మహాపచారం జరిగిపోయింది - ఇది మానవాళికే శాపం: టీటీడీ పూర్వ ఈవో
రసాయనాలు కలిపేసి నెయ్యి కాని నెయ్యి తయారు చేశారు - ఇప్పటికైనా మీ వాదనలు, సమర్థనలు ఆపేసి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలిని డిమాండ్ చేసిన ఎల్వీ సుబ్రహ్మణ్యం - దీనికి ఈవో, ఛైర్మన్ ఇద్దరూ బాధ్యులే
Published : February 7, 2026 at 9:59 AM IST
Former IAS LV Subramanyam Exclusive Interview : తిరుమల వేంకటేశ్వరస్వామి విషయంలో తెలియకుండా చిన్న త్పప్పు చేస్తేనే క్షమాపణలు వేడుకుంటాం. లెంపలు వేసుకుని, పొర్లుదండాలు పెడతాం. ఉపవాస దీక్ష చేస్తాం. అలాంటిది సాక్షాత్తూ శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదానికి వినియోగించే నెయ్యిని ప్రణాళికాబద్ధంగా నేరపూరిత ఆలోచనతో రసాయనాలు కలిపేసి, తెలిసి తప్పు చేశారు. పరీక్షల్లో కల్తీ అని తేలిన తర్వాతా అదే నెయ్యి వినియోగించి ఇంకా మాట మారుస్తున్నారు? అబ్బే జంతుకొవ్వు కలవలేదు. రసాయనాలే కలిపాం అంటున్నారేమిటి? మీరు చేసింది అపచారం కాదనుకుంటున్నారా?
రసాయనాలతో కలిపి నెయ్యి కాని నెయ్యిని తయారుచేసి వేంకటేశ్వర స్వామి వారి ముందు దీపారాధన చేశారు. స్వామివారి లడ్డూ ప్రసాదానికి, ఇతర నైవేద్యాలకు వినియోగించారే ఇది తప్పు కాదనుకుంటున్నారా అని టీటీడీ పూర్వ ఈవో, విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి ఎల్వీ సుబ్రహ్మణ్యం నిలదీశారు. మహాపచారం జరిగిపోయింది. ఇది మానవాళికే శాపమని అన్నారు. ఇప్పటికైనా మీ సమర్థనలు, వాదనలు ఆపేయండి. ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోండి అని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
గత ప్రభుత్వ హయాంలో తిరుమలలో నెయ్యి కల్తీ జరిగిన వ్యవహారం, మాజీ సీఎం జగన్, అప్పటి టీటీడీ ఛైర్మన్ సుబ్బారెడ్డి, కొనుగోళ్ల కమిటీ ప్రత్యేక ఆహ్వానితుడు కరుణాకరరెడ్డి వంటి వారు తాజానా వాదనలు చేస్తున్నారు. వాటిలోని అంశాలపై టీటీడీ పూర్వ ఈవో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వీళ్ల తప్పు లేదని తేల్చి చెప్పండి. అంతే కానీ అసలు తప్పు ఏమీ జరగలేదని చెబుతున్నారు ఎందుకు? ఎవరు తప్పు చేశారో వాళ్లు తిరుమలకు వచ్చి స్వామి వారిని క్షమాపణాలు వేడుకోండి. మీరు చేసిన పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తంగా పొర్లుదండాలు పెడతారో, తలనీలాలే అర్పిస్తారో వచ్చి తప్పు అంగీకరించండి అని డిమాండ్ చేశారు. శుక్రవారం (నిన్న) రాత్రి ఈనాడుతో ఆయన ముఖాముఖి మాట్లాడారు.
కావాలిని చేసినట్లు అర్థమవుతోంది: పక్కా ప్రణాళికతో ఏ రసాయనం కలిపితే నెయ్యిలా రంగు మారుతుంది? నెయ్యి వాసన వస్తుంది? అని వెతికి , దాని కోసం ఎక్కడెక్కడికో వెళ్లి ఎవరెవర్నో తీసుకు వచ్చి, భాగస్వాములను చేసి ఈ మొత్తం వ్యవహారం నడిపించారు. అది ఎంత పెద్ద కుట్రో స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.
ఇందులో నేర స్వభావం అర్థం అవుతోందని అన్నారు. 2022లో నమూనాలు పరీక్షలు చేసినప్పుడు నెయ్యి కల్తీ జరిగిందని నివేదికలు వచ్చాయి. అప్పుడైనా చర్యలు తీసుకోకుండా అదే నెయ్యిని కొనసాగించడం చూస్తుంటే ఇది కావాలని చేసినట్లు అర్థం అవుతోంది కదా అని ఎల్వీ సుబ్రహ్మణ్యం అన్నారు.
