మావోయిస్టులు జనజీవన స్రవంతిలోకి రావడం తప్ప మరో మార్గం లేదు : మల్లోజుల వేణుగోపాల్

మారుతున్న పరిస్థితుల కారణంగానే జనజీవన స్రవంతిలో కలిశామన్న మల్లోజుల వేణుగోపాల్ - పార్టీకి భవిష్యత్​ లేదని ఎన్నో ఏళ్ల క్రితమే అర్థమైందని వ్యాఖ్య - పలు అంశాలపై తన అభిప్రాయాలు పంచుకున్న మల్లోజుల

Published : February 20, 2026 at 7:45 PM IST

Ex maoist Mallojula Venugopal Interview : మార్చి నెలాఖరుకల్లా మావోయిస్టుల ఏరివేత లక్ష్యంలో భాగంగా భద్రతా దళాల ఆపరేషన్‌ చివరిదశకు చేరుకుంది. ఇప్పటికే వందలాది మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోగా అనేకమంది ఎన్‌కౌంటర్లలో మరణించారు. ఇక మిగిలిన వారు కూడా అడవులు వీడి జనజీవన స్రవంతిలోకి రావడం తప్ప మరో మార్గం లేదని కేంద్రకమిటీ సభ్యునిగా పనిచేసిన మాజీ మావోయిస్టు మల్లోజుల వేణుగోపాల్‌ అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇటీవల మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎదుట లొంగిపోయిన మల్లోజులతో మహారాష్ట్రలోని గడ్చిరౌలిలో మా ఈటీవీ భారత్ ప్రతినిధి మహేశ్‌ తివారి ముచ్చటించారు.

ప్రశ్న : మీరు మావోయిస్టు ఉద్యమంలో వెల్లడానికి కారణాలేంటి?

మల్లోజుల : ఐదు దశాబ్దాల పూర్వం నేను ఉద్యమంలోకి వెళ్లాను. ఆ సమయంలో స్థానికంగా ఉన్న పరిస్థితులు ముఖ్యంగా దొరతనం అనేక గ్రామాల్లో ఉండేది. ప్రజలను అనేక రకాలుగా హింసించడం, దోపిడి చేయడం, వెట్టి లాంటి సమస్యలను రైతాంగం ఎదుర్కొంది. వీటన్నింటిపట్ల ప్రభావితమైన నేను ఉద్యమంలోకి వెళ్లాను.

ప్రశ్న : విప్లవం అని వెళ్లి మళ్లీ బయటకు వచ్చారు. ఈ నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకున్నారు? కారణాలేంటి?

మల్లోజుల : మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మేం(మావోలు) చేపట్టే విధానాలు, తీసుకున్నటువంటి ఎత్తుగడలు లేకపోవడంతో తీవ్రంగా దెబ్బతింటూ వస్తున్నాం. చాలా కాలం క్రితమే ఈ విషయాన్ని గుర్తించాల్సింది. కానీ మేం గుర్తించలేదు. ఇప్పటికే చాలా లేటయ్యింది. ఈ పరిస్థితుల్లోనే ఉద్యమం వీడి బయటకు వచ్చాం.

ప్రశ్న : పీపుల్స్​వార్ నుంచి సీపీఐ మావోయిస్టు పార్టీ వరకు ఈ పరిస్థితి చివరిదశకు వచ్చేసినట్లు కనిపిస్తోంది. మావోయిస్టు పార్టీ భవిష్యత్​పై మీరేమంటారు.

మల్లోజుల : ఆర్గనైజేషన్​కు(మావోయిస్టు పార్టీకి) భవిష్యత్​ లేదనేది ఎన్నో ఏళ్ల క్రితమే మాకు అర్థమైంది. పార్టీలో ఉండగానే పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుని అంచనా వేశాం. 2024 ఆగస్టులో పార్టీ పొలిటికల్ బ్యూరో ఫైనల్ చేసిన సర్క్యులర్ ఉంది. నేను మాట్లాడుతున్న ప్రతి విషయం అందులోనుంచే. మావోయిస్టు అగ్రనేత బస్వరాజు బతికి ఉండగానే ఇదంతా జరిగింది. ఆయన ఉండగానే నేను, లక్ష్మణరావు, గణపతి తదితరులం కూర్చుని విస్తృతంగా చర్చించి ఓ సర్క్యులర్ రాశాం. అది ఒక దిశ చూపేటువంటి సర్క్యులర్. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఉద్యమ సమస్యల ఆధారంగా దీనిని రూపొందించాం.

