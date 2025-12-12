Telangana Panchayat Elections Results2025

ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కీలక పరిణామం - సిట్‌ ఎదుట లొంగిపోయిన ప్రభాకర్‌రావు

జూబ్లీహిల్స్‌ పీఎస్‌లో లొంగిపోయిన మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి ప్రభాకర్‌రావు - సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు సిట్‌ ఎదుట హాజరైన ప్రభాకర్‌రావు - వారంరోజుల పాటు కస్టోడియల్ విచారణకు సుప్రీంకోర్టు అనుమతి

PRABHAKAR RAO SURRENDERS BEFORE SIT
PRABHAKAR RAO SURRENDERS BEFORE SIT (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 12, 2025 at 12:33 PM IST

Prabhakar Rao surrenders before SIT : తెలంగాణలో సంచలనం రేపిన ఫోన్​ అక్రమ ట్యాపింగ్ కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న మాజీ ఐపీఎస్‌ అధికారి ప్రభాకర్‌రావు సిట్‌ ఎదుట లొంగిపోయారు. శుక్రవారం ఉదయం జూబ్లీహిల్స్‌ పీఎస్‌కు ఆయన వెళ్లిన ఆయన సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు సిట్‌ ఎదుట హాజరయ్యారు. వారం రోజుల పాటు ప్రభాకర్‌రావు కస్టోడియల్‌ విచారణకు సుప్రీంకోర్టు గురువారం అనుమతి ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. దాని తర్వాత వచ్చిన రిపోర్టుపై మళ్లీ విచారణ చేస్తామని ఈ సందర్భంగా పేర్కొంది. చట్టప్రకారం దర్యాప్తు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించింది. ఈక్రమంలోనే ప్రభాకర్‌రావు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం ఎదుట హాజరయ్యారు.

ఫోన్​ అక్రమ ట్యాపింగ్ కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న ప్రభాకర్ రావు ముందస్తు బెయిల్​ పిటిషన్​పై సుప్రీంకోర్టు విచారణ చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. శుక్రవారం ఉదయం 11 గంటలకు జూబ్లీహిల్స్ పీఎస్​లో సిట్​ బృందం ముందు లొంగిపోవాలని ఆదేశించిన విషయం విదితమే. ఈ సందర్భంగా ప్రభాకర్​రావును కస్టోడియల్​ దర్యాప్తు చేసేందుకు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందానికి అనుమతించిన ధర్మాసనం, ఆయనకు భౌతికంగా ఎలాంటి హౌని లేకుండా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించింది. వారం రోజుల పాటు జరిగే ఈ కస్టోడియల్ విచారణలో ఇంటి నుంచి భోజనం, ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన మందులను తీసుకునేందుకు సర్వోన్నత న్యాయస్థానం అనుమతి ఇచ్చింది.

దర్యాప్తునకు సహకరిస్తున్నట్లు అఫిడవిట్ : కేసు విచారణ సందర్భంగా జస్టిస్‌ బీవీ నాగరత్న స్పందిస్తూ కోర్టు పిటిషనర్‌కు మధ్యంతర రక్షణ కల్పించడం వల్ల దర్యాప్తునకు ఏ మాత్రం సహకరించట్లేదని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెబుతోందని దీనిపై మీరేమంటారని ప్రభాకర్‌రావు తరఫున న్యాయవాది రంజిత్‌ కుమార్‌ను ప్రశ్నించారు. పిటిషనర్‌(ప్రభాకర్ రావు) దర్యాప్తునకు పూర్తిగా సహకరిస్తున్న పలు విషయాలను వివరిస్తూ అఫిడవిట్‌ దాఖలు చేసినట్లు కోర్టు దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. అభిప్రాయం చెప్పేందుకు సమయం ఇవ్వాలని కోరడంతో న్యాయమూర్తి తదుపరి విచారణను 19వ తేదీకి వాయిదా వేశారు.

అసలేంటీ ఫోన్​ ట్యాపింగ్ కేసు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పలు రాజకీయ పార్టీల అగ్రనాయకులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఫోన్​ ట్యాపింగ్ జరిగిందనే అంశం మొదట్లో తీవ్ర కలకలం రేపింది. దీనిపై ప్రభుత్వం సిట్​ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో నిందితులైన పోలీసు ఉన్నతాధికారులపై పలు కేసులు నమోదు చేసింది. వారిలో ప్రభాకర్​రావు, రాధాకిషన్​ రావు, తిరుపతన్న, ప్రణీత్​ రావులు ఉన్నారు. అప్పట్లో ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్​గా వ్యవహారించిన ప్రభాకర్​రావుపై ఈ కేసులో పలు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

దీంతో ఈ కేసును సీరియస్​గా తీసుకున్న తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ ఇప్పటికే దర్యాప్తు చేపట్టింది. అందులో భాగంగా ఫోన్​లు ట్యాప్​ అయిన నేతలు ఈటల రాజేందర్, మహేశ్​ కుమార్​ గౌడ్, బండి సంజయ్ తదితర నాయకులను పిలిచి వాంగ్మూలం తీసుకుంది. సిట్​ విచారణను ముమ్మరం చేసింది. తాజాగా సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో ప్రభాకర్ రావు సిట్​ ఎదుట లొంగిపోయారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో ఇప్పటికే పలువురుని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం ఇప్పటికే విచారించింది. మాజీ ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ ప్రభాకర్ రావు నియామకం, నోట్​ఫైల్, జీవోకు సంబంధించి రాజశేఖర్ రెడ్డిని సిట్ ఇప్పటికే ప్రశ్నించింది.

ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు - లొంగిపోవాలని ప్రభాకర్‌రావుకు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం

ఫోన్​ ట్యాపింగ్​ కేసులో కీలక పరిణామం - కేసీఆర్​ ఓఎస్డీని విచారించిన సిట్​

