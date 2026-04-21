వాళ్లు మరిచిపోవడం ఇతనికి కలిసొచ్చింది - బ్యాంక్​ ఖాతా నుంచి రూ.20 లక్షలు మాయం

గుట్టు వీడిన విజయవాడ మాజీ మేయర్ ఖాతా ఖాళీ కేసు - హైదరాబాద్‌కు చెందిన సిమ్‌ ఏజెంట్​ డబ్బులు కాజేసినట్లు గుర్తించిన సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు

Former Mayor of Vijayawada Face Cyber Fraud By Sim Card Agent
Published : April 21, 2026 at 2:40 PM IST

Former Mayor of Vijayawada Face Cyber Fraud By Sim Card Agent: హైదరాబాద్​కు చెందిన ఓ వ్యక్తి సిమ్​లు విక్రయిస్తుంటాడు. అయితే తన వద్ద ఉన్న ఓ నెంబర్ నచ్చి సిమ్​ను తన మొబైల్​లో వేశాడు. వెంటనే బ్యాంక్ ఖాతాలో నగదు జమ అవుతున్నట్లు మెస్సేజెలు వచ్చాయి. దీంతో అతనిలో దుర్బుద్ది పుట్టింది. ఎలాగైనా ఆ నగదు కాజేయాలని పథకం వేశాడు. ఆ నెంబర్​తో యాక్సిస్ బ్యాంక్ యాప్ ఇన్ స్టాల్ చేసి లాగిన్, పాస్​వర్డ్ సంపాదించాడు. అనంతరం ఖాతాలోని నగదును విడతల వారీగా మరో ఖాతాకు మళ్లించాడు. ఇటీవల విజయవాడ మాజీ మేయర్ జంధ్యాల శంకర్ నగదు మాయం కేసు దర్యాప్తులో నిందితుడి గుట్టు బయటపడింది. నగదు కొల్లగొట్టిన నిందితుడ్ని సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు గుర్తించారు.

హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఓ వ్యక్తి సిమ్‌లు విక్రయిస్తుంటాడు. అయితే తన వద్ద ఉన్న ఒక నెంబరు నచ్చి ఆ సిమ్‌ను నేరుగా తన మొబైల్‌లో యాక్టివేట్‌ చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత వెంటనే అతనికి సంక్షిప్త సందేశాలు రావడం మొదలయ్యాయి. ఓ బ్యాంకు ఖాతాకు ఈ నెంబరు లింక్‌ కావడమే ఇందుకు కారణం. ఖాతాలో నగదు జమ అయినప్పుడల్లా యాక్సిస్‌ బ్యాంకు నుంచి ఎస్‌ఎంఎస్‌లు వచ్చేవి. పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు క్రెడిట్‌ అవుతున్నట్లు ఆ సందేశాల ఆధారంగా గుర్తించాడు. వీటిని చూసి అతనికి ఓ ఆలోచన వచ్చింది. డబ్బులు పడుతున్న ఖాతాకు సంబంధించి రిజిస్టర్డ్‌ మొబైల్‌ నెంబరు తన వద్దనే ఉంది. ఆ ఖాతాను తాను హ్యాక్‌ చేసి డబ్బును సొంతం చేసుకోవాలన్నది అతని ఆలోచన. ఆలోచన రావడమే ఆలస్యం వెంటనే అమలులో పెట్టాడు.

4 ఖాతాలకు మళ్లించిన సొమ్ము: యాక్సిస్‌ బ్యాంక్‌ మొబైల్‌ బ్యాంకింగ్‌ యాప్‌ను ఇన్‌స్టాల్‌ చేసుకున్నాడు. లాగిన్‌ ఐడీ, పాస్‌వర్డ్‌ క్రెడెన్షియల్స్‌ మర్చిపోయినట్లుగా ఆప్షన్‌ క్లిక్‌ చేసి చివరకు ఖాతా తాలూకూ క్రెడెన్షియల్స్‌ను రాబట్టగలిగాడు. లాగిన్‌ ఐడీ, పాస్‌వర్డ్‌ రాగానేవెంటనే మొబైల్‌ బ్యాంకింగ్‌లోకి వెళ్లాడు. ఖాతాలో రూ. లక్షల్లో బ్యాలెన్స్‌ చూసి ఆ మొత్తాన్ని దశలవారీగా మళ్లించేశాడు. విజయవాడలోని యాక్సిస్‌ బ్యాంకు ఖాతా అని తెలుసుకుని మొబైల్‌ యాప్‌లో అర్జీ పెట్టి, హైదరాబాద్‌కు మార్చుకున్నాడు. అక్కడి నుంచి పలు పట్టణాల్లోని శాఖలకు మార్చాడు. చివరకు కశ్మీర్‌కు బదిలీ చేయించుకున్నాడు. ఎకౌంట్‌లోని సొమ్మును అతని భార్య ఖాతాకు రూ. 5 లక్షలు, సొంత ఖాతాకు రూ. 12 లక్షలు, మిగిలిన వాటిని బంధువుల ఖాతాలకు బదిలీ చేశాడు. అందులోని రూ. 20 లక్షల సొమ్మును నాలుగు ఖాతాలకు తరలించాడు.

విజయవాడ పూర్వ మేయర్‌ జంధ్యాల శంకర్‌ దంపతులకు నగరంలోని యాక్సిస్‌ బ్యాంకు బెంజి సర్కిల్‌ శాఖలో జాయింట్‌ ఎకౌంట్‌ ఉంది. వీరు చాలా ఏళ్లు ఈ ఖాతాను వాడలేదు. కుమారుడితో కలిసి మరో జాయింట్‌ ఎకౌంట్‌ను తెరిచేందుకు మాజీ మేయర్‌ సతీమణి బ్యాంకుకు వెళ్లగా అసలు విషయం బయటపడింది. ఆ ఖాతా కశ్మీర్‌కు బదిలీ అయిందని అందులోని సొమ్మును ఎవరో డ్రా చేశారని తెలిసింది. ఈ ఖాతాకు లింక్‌ అయిన ఫోన్‌ నెంబరును చాలా నెలలు రీఛార్జి చేయకపోవడంతో అది డీయాక్టివేట్‌ అయింది.

విడతల వారీగా చెల్లిస్తానని హామీ: అలా ఈ సిమ్‌ హైదరాబాద్‌లోని ఏజెంట్‌ వద్దకు విక్రయాల కోసం వచ్చింది. ఖాతాలో నగదు మాయంపై విజయవాడ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. దర్యాప్తులో భాగంగా స్టేట్‌మెంట్లను తీసుకున్నారు. వీటిని పరిశీలించగా హైదరాబాద్‌కు చెందిన సిమ్‌ ఏజెంట్, అతని బంధువుల ఖాతాల వివరాలు వచ్చాయి. ఆ వ్యక్తిని పోలీసులు పిలిపించి విచారించగా తానే నగదు మళ్లించానని ఒప్పుకున్నాడు. విడతల వారీగా చెల్లిస్తానని హామీ ఇచ్చాడు.