హిందువులంతా ఏకం కావాలి: కల్తీ నెయ్యి కుట్రపై, మహాపచారంపై ఏం చర్యలు తీసుకుంటారో చెప్పాలని హిందూవులంతా ఏకమై ప్రభుత్వాన్ని కోరాలి. జరిగిన దానికి శిక్ష పడేలా చూడాలని న్యాయస్థానాన్ని మనం వేడుకోవాలని అన్నారు. ఈ విషయంలో బాధ్యులైన వారందరూ తప్పు అంగీకరించి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకునే వరకు కూడా వారెవరినీ స్వామివారి దర్శనానికి అనుమతించకూడదు.
దీనికి వారిద్దరూ బాధ్యులే: టీటీడీలో ఈవోది చాలా కీలక బాధ్యత. ఆయన అందరిలా సాధారణ అధికారి కాదు. సాక్షాత్తూ శ్రీవారికి అనుంగు సేవకుడు ఈవో. ఏదైన తప్పు జరుగుతోందని భావించినా, తప్పు గుర్తించినా ఈవో బోర్డు ఛైర్మన్ దృష్టికి తీసుకు వెళ్లాలి. వారు వినకపోతే ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకు వెళ్లాలి. శ్రీవారి సేవలో ఎలాంటి తప్పు జరగకుండా అడ్డుకోనందుకే సింఘాల్పై ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. తప్పులు జరగకుండా టీటీడీ ఛైర్మన్ కూడా బాధ్యత వహించాలి. టీటీడీ ఈవో, ఛైర్మన్ ఇద్దరూ జోడు గుర్రాల్లాంటివారిని టీటీడీ పూర్వ ఈవో వెల్లడించారు.
ఈ అంశాన్ని 2 రకాలుగా చూడాలి. సిట్ తన నివేదికను సుప్రీం కోర్టుకు సమర్పిస్తుంది. ఎవరిపై ఎలా చర్యుల తీసుకోవాలో కోర్టు నిర్ణయిస్తుందని, అది సుప్రీం కోర్టు మార్గదర్శకాల ప్రకారం జరుగుతుందని అన్నారు. ప్రభుత్వం లేదా టీటీడీ బోర్డు ఇలాంటి వ్యవహారం పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి.
సొంత వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలి: రాష్ట్రంలో దేవాలయాలకు నెయ్యి సరఫరా విధానం పకడ్బందీగా ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. గుజరాత్లో ఉన్న అమూల్ నమూనాను ఇక్కడా అమలు చేయవచ్చు. ఉమ్మడి చిత్తూరు, నెల్లూరు జిల్లాల్లో రైతులను దేశీ ఆవులు పెంచేలా వారికి ప్రోత్సహం అందించాలి. వారు ఉత్పత్తి చేసే ఆవు పాలు స్వామివారికి నెయ్యికి వినియోగిస్తామని ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాలి.
అప్పుడు రైతులు స్వామికి సమర్పించుకుంటున్నామనే భక్తితో పాలు పోస్తారు. పాల కేంద్రాలు పెట్టి ఆ ఆవు పాలు సేకరించాలి. ఆ పాలు నుంచి వెన్న తీసి, నెయ్యి తయారు చేయించాలి. తద్వారా ఎవరి నుంచి నెయ్యి వస్తోందో టీటీడీకు తెలుస్తుంది. ఇలా చేస్తే సుమారు 20 నుంచి 30 వేల రైతు కుటుంబాలకు ఆదాయం కూడా వస్తుంది. పాల సేకరణ, ఇతర పనులతో ఎంతో మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి.
చుక్క నెయ్యి లేకుండా రూ.250 కోట్ల బిల్లు: మన పిల్లలకు ఏ పాల డిపో నుంచో పాలు తెచ్చి పట్టిస్తాం. తర్వాత కల్తీ జరిగిందని తేలిస్తే వెళ్లి డిపో వారిని నిలదీస్తాం. డిపో నాడు అబ్బే పాలల్లో విషం కలపలేదండీ, తెల్లగా ఉంది కదా పాలల్లో కలిసిపోతుందని కల్లు కలిపాను అంటే చూస్తూ ఊరుకుంటామా? పిల్లలకు ఇచ్చే పాలను కల్తీ చేస్తే సహిస్తామా? అది తప్పు కాదంటే ఒప్పుకుంటామా? మరి సాక్షాత్తూ వేంకటేశ్వర స్వామి వారికి ఎంతో భక్తితో సమర్పించే నైవేద్యంలో నెయ్యి కాకుండా రసాయనాలు కలిపేసిన నూనె లాంటి పదార్థంతో నైవేద్యం పెట్టి అది తప్పు కాదని వాదించడ ఏంటి? లడ్డూ ప్రసాదానికి వినియోగించిన కల్తీ నెయ్యి అని సాక్ష్యాధారాలతో బట్ట బయలు అయ్యింది. చుక్క నెయ్యి లేకుండా రూ.250 కోట్ల బిల్లు తీసుకున్నారు. ఇంకా అర్థం పర్థం లేని లాజిక్కులు తీసి తప్పు చేయలేదని మాట్లాడతారు ఏంటి? భక్తులు ఆగ్రహావేశాలతో ఊగిపోతున్నారు. తిరగబడి కొడతారు.
