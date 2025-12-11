కల్తీ నెయ్యిపై నిర్ణయం సుబ్బారెడ్డిదేనని చెప్పిన మాజీ జీఎం సుబ్రహ్మణ్యం
రెండోరోజు విచారణలో పలు విషయాలు స్పష్టం చేసిన మాజీ జీఎం సుబ్రహ్మణ్యం- సహకరించని సుగంధ్ ఆయిల్స్ యజమాని అజయ్ కుమార్
EX GM Subramaniam Said Subba Reddy Take Decision on Adulterated Ghee : ‘తిరుమల లడ్డూ తయారీకి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా అవుతోందని 2020 ఆగస్టులో మీ దృష్టికి వచ్చింది కదా? ఆ విషయాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నాటి ఛైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డికి మాత్రమే ఎందుకు చెప్పారు? ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి ఎందుకు తీసుకెళ్లలేదు?’ అని ఈ కేసులో నిందితుడు, టీటీడీ కొనుగోళ్ల విభాగం మాజీ జీఎం ఆర్ఎస్ఎస్వీఆర్ సుబ్రహ్మణ్యాన్ని సీబీఐ నేతృత్వంలోని సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించారు. నమూనాలు ల్యాబ్కు పంపమని వైవీనే చెప్పినందున ఆయనకే కల్తీ విషయాన్ని తెలిపామని సుబ్రహ్మణ్యం సమాధానమిచ్చారు.
బుధవారం రెండోరోజు ఆయనతోపాటు మరో నిందితుడు అజయ్ కుమార్ సుగంధ్ను ప్రశ్నించారు. చాలా ప్రశ్నలకు సుబ్రహ్మణ్యం అంతగా గుర్తులేవని, సమాధానం చెప్పలేనని బదులిచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. నాలుగు డెయిరీలూ కల్తీ నెయ్యి పంపుతున్నాయని సుబ్బారెడ్డికి మీరు, డిప్యూటీ ఈవో వివరించిన తర్వాత కూడా దాని సరఫరా ఎందుకు కొనసాగిందని ప్రశ్నించారు. ఛైర్మన్గా ఆయన నిర్ణయం తీసుకున్నారని సుబ్రహ్మణ్యం తెలిపినట్లు సమాచారం.
విచారణకు సహకరించని అజయ్ కుమార్ : సుగంధ్ ఆయిల్స్ యజమాని అజయ్ కుమార్ సుగంధ్ సిట్ విచారణకు ఏమాత్రం సహకరించలేదని తెలిసింది. భోలేబాబా డెయిరీ డైరెక్టర్లు పొమిల్ జైన్, విపిన్ జైన్ కొన్నేళ్లుగా కల్తీ నెయ్యి వ్యాపారం చేస్తున్నారని, వారికి ఎందుకు సహకరించారని ప్రశ్నించగా తనకు ఆ విషయంతో సంబంధం లేదన్నారు.
చిన్న అప్పన్నకు వివరాలు ఎందుకిచ్చారని విచారణలో అడగగా : ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తర్ప్రదేశ్లలోని భోలేబాబా డెయిరీ ప్లాంట్లను వారు పరిశీలించినప్పుడు వాటికి అంత సామర్థ్యం లేదని గుర్తించినట్లు సుబ్రహ్మణ్యం తెలిపారు. కొనుగోళ్ల విభాగం జీఎంగా, తనిఖీ బృందంలో సభ్యుడిగా ఉన్న మీరు ఎందుకు గుర్తించలేదు. వారితో కుమ్మక్కయ్యారా? అని ప్రశ్నించగా తనతోపాటు మరికొందరూ తనిఖీ చేశారని, అందరి అభిప్రాయాలు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి నివేదించామని సుబ్రహ్మణ్యం పేర్కొన్నారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి సంబంధమే లేని చిన్న అప్పన్నకు డెయిరీల పేర్లు, వాటి ప్రతినిధుల ఫోన్ నంబర్లు ఎందుకిచ్చారు? అని అడగ్గా అతడు సుబ్బారెడ్డి వ్యక్తిగత కార్యదర్శినని చెప్పడం వల్లే సమాచారం అందించానన్నారు.
మొదటి రోజు : శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదానికి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా కేసులో నిందితులైన టీటీడీ కొనుగోళ్ల విభాగం మాజీ జీఎం సుబ్రహ్మణ్యం, సుగంద్ ఆయిల్స్ అండ్ కెమికల్స్ యజమాని అజయ్ కుమార్ సుగంధ్ను సిట్ తొలిరోజు మంగళవారం 3 గంటల పాటు ప్రశ్నించిన విషయం విధితమే. జీఎం సుబ్రహ్మణ్యం కొద్దిగా అనారోగ్యానికి గురి కావడంతో ఆయన్ని కొన్ని ప్రశ్నలే అడిగినట్లు తెలుస్తోంది. మొదటిసారి సైతం సుగంధ్ విచారణకు ఏమాత్రం సహకరించలేదని సమాచారం. వారిద్దరినీ నాలుగు రోజుల కస్టడీకి ఏసీబీ కోర్టు అనుమతి ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే వారిని నెల్లూరు జైలుకు తరలించారు.