మావోయిస్టుల దారెటు : రాజకీయాల్లోకి వస్తారా? - వస్తే ఏ పార్టీ వైపు నిలబడతారు?

50 ఏళ్ల దండకారణ్యంలో ఉన్న గణపతి త్వరలో లొంగిపోనున్నట్లు సమాచారం - ఆపరేషన్ కగార్ వల్ల లొంగిపోయిన వేలాది మంది మావోయిస్టులు - మాతృ పార్టీ నేతలతో దేవ్జీ నేతృత్వంలో మాజీ మావోయిస్టులు భేటీ
Published : March 12, 2026 at 12:13 PM IST
What is the Agenda of Former Naxalite : దేశంలో మావోయిస్టుల ఉనికి ఇక ప్రశ్నార్థకమేనా? ఇదివరకు జరిగిన అగ్ర నేతల లొంగుబాటుతో అవుననే సమాధానం వస్తోంది. ఇప్పటికే అగ్ర నేత దేవ్జీ లొంగిపోగా, 50 ఏళ్ల దండకారణ్యంలో మగ్గిన గణపతి త్వరలో లొంగిపోనున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ లొంగుబాటుతో ఇక నక్సల్స్ కథ ముగిసినట్లేనా? దేశంలో తాడిత పీడిత ప్రజల కోసం ఆవిర్భవించిన మావోయిస్టు పార్టీ దాదాపు అర్ధ శతాబ్దం ప్రజల పక్షాన నిలిచింది. దొరలు, పెత్తందారుల రాక్షసత్వానికి నలిగిపోయిన బాధకు గురైన బడుగు బలహీన వర్గాలు, విద్యావంతులు, మేధావులు, యువత అడవి బాట పట్టారు. గిరిజనులు, ఆదివాసీలు నిరుపేదలకు రక్షణగా తుపాకులతో పహారా కాశారు. తమ జీవితాలను త్యాగం చేసి, ఎంతో మంది పేద ప్రజల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపారు. పేద ప్రజలను పట్టి పీడిస్తున్న దోపిడీ పెత్తందారుల నుంచి విముక్తి కల్పిస్తూ అనేక మిలిటెంట్ ఉద్యమాలు చేశారు. ఈ ఉద్యమాల్లో ఎన్కౌంటర్ల పేరుతో వేలాది మంది అమరులయ్యారు.
మావోయిస్టుల ఉనికి ప్రమాదంలో : నానాటికీ పెరిగిపోతున్న సాంకేతికత, మారిపోతున్న నాగరికత మావోయిస్టు ఉద్యమంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. దండకారణ్యం అబూజ్మడ్ అడవుల్లో తల దాచుకున్న మావోయిస్టులకు శాస్త్ర పరిజ్ఞానం యమపాశంగా మారింది. ఒక వైపు అంతరించిపోతున్న అడవులు, పెరిగిపోయిన సాంకేతికత, ప్రజల నుంచి ఆశించినంత ఆదరణ లేకపోవడంతో మావోయిస్టు ఉనికి ప్రమాదంలో పడింది. కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం మావోయిస్టుల ఏరివేతే లక్ష్యంగా ఆపరేషన్ కగార్కు తెరలేపింది. దేశంలో నక్సల్స్ ప్రభావిత రాష్ట్రాలు అయిన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా, మహారాష్ట్ర అడవుల్లో కేంద్ర బలగాలు సాంకేతికతను ఉపయోగించి మావోయిస్టుల ఏరివేతను లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.
జన జీవన స్రవంతిలో కలిసిపోతున్న మావోయిస్టులు : కేంద్ర బలగాలు అడవిలోకి వెళ్లి క్యాంపులు ఏర్పాటు చేసుకుని, ఎన్కౌంటర్ల పేరుతో వేలాది మందిని తుదముట్టించింది. ఒకవైపు ఆపరేషన్ కగార్ పేరుతో కేంద్రం ప్రతీకార చర్యలు, మరోవైపు ప్రజల నుంచి ఆదరణ కరవు, అడవులు అంతరించిపోతుండటం మావోయిస్టులను ఆలోచనలో పడేశాయి. ప్రజల్లో స్వార్థ ప్రయోజనాలు పెరిగినందున, అడవిని వీడి జనం బాట పట్టాలని మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీలో తీవ్ర చర్చ జరిగింది. దీనిని కొంత మంది స్వాగతించగా, మరికొంత మంది వ్యతిరేకించారు. తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో వేలాది మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు. మల్లోజుల వేణుగోపాల చారి, దేవ్ జీ లాంటి అగ్ర నేతలు లొంగిపోగా, హిడ్మా ఎన్కౌంటర్ పేరుతో హతం అవడంతో అడవుల్లోని అన్నలు ఆయుధం వీడి ఓటు అనే వజ్రాయుధంలో బుద్ధి చెప్పాలని సంకల్పించి పెద్ద ఎత్తున జన జీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయారు.
గణపతి లొంగిపోతే ఉద్యమం ముగిసినట్లేనా? : మావోయిస్ట్ పార్టీ ఉద్యమ అగ్రనేత గణపతి సైతం తొందరలోనే దిల్లీలో లొంగిపోనున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇక గణపతి లొంగుబాటుతో మావోయిస్టు ఉద్యమం ముగిసినట్లేనని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది. ఈ ఉద్యమాన్ని నడిపించిన కీలక నేతలు, వేలాది మంది లొంగిపోయిన మావోయిస్టులు ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ప్రజల పక్షాన నిలబడి పోరాటం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అయితే మాతృ పార్టీ అయిన సీపీఐలో చేరాలని ఆ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఎమ్మెల్యే కూనంనేని సాంబశివరావు రాష్ట్ర కౌన్సిల్ సమావేశాల వేదిక నుంచి పిలుపునిచ్చారు. వారందరినీ కలిసికట్టుగా అందరం కూర్చొని నిర్ణయాలు తీసుకుని ప్రజల పక్షాన పోరాటం చేద్దామని సూచించారు. మరోవైపు ఇప్పటికే సీఎం రేవంత్రెడ్డి దేవ్జీ లాంటి అగ్ర నేతలతో రాజకీయ ఎజెండాతో భేటీ అయ్యారు.
ఇవాళ మాజీ మావోయిస్టులు భేటీ : కాంగ్రెస్లో చేరాలనుకునే లొంగిపోయిన మావోయిస్టులు పీసీపీ చీఫ్ను సంప్రదించాలని కోరారు. మావోయిస్టు ఉద్యమాన్ని అర్ధ శతాబ్దం పాటు నడిపిన అగ్ర నాయకులు అత్యంత విద్యావంతులు, మేధావులు కావడం, నిస్వార్థ ప్రయోజనాలు కలిగి ఉండటం తమ పార్టీకి బలం చేకూరుతుందని రాజకీయ పార్టీలు అంతర్గతంగా చర్చలు జరుపుతున్నట్లు సమాచారం. మొత్తంగా లొంగిపోయిన మావోయిస్టులు రాజకీయాల్లోకి వస్తారా? వస్తే మాతృ పార్టీ అయిన సీపీఐలో చేరతారా? లేక కొత్త పార్టీ ఏమైనా పెడతారా? వేచి చూడాలి.
