలను ఖాళీ చేసిన ఘటనలు దేశ వ్యాప్తంగా ఎన్నో ఉన్నాయి. అసలేమైంది?

యాక్సిస్ బ్యాంకులో ఉమ్మడి పొదుపు ఖాతా: విజయవాడ నగర మాజీ మేయర్ జంధ్యాల శంకర్ దంపతులు సైబర్ మోసగాళ్ల బారిన పడి బ్యాంకు ఖాతాలోని సొమ్మును పోగొట్టుకున్నారు. శంకర్, కామేశ్వరి దంపతులకు విజయవాడలోని బెంజి సర్కిల్లోని యాక్సిస్ బ్యాంకులో సీనియర్ సిటిజన్స్ విభాగంలో ఉమ్మడి పొదుపు ఖాతా తెరిచారు. వృద్ధాప్యం కారణంగా వీరు గత కొన్నేళ్ల నుంచి ఈ ఖాతాను ఉపయోగించడం లేదు. అయితే అమెరికాలో వైద్యుడిగా స్థిరపడిన వీరి కుమారుడు అప్పుడప్పుడు వీరి ఖాతాకు డబ్బులు పంపిస్తుంటారు. గత ఏడాది ఫిబ్రవరి, 2025న కుమారుడితో కలసి జాయింట్ ఎకౌంట్ను తెరిచేందుకు బ్యాంకుకు వెళ్లారు.

కశ్మీర్​కు ఖాతా బదిలీ : మీ పేరుపై కశ్మీర్లో అప్పటికే ఒక ఖాతా ఉందని సిబ్బంది చెప్పారు. తానెప్పుడూ కశ్మీర్ వెళ్లలేదని, అక్కడ బ్యాంకు ఖాతా తెరవలేదని వారికి ఆమె వివరించారు. దీనిపై జంధ్యాల కామేశ్వరి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. క్లరికల్ తప్పిదం వల్ల జరిగినందని బ్యాంకు సిబ్బంది చెబుతున్నారని, అంతకు మించి స్పందించడం లేదని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. అయితే సైబర్ కేటుగాళ్లు వీరి ఉమ్మడి పొదుపు ఖాతాను కశ్మీర్​కు బదిలీ చేశారు. ఆ ఖాతా ద్వారా లావాదేవీలను నిర్వహించడంతో పాటు, అందులోని సొమ్మును కూడా ఖాళీ చేశారు.

అప్పటికే ఖాతా ఖాళీ కావడంతో, దానిని మూసివేశారు. జంధ్యాల శంకర్ కుటుంబానికి పలు బాండ్లు ఉన్నాయి. గడువు తీరిని వీటిని సొమ్ము చేసుకునేందుకు గత ఏడాది అక్టోబరులో వీరు ఆయా సంస్థల కార్యాలయాలకు వెళ్లారు. ఈ బాండ్లు గడువు తీరాయని, వీటి సొమ్మును బ్యాంకు ఖాతాకు క్రెడిట్ చేశామని జవాబిచ్చారు. ఖాతా లావాదేవీలను పరిశీలించగా, నాలుగు విడతలుగా 2022లో 69 వేలు నగదు క్రెడిట్ కావడం, వెంటనే వాటిని మరో ఖాతాకు బదిలీ కావడం జరిగిపోయాయి. 2023, ఏప్రిల్లో వీరి ఖాతాకు గడువు తీరిన బాండ్స్ తాలూకూ సొమ్ము రూ. 12,57 లక్షలు క్రెడిట్ అయ్యాయి. వెంటనే ఈ మొత్తం బదిలీ అయింది. ఇలా దశలవారీగా దాదాపు రూ.20 లక్షలు సొమ్ము వెళ్ళిపోయింది.

ఏఎన్ఐఐ టెక్నాలజీస్ నుంచి పెద్ద ఎత్తున నగదు : వీరి ఉమ్మడి ఖాతాను సైబర్ నేరగాళ్లు పలు నగదు లావాదేవీలకు వినియోగించారు. ఏఎన్ఐఐ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఖాతా నుంచి పెద్ద ఎత్తున నగదు జమ అయినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అలా జమ కాగానే వెంటనే మరో ఖాతాకు బదిలీ అయ్యేదని గుర్తించారు. విజయవాడ నుంచి కశ్మీర్లోని శాఖకు ఖాతా ఎలా మారింది అనే అంశంపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఫిర్యాదు ఆమోదం కానీ, కేవైసీ కానీ లేకుండా ఎలా వెళ్లింది? అన్న దానిపై పరిశీలిస్తున్నారు. బ్యాంకు నుంచి ఖాతా లావాదేవీలను తీసుకుని పరిశీలిస్తున్నారు.

TAGGED:

CYBER ATTACK ON FORMER MAYOR
CYBER FRAUD ON FORMER MAYOR
FORMER MAYOR CYBER FRAUD VJA
సైబర్ మోసగాళ్లకు చిక్కిన మాజీ మేయర్
CYBER ATTACK ON FORMER MAYOR VJA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.