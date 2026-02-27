సీఎం రేవంత్రెడ్డితో ముగిసిన మాజీ మావోయిస్టు నేతల భేటీ
సీఎం రేవంత్రెడ్డితో భేటీ అయిన మాజీ మావోయిస్టులు - దేవ్జీ, మల్లా రాజిరెడ్డి, నూనె నరసింహారెడ్డి, సుజాతక్క, దామోదర్, చంద్రన్న - కీలక ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్న సమావేశం
FORMER MAOIST LEADERS (ETV Bharat)
Published : February 27, 2026 at 5:24 PM IST
Former Maoist leaders meet CM Revanth Reddy : సచివాలయంలోని సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో ఆరుగురు మాజీ మావోయిస్టు నేతల భేటీ ముగిసింది. సీఎం రేవంత్రెడ్డితో కీలక చర్చలు జరిపారు. పొలిటికల్ ఎజెండాపైన పలు రకాలుగా దేవ్జీ, మల్లా రాజిరెడ్డి, నూనె నరసింహారెడ్డి, సుజాతక్క, దామోదర్, చంద్రన్నలు చర్చలు జరిపినట్లు సమాచారం. ఈ సమావేశంలో ప్రభుత్వ సలహాదారులు కె.కేశవరావు, వేం నరేందర్ రెడ్డి, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు, డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి, ఇంటెలిజెన్స్ ఏడీజీ విజయ్ కుమార్, స్పెషల్ బ్రాంచీ ఐజీ సుమతి పాల్గొన్నారు.