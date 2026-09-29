మద్యం రవాణా స్కాం - సిట్ విచారణకు మాజీ ఐఏఎస్ రజత్ భార్గవ్
మద్యం రవాణా అవకతవకల కేసులో సిట్ అధికారులు దూకుడు పెంచారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎక్సైజ్ శాఖ స్పెషల్ సీఎస్గా పనిచేసిన మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి రజత్ భార్గవ్ను సిట్ అధికారులు మంగళవారం విచారించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 5:10 PM IST
SIT Questions Former IAS Rajat Bhargava : రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన మద్యం రవాణా అవకతవకల కేసులో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) అధికారులు దూకుడు పెంచారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎక్సైజ్ శాఖ స్పెషల్ సీఎస్గా పనిచేసిన మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి రజత్ భార్గవ్ను సిట్ అధికారులు మంగళవారం విచారించారు. సీపీ కార్యాలయంలోని సిట్ ఆఫీసులో ఆయనపై సుమారు రెండు గంటల పాటు ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు.
రెండో నోటీసుతో విచారణకు : మద్యం రవాణా టెండర్లలో జరిగిన భారీ కుంభకోణంపై సిట్ లోతైన దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా విచారణకు హాజరు కావాలని రజత్ భార్గవ్కు అధికారులు గతంలోనే నోటీసులు ఇచ్చారు. ఈ నెల 24న ఆయన సిట్ ఎదుట హాజరు కావాల్సి ఉంది. కానీ ఆయన విచారణకు రాలేదు. దీంతో అధికారులు నేడు విచారణకు రావాలంటూ మరోసారి నోటీసులు జారీ చేశారు. సిట్ తాజా నోటీసుల నేపథ్యంలో ఈరోజు ఉదయం 10.30 గంటలకు ఆయన కార్యాలయానికి చేరుకుని విచారణకు హాజరయ్యారు.
మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టుల అప్పగింతలో ప్రభుత్వ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించారనేది ప్రధాన ఆరోపణ. దీనిపై రజత్ భార్గవ్ను సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వ జీవోలకు విరుద్ధంగా అప్పటి బేవరేజెస్ ఎండీ వాసుదేవరెడ్డి వ్యవహరిస్తున్నా మీరెందుకు పట్టించుకోలేదని అధికారులు నిలదీసినట్లు సమాచారం.
ఆదాయం పోతున్నా ఎందుకు మౌనం? : అడ్డగోలు నిర్ణయాలతో ప్రభుత్వ ఆదాయానికి భారీగా గండి పడుతున్నా, ఎక్సైజ్ శాఖ స్పెషల్ సీఎస్గా ఉండి ఎందుకు మౌనం వహించారని సిట్ అధికారులు ఆయనను ప్రశ్నించారు. నిబంధనల ఉల్లంఘనపై ఉన్నతాధికారిగా మీ దృష్టికి రాగానే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నారని అడిగినట్లు సమాచారం. జరిగిన అక్రమాలపై ఎవరికైనా ఫిర్యాదు చేశారా? లేదా? అని వరుస ప్రశ్నలు సంధించారని తెలుస్తోంది.
సమాధానాలు దాటవేత : సిట్ అధికారుల ప్రశ్నలకు రజత్ భార్గవ్ కొంత తడబడినట్లు తెలుస్తోంది. నాటి పరిణామాలపై తాను ప్రభుత్వానికి ముందే సమాచారం అందించానని ఆయన బదులిచ్చినట్లు సమాచారం. అయితే, అధికారులు సంధించిన చాలా కీలక ప్రశ్నలకు మాత్రం ఆయన సరైన సమాధానాలు చెప్పకుండా దాటవేశారని తెలిసింది. విచారణలో ఆయన ఇచ్చిన సమాధానాలను సిట్ అధికారులు రికార్డు చేసుకున్నారు. సరైన సమాధానాలు రాకపోవడంతో అవసరమైతే మాజీ ఐఏఎస్ రజత్ భార్గవ్ను సిట్ అధికారులు మరోసారి విచారణకు పిలిచే అవకాశం కనబడుతోంది.
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