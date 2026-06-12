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ఇంటర్​ పాసైన మాజీ మావోయిస్టు దేవ్​జీ - తెలుగు సబ్జెక్టులో ఎన్ని మార్కులొచ్చాయంటే?

ఇంటర్​ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల్లో దేవ్​జీ ఉత్తీర్ణత - 34 ఏళ్ల తర్వాత రాసినా తెలుగులో 72 మార్కులు - కొద్దిరోజుల క్రితమే తెలుగు పరీక్షకు హాజరైన దేవ్​జీ - ఇటీవలే లాసెట్​లో 349వ ర్యాంకు

DEVJI CLEARS INTERMEDIATE EXAM
DEVJI CLEARS INTERMEDIATE EXAM (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 12, 2026 at 10:50 AM IST

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Devji Clears Intermediate Supplementary Exam : లాసెట్​ ప్రవేశ పరీక్షలో సత్తాచాటిన మాజీ మావోయిస్టు అగ్రనేత దేవ్​జీ అలియాస్ తిప్పిరి తిరుపతి ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఆయన పేరు మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. దేవ్​జీ ఇంటర్​లో ఉత్తీర్ణత సాధించారు. వివరాల్లోకి వెళితే, జగిత్యాల జిల్లాలోని కోరుట్లకు చెందిన తిప్పిరి తిరుపతి 1980-82లో కోరుట్లలోని ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ఇంటర్ ​(ఎంపీసీ గ్రూపు) చదివారు. అప్పట్లో ఆర్​ఎస్​యూ(రాడికల్ స్టూడెంట్ యూనియన్) భావజాలానికి ఆకర్షితుడై అందులో చేరారు. ఈ క్రమంలోనే ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ తెలుగు పరీక్ష రాయలేకపోయారు. అది మినహా మిగిలిన సబ్జెక్టుల్లో ఆయన ఉత్తీర్ణులయ్యారు.

ఇంటర్ పరీక్షలో దేవ్​జీ ఉత్తర్ణత : సుదీర్ఘ కాలం పాటు అజ్ఞాతంలో ఉన్న దేవ్​జీ ఇటీవల పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయన ఇంటర్​ను పూర్తి చేయాలని భావించారు. ఇందుకోసం పరీక్షకు హాజరయ్యేందుకు ఇంటర్​ బోర్డు నుంచి అనుమతిని కూడా పొందారు. తెలుగు పరీక్షను రాశారు. తాజాగా విడుదలైన ఫలితాల్లో ఆయన తెలుగు సబ్జెక్టులో 72 మార్కులను సాధించారు. మొత్తం 614 మార్కులతో ఆయన ఇంటర్ ​పాస్​ అయ్యారు. 34 ఏళ్ల తర్వాత పరీక్ష రాసినా ఆయనకు తెలుగులో 72 మార్కులు రావడం గమనార్హం. ఇటీవలే ఆయన లాసెట్​లో మంచి ర్యాంకు కూడా సాధించిన విషయం తెలిసిందే.

లాసెట్​లో దేవ్​జీకి 349 ర్యాంకు : దేవ్​జీ అలియాస్ తిప్పిరి తిరుపతి న్యాయవాద వృత్తిలో కొనసాగాలనుకుంటున్నారు. ఇందుకోసం ఇటీవల ఐదేళ్ల న్యాయవాద విద్య కోర్సు ప్రవేశ పరీక్షలను(లాసెట్​) రాశారు. ఆ రిజల్ట్స్​ ఇటీవలే విడుదల కాగా, దేవ్​జీ 57 మార్కులు సాధించి 349 ర్యాంకును సాధించారు. సుమారు 34 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ కలంపట్టిన దేవ్​జీ ప్రతిభను పలువురు ప్రశంసించారు. లాసెట్​లో మంచి ర్యాంకు సాధించినందుకు ఆయనను అభినందించారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఆయన పోలీసులకు లొంగిపోయిన విషయం తెలిసిందే.

అసలెవరీ దేవ్​జీ? : జగిత్యాల జిల్లాలోని కోరుట్ల ప్రాంతానికి చెందిన తిప్పిరి తిరుపతి అలియాస్ దేవ్​జీ ఇంటర్మీడియట్​ వరకూ చదువుకున్నారు. తర్వాత 1980 దశకంలో నాటి పీపుల్స్​వార్​ కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తుడై ఉద్యమంలో చేరారు. అప్పట్లో జగిత్యాల జైత్రయాత్రతో ఉత్తర తెలంగాణలో ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడిన ఉద్యమ ప్రభావంతో అప్పుడు ఆయన అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయారు. చదువును మధ్యలోనే వదిలేసి దేవ్​జీ రాడికల్‌ స్టూడెంట్స్‌ యూనియన్‌ భావజాలానికి (ఆర్ఎస్​యూ) ఆకర్షితుడయ్యారు.

అనంతరం ఉద్యమంలో ప్రవేశించారు. మూడు దశాబ్దాల కాలం పాటు అజ్ఞాతంలో ఉన్నారు. మావోయిస్టు పార్టీలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఆపరేషన్​ కగార్ ప్రభావంతో మావోయిస్టులకు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆ పార్టీ కీలక నాయకులు ఒక్కొక్కరిగా ఎన్​కౌంటర్లలో మృతి చెందడం, మావోయిస్టు పార్టీ బలహీనపడటంతో కొద్ది రోజుల క్రితమే ఆయన మరికొంతమంది మావోయిస్టులతో కలిసి జనజీవన స్రవంతిలో కలిశారు.

అనేక పేర్లతో చలామణి అవుతూ : తెలుగు, గోండి, హిందీ భాషల్లో దేవ్​జీ అనర్గళంగా మాట్లాడగలరు. దేవ్​జీ, సుదర్శన్​, సంజీవ్​, కుమ్ముదాదా అనే ఇతర పేర్లతో కూడా చలామణి అయ్యారు. దేవ్​జీ మొదట్లో గడ్చిరోలి ప్రాంతంలో దళ సభ్యుడిగా చేరారు. అనంతరం ఏరియా, డివిజినల్ కమాండర్​గా పలు పదవుల్లో పని చేశారు. దండకారణ్యం ప్రాంతాల్లో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. 2001లో మావోయిస్టు పార్టీ సెంట్రల్‌ కమిటీ, సెంట్రల్‌ మిలిటరీ కమిషన్‌కు ఇన్‌ఛార్జిగానూ తిప్పిరి తిరుపతి పని చేశారు. కీలకమైన సెంట్రల్‌ రీజినల్‌ బ్యూరో (సీఆర్‌బీ)కు దేవ్​జీ మార్గదర్శకత్వం వహించారు. పొలిట్‌ బ్యూరోలో సభ్యుడిగానూ ఉన్నారు.

లాసెట్​లో మావోయిస్టు మాజీ అగ్రనేత సత్తా - 349వ ర్యాంకు సాధించిన దేవ్​జీ

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TAGGED:

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DEVJI CLEARS INTERMEDIATE EXAM
ఇంటర్​లో దేవ్​జీ ఉత్తీర్ణత
DEVJI PASSED INTER TELUGU EXAM
DEVJI CLEARS INTERMEDIATE EXAM

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