గన్​పట్టిన చేతితోనే పెన్​ పట్టి - 40 ఏళ్ల తర్వాత ఇంటర్ పరీక్ష రాసిన మాజీ మావోయిస్టు

విద్యార్థిగా మారిన మాజీ మావోయిస్టు అగ్రనేత దేవ్‌జీ - కోరుట్లలోని మాస్ట్రో కళాశాలలో ఇంటర్ సెకండియర్ పరీక్ష రాసిన దేవ్‌జీ - 40 ఏళ్ల తర్వాత విద్యార్థిగా మారి ఇంటర్ పరీక్షలకు హాజరైన దేవ్‌జీ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 13, 2026 at 7:45 PM IST

Former Maoist Leader Devji Appeared Inter Exam : మావోయిస్టు అగ్రనేత తిప్పిరి తిరుపతి అలియాస్ దేవ్​జీ విద్యార్థిగా మారారు. ఆయన ఇవాళ ఇంటర్​ పరీక్షలకు హాజరయ్యారు. సుమారు 45 ఏళ్ల తర్వాత జగిత్యాల జిల్లాలోని కోరుట్లలో ఆయన ఈ పరీక్షలను రాశారు. 1980-82లో దేవ్‌జీ కోరుట్లలో ఉన్న ప్రభుత్వ జూనియర్‌ కాలేజీలో ఇంటర్‌ ఎంపీసీ చదివారు.

భవిష్యత్​లో న్యాయవాద కోర్సు చదువుతా : విద్యార్థి రాడికల్‌ యూనియన్‌లో పని చేస్తున్న సమయంలో ఆయన సెకండియర్‌ తెలుగు పరీక్షను బహిష్కరించారు. ఫలితంగా ఆ సబ్జెక్టులో ఆయన ఫెయిల్ అయ్యారు. అనంతరం ఆయన ఉద్యమ బాట పట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి నెలలో మావోయిస్టు ఉద్యమాన్ని వీడి జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిన ఆయన ఇంటర్ బోర్డు ప్రత్యేక అనుమతితో పరీక్షను రాశారు. పరీక్ష కోసం ఆయన గత కొద్ది రోజులుగా సిద్ధమయ్యారు. బుధవారం కోరుట్లలోని మ్యాస్ట్రో జూనియర్‌ కళాశాల వద్దకు చేరుకుని తెలుగు పరీక్షకు హాజరయ్యారు. భవిష్యత్​లో న్యాయవాద కోర్సు చేసి పేద ప్రజల కోసం పని చేస్తానని దేవ్‌జీ వెల్లడించారు.