ప్రశ్న : ఆయుధాలు వదిలిపెట్టాలనే నిర్ణయాన్ని ఎప్పుడు, ఎవరు తీసుకున్నారు?

మల్లోజుల : 2024 ఆగస్టులో సెంట్రల్ కమిటి మీటింగ్ జరిగింది. ఆయుధాలు వదిలిపెట్టి బయటకు రావాలని నిర్ణయం నేను తీసుకున్నానని కొంతమంది అంటున్నారు. అది తప్పు. 2024 నాటికి ఈ నిర్ణయం మా జనరల్ సెక్రటరీ బస్వరాజ్ తీసుకున్నారు. తనతో ఉన్నటువంటి రూపేశ్​ను, మిగతా కామ్రెడ్స్​ను ఆ దిశగా మార్గనిర్దేశం చేశారు. ఆ సమయంలో నేను ఒడిశాలో ఉన్నాను. అందువల్ల నాకు ఆ విషయాలు తెలియవు. ఆ తర్వాత తెలిశాయి.

ప్రశ్న : నవ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మీరు ఎలా చూస్తున్నారు?

మల్లోజుల : ఇంకా నేను తెలంగాణనే చూడలేదు. మీరు అభివృద్ధిని చూసే కోణం ఒకటి నేను చూసేవిధానం మాత్రం మరొకటి. ప్రజల్లో ఏం మార్పులు జరిగాయి? అసమానతలు ఎంతవరకు రూపుమాపాయి? కులవివక్ష ఏరకంగా కొనసాగుతుంది? ఇలాంటి మౌలికమైన, సామాజిక సమస్యలను అర్థం చేసుకోవాలి. ఆనాటితో ఉన్నటివంటి దానితో పోల్చితే ఈనాడు ఉన్నటు వంటిది కార్పొరేటీకరణ.

ప్రశ్న : మార్చి 31కు అమిత్​షా టార్గెట్ ఇచ్చారు. దానిపై మీ అభిప్రాయం?

మల్లోజుల : టార్గెట్ పెట్టుకుని వారు(భద్రతా బలగాలు) దాడులు చేస్తున్న పరిస్థితుల్లో మావోయిస్టు పార్టీకి పెద్ద ఎత్తున నష్టం జరిగింది. ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లడం కష్టమనే ఉద్దేశంతోనే ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. ఇకపై కొనసాగడం చాలా కష్టం. మావోయిస్టులు జనజీవన స్రవంతిలో కలవాలి. లేకుంటే మరో మార్గం లేదు.

ప్రశ్న : తిప్పిరి తిరుపతి జనరల్ సెక్రటరీగా నియామకం అయ్యారు అనేదాంట్లో నిజమెంత?

మల్లోజుల : అందులో వాస్తవం లేదు. పార్టీ చెప్పింది లేదు. తాను కూడా చెప్పలేదు. ఆ విషయాన్ని మీడియానే ప్రచారం చేస్తుంది.

ప్రశ్న : తెలంగాణ డీజీపీ ఒక లేఖ విడుదల చేశారు. ఎంతమంది మావోయిస్టు క్యాడర్ ఉన్నారో వారందరినీ సరెండర్ చేయమని దీనిపై మీ అభిప్రాయం.

మల్లోజుల : నేనే వారిని వచ్చి జనజీవన స్రవంతిలో కలవాలని కోరుతున్నా. బయటకు వచ్చేముందు నేను అప్పీల్ చేశా. వచ్చిన తర్వాతా కోరుతున్నా. ఇటీవల కాలంలో పోలీసులు మావోయిస్టులపై ఆపరేషన్లు ఆపేశారు. జనంలోకి రావాలని మావోలను కోరుతున్నారు. సరెండర్ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకు వెళ్తున్నారు.

ప్రశ్న : భవిష్యత్తులో తెలంగాణ రాజకీయాల్లో చేరతారా?

మల్లోజుల : ఒక్కరాష్ట్రం రాజకీయాలంటూ ఏమీ ఉండవు. తెలంగాణలో, మహారాష్ట్రలో ఎక్కడైనా ఉండేది ప్రజలే. అందుకే వారి కోసమే పనిచేస్తుంటాం.

