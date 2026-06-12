ఇంటర్ పాసైన మాజీ మావోయిస్టు దేవ్జీ - తెలుగు సబ్జెక్టులో ఎన్ని మార్కులొచ్చాయంటే?
ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల్లో దేవ్జీ ఉత్తీర్ణత - 34 ఏళ్ల తర్వాత రాసినా తెలుగులో 72 మార్కులు - కొద్దిరోజుల క్రితమే తెలుగు పరీక్షకు హాజరైన దేవ్జీ - ఇటీవలే లాసెట్లో 349వ ర్యాంకు
Published : June 12, 2026 at 10:50 AM IST
Devji Clears Intermediate Supplementary Exam : లాసెట్ ప్రవేశ పరీక్షలో సత్తాచాటిన మాజీ మావోయిస్టు అగ్రనేత దేవ్జీ అలియాస్ తిప్పిరి తిరుపతి ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఆయన పేరు మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. దేవ్జీ ఇంటర్లో ఉత్తీర్ణత సాధించారు. వివరాల్లోకి వెళితే, జగిత్యాల జిల్లాలోని కోరుట్లకు చెందిన తిప్పిరి తిరుపతి 1980-82లో కోరుట్లలోని ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ఇంటర్ (ఎంపీసీ గ్రూపు) చదివారు. అప్పట్లో ఆర్ఎస్యూ(రాడికల్ స్టూడెంట్ యూనియన్) భావజాలానికి ఆకర్షితుడై అందులో చేరారు. ఈ క్రమంలోనే ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ తెలుగు పరీక్ష రాయలేకపోయారు. అది మినహా మిగిలిన సబ్జెక్టుల్లో ఆయన ఉత్తీర్ణులయ్యారు.
ఇంటర్ పరీక్షలో దేవ్జీ ఉత్తర్ణత : సుదీర్ఘ కాలం పాటు అజ్ఞాతంలో ఉన్న దేవ్జీ ఇటీవల పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయన ఇంటర్ను పూర్తి చేయాలని భావించారు. ఇందుకోసం పరీక్షకు హాజరయ్యేందుకు ఇంటర్ బోర్డు నుంచి అనుమతిని కూడా పొందారు. తెలుగు పరీక్షను రాశారు. తాజాగా విడుదలైన ఫలితాల్లో ఆయన తెలుగు సబ్జెక్టులో 72 మార్కులను సాధించారు. మొత్తం 614 మార్కులతో ఆయన ఇంటర్ పాస్ అయ్యారు. 34 ఏళ్ల తర్వాత పరీక్ష రాసినా ఆయనకు తెలుగులో 72 మార్కులు రావడం గమనార్హం. ఇటీవలే ఆయన లాసెట్లో మంచి ర్యాంకు కూడా సాధించిన విషయం తెలిసిందే.
లాసెట్లో దేవ్జీకి 349 ర్యాంకు : దేవ్జీ అలియాస్ తిప్పిరి తిరుపతి న్యాయవాద వృత్తిలో కొనసాగాలనుకుంటున్నారు. ఇందుకోసం ఇటీవల ఐదేళ్ల న్యాయవాద విద్య కోర్సు ప్రవేశ పరీక్షలను(లాసెట్) రాశారు. ఆ రిజల్ట్స్ ఇటీవలే విడుదల కాగా, దేవ్జీ 57 మార్కులు సాధించి 349 ర్యాంకును సాధించారు. సుమారు 34 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ కలంపట్టిన దేవ్జీ ప్రతిభను పలువురు ప్రశంసించారు. లాసెట్లో మంచి ర్యాంకు సాధించినందుకు ఆయనను అభినందించారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఆయన పోలీసులకు లొంగిపోయిన విషయం తెలిసిందే.
అసలెవరీ దేవ్జీ? : జగిత్యాల జిల్లాలోని కోరుట్ల ప్రాంతానికి చెందిన తిప్పిరి తిరుపతి అలియాస్ దేవ్జీ ఇంటర్మీడియట్ వరకూ చదువుకున్నారు. తర్వాత 1980 దశకంలో నాటి పీపుల్స్వార్ కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తుడై ఉద్యమంలో చేరారు. అప్పట్లో జగిత్యాల జైత్రయాత్రతో ఉత్తర తెలంగాణలో ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడిన ఉద్యమ ప్రభావంతో అప్పుడు ఆయన అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయారు. చదువును మధ్యలోనే వదిలేసి దేవ్జీ రాడికల్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ భావజాలానికి (ఆర్ఎస్యూ) ఆకర్షితుడయ్యారు.
అనంతరం ఉద్యమంలో ప్రవేశించారు. మూడు దశాబ్దాల కాలం పాటు అజ్ఞాతంలో ఉన్నారు. మావోయిస్టు పార్టీలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఆపరేషన్ కగార్ ప్రభావంతో మావోయిస్టులకు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆ పార్టీ కీలక నాయకులు ఒక్కొక్కరిగా ఎన్కౌంటర్లలో మృతి చెందడం, మావోయిస్టు పార్టీ బలహీనపడటంతో కొద్ది రోజుల క్రితమే ఆయన మరికొంతమంది మావోయిస్టులతో కలిసి జనజీవన స్రవంతిలో కలిశారు.
అనేక పేర్లతో చలామణి అవుతూ : తెలుగు, గోండి, హిందీ భాషల్లో దేవ్జీ అనర్గళంగా మాట్లాడగలరు. దేవ్జీ, సుదర్శన్, సంజీవ్, కుమ్ముదాదా అనే ఇతర పేర్లతో కూడా చలామణి అయ్యారు. దేవ్జీ మొదట్లో గడ్చిరోలి ప్రాంతంలో దళ సభ్యుడిగా చేరారు. అనంతరం ఏరియా, డివిజినల్ కమాండర్గా పలు పదవుల్లో పని చేశారు. దండకారణ్యం ప్రాంతాల్లో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. 2001లో మావోయిస్టు పార్టీ సెంట్రల్ కమిటీ, సెంట్రల్ మిలిటరీ కమిషన్కు ఇన్ఛార్జిగానూ తిప్పిరి తిరుపతి పని చేశారు. కీలకమైన సెంట్రల్ రీజినల్ బ్యూరో (సీఆర్బీ)కు దేవ్జీ మార్గదర్శకత్వం వహించారు. పొలిట్ బ్యూరోలో సభ్యుడిగానూ ఉన్నారు.
లాసెట్లో మావోయిస్టు మాజీ అగ్రనేత సత్తా - 349వ ర్యాంకు సాధించిన దేవ్జీ
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