మహిళా కమిషన్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌గా మాజీ మేయర్ గద్వాల విజయలక్ష్మి

కమిషన్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌, ఆరుగురు సభ్యులను నియమిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు - సభ్యులుగా శ్రీకాంతా చారి తల్లి కాసోజు శంకరమ్మ, చాకలి ఐలమ్మ మనవరాలు చిట్యాల శ్వేత - ఐదేళ్ల పాటు కొనసాగనున్న కమిషన్

గద్వాల్‌ విజయలక్ష్మి (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 12, 2026 at 10:38 AM IST

Women Commission In Telangana : తెలంగాణ ప్రభుత్వం మహిళా కమిషన్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌గా జీహెచ్‌ఎంసీ మాజీ మేయర్‌ గద్వాల విజయలక్ష్మిని నియమించింది. ఛైర్‌పర్సన్‌తో పాటు ఆరుగురు మెంబర్లను నియమిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వ సీఎస్ రామకృష్ణారావు సోమవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. సభ్యులుగా కాసోజు శంకరమ్మ, చిట్యాల శ్వేత, ఉజ్మా ఆషాయ్‌ షకీరా, సదాలక్ష్మి, ఎన్‌.రాధాబాయి, శశికళ యాదవ రెడ్డి నియమితులయ్యారు. వీరు ఐదేళ్ల పాటు మహిళా కమిషన్​లో కొనసాగుతారని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. మలిదశ తెలంగాణ అమరవీరుడు కాసోజు శ్రీకాంతా చారి తల్లి శంకరమ్మకు సభ్యురాలిగా అవకాశం కల్పించారు. ఈమె గతంలో టీఆర్​ఎస్​ పార్టీ తరఫున హుజూర్​నగర్​లో ఎమ్మెల్యేకు పోటీ చేశారు.

జనవరిలోనే పూర్తైన మహిళా కమిషన్ కాల పరిమితి : 2020లో ఏర్పాటైన మహిళా కమిషన్‌కు ఛైర్‌పర్సన్‌గా నియమితులైన సునీతా లక్ష్మారెడ్డి 2023లో ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందడంతో ఆ పదవికి రాజీనామా చేశారు. అనంతరం అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 2024 జులైలో నేరెళ్ల శారదను కమిషన్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌గా నియమించింది. 2020లో ఏర్పాటైన కమిషన్‌ పదవీకాలం ఈ ఏడాది జనవరిలో పూర్తికావడంతో ప్రభుత్వం కొత్తగా మహిళా కమిషన్‌ను (1+6గా) ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధిష్ఠానానికి గద్వాల విజయలక్ష్మి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మహిళల హక్కుల కోసం కృషి చేస్తానని పేర్కొన్నారు. ఆమె హైదరాబాద్ మహా నగర పాలక సంస్థ మేయర్‌ (2021–2026)గా ఐదేళ్ల పాటు పని చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత జీహెచ్​ఎంసీ తొలి మహిళా మేయర్​గా రికార్డు సొంతం చేసుకున్నారు.

మహిళల రక్షణకు : తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ ప్రధానంగా రాష్ట్రంలోని మహిళల హక్కులను పరిరక్షించడానికి, వారిపై జరిగే అన్యాయాలను విచారణ చేయడానికి, సంక్షేమాన్ని పర్యవేక్షించడానికి పని చేస్తుంది. 1998 నాటి మహిళా కమిషన్ చట్టం కింద పని చేసే ఒక స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగిన చట్టబద్ధమైన సంస్థగా పని చేస్తుంది. మహిళలపై పని ప్రదేశాల్లో వేధింపులు, గృహ హింస, సమాజంలో వారు ఎదుర్కొనే వివక్ష, అన్యాయాలపై సుమోటోగా కానీ, ఫిర్యాదుల మేరకు విచారణ చేపడుతుంది. మహిళలకు సంబంధించిన ప్రస్తుత చట్టాలను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తూ, మహిళా సాధికారతకు ఆటంకం కలిగించే నిబంధనలను సవరించడం, అవసరమైతే కొత్త చట్టాలను తీసుకురావాలని ప్రభుత్వానికి సిఫారసు చేయడం లాంటివి చేస్తుంది.

