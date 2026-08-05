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వేషం మార్చుకుని తిరుగుతూ - గుజరాత్‌లో వైఎస్సార్​సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే ముస్తఫా అరెస్ట్

ఏలూరు జిల్లా కొయ్యలగూడెం కిడ్నాప్ కేసులో కీలక మలుపు - గుంటూరు తూర్పు మాజీ ఎమ్మెల్యే ముస్తఫా అరెస్ట్ - గుజరాత్‌లోని వడోదరలో పట్టుకున్న ఏపీ పోలీసులు

Ex MLA Shaik Mohammad Mustafa arrested
Ex MLA Shaik Mohammad Mustafa arrested (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 9:36 AM IST

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Ex MLA Shaik Mohammad Mustafa arrested : ఏలూరు జిల్లా కొయ్యలగూడేనికి చెందిన పొగాకు వ్యాపారి కుమారుడి కిడ్నాప్ కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఈ వ్యవహారంలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వైఎస్సార్సీపీ నేత, గుంటూరు తూర్పు మాజీ ఎమ్మెల్యే షేక్ మహ్మద్ ముస్తఫాను పోలీసులు ఎట్టకేలకు అరెస్ట్ చేశారు. గత ఎనిమిది రోజులుగా అజ్ఞాతంలో ఉన్న ఆయన మంగళవారం పట్టుబడ్డారు.

ఒకేరోజు చిక్కిన తండ్రీకొడుకులు : పొగాకు వ్యాపారి కుమారుడితో పాటు మరో ఇద్దరిని అపహరించారనేది ముస్తఫా కుటుంబంపై ఉన్న ప్రధాన ఆరోపణ. ఈ కేసులో మాజీ ఎమ్మెల్యే కుమారుడు ముబషీర్ ఏ1 నిందితుడిగా ఉన్నారు. ముబషీర్‌ను సైతం పోలీసులు మంగళవారం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసుల కళ్లుగప్పి తిరుగుతున్న తండ్రీకొడుకులు ఇద్దరూ ఒకేరోజు పోలీసులకు చిక్కడం గమనార్హం.

వడోదరలో తలదాచుకున్న ముస్తఫా : కిడ్నాప్ కేసు నమోదు కావడంతో ముస్తఫా పోలీసులకు దొరకకుండా రాష్ట్రం విడిచి పారిపోయారు. నేరుగా గుజరాత్ చేరుకున్నారు. వడోదరలో ఉంటున్న తన స్నేహితుడి ఇంట్లో తలదాచుకున్నారు. పక్కా సమాచారంతో ఏపీ పోలీసులు మంగళవారం తెల్లవారుజామున వడోదరకు చేరుకున్నారు. ఆ ఇంటిని చుట్టుముట్టారు. నిద్రలో ఉన్న ముస్తఫాను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

నూజివీడుకు తరలింపు : అరెస్ట్ చేసిన వెంటనే ముస్తఫాను పోలీసులు స్థానిక వడోదర కోర్టులో హాజరుపరిచారు. ఈ నెల ఏడో తేదీ లోపు ఏపీలోని న్యాయస్థానంలో ఆయనను హాజరుపరచాలని వడోదర కోర్టు న్యాయమూర్తి ఆదేశించారు. ట్రాన్సిట్ వారెంట్ మంజూరు చేశారు. దీంతో ముస్తఫాను పోలీసులు రోడ్డు మార్గాన నూజివీడుకు తీసుకువస్తున్నారు. గురువారం నూజివీడు కోర్టులో ఆయనను న్యాయమూర్తి ఎదుట హాజరుపరిచే అవకాశం ఉంది.

ఫోన్ సిగ్నల్స్ ఆధారంగా కొడుకు అరెస్ట్ : తన తండ్రి ముస్తఫాను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారనే విషయం ముబషీర్‌కు తెలిసింది. దీంతో అతను ఆందోళనకు గురయ్యాడు. అక్కడి నుంచి వెంటనే తప్పించుకునేందుకు కారులో శంషాబాద్ విమానాశ్రయం వైపు బయలుదేరాడు. పోలీసులు ముందుగానే అతడి సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్స్ ఆధారంగా లొకేషన్‌ను ట్రాక్ చేశారు. శంషాబాద్ విమానాశ్రయం సమీపంలో కారును అడ్డగించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ముబషీర్‌ను నూజివీడు కోర్టులో హాజరుపరచడానికి పోలీసులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. రిమాండ్ రిపోర్టును సిద్ధం చేస్తున్నారు.

వేషధారణ మార్చి : వీరిద్దరిని పట్టుకోవడానికి పోలీసులు శ్రమించాల్సి వచ్చింది. పోలీసుల కళ్లుగప్పేందుకు ముస్తఫా, ముబషీర్ రకరకాల ఎత్తుగడలు వేశారు. గుంటూరు నుంచి కారులో నేరుగా హైదరాబాద్ పారిపోయారు. అక్కడ సొంత వాహనాలు వాడితే దొరికిపోతామని ఆటోలు, బస్సుల్లో ప్రయాణించారు. స్నేహితుల ఇళ్లలో రోజుకో చోట గడిపారు. ఎప్పటికప్పుడు కొత్త సిమ్ కార్డులు కొనుగోలు చేశారు. వాటి ద్వారానే బంధువులు, మిత్రులతో మాట్లాడారు.

పోలీసులు వారి ఫోన్లపై నిఘా పెట్టారు. వారు ఉన్న ప్రాంతాన్ని గుర్తించి అక్కడికి చేరుకునేవారు. కానీ, పోలీసులు వచ్చేలోపే తండ్రీకొడుకులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యేవారు. ఇలా రెండు, మూడు సార్లు త్రుటిలో పోలీసుల నుంచి తప్పించుకున్నారు. గుర్తుపట్టకుండా ఉండేందుకు ముస్తఫా తన వేషధారణను పూర్తిగా మార్చేశారు. ఎప్పుడూ తెల్ల దుస్తుల్లో కనిపించే ఆయన, రంగుల చొక్కాలు ధరించారు. ఇలా ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుని చివరకు గుజరాత్ చేరుకున్నారు. అయినా సరే పోలీసుల నిఘా వలయం నుంచి తప్పించుకోలేక కటకటాల పాలయ్యారు.

కిడ్నాప్‌ కేసు - వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే ముస్తఫా అరెస్టు

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