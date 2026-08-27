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అగ్నిమాపకశాఖ నకిలీ ఎన్​వోసీల గుట్టురట్టు - మాజీ అధికారులే కీలక సూత్రధారులు

ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు అక్రమాలకు అలవాటు పడి, పదవీ విరమణ తర్వాత కూడా కొనసాగింపు - జీహెచ్‌ఎంసీ, ఈవీడీఎం, హైడ్రా, రాష్ట్ర అగ్నిమాపకశాఖ పేర్లతో అక్రమాలు - రూ.3 లక్షల నుంచి రూ.5 లక్షలు వసూలు

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నకిలీ ఎన్​వోసీల గుట్టురట్టు చేసిన పోలీసులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 27, 2026 at 9:17 AM IST

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Fake NOC Issue In Hyderabad : నగరంలో ఏ భవన నిర్మాణం చేపట్టాలన్నా, కార్యకలాపాలు నిర్వహించాలన్న అన్ని అనుమతులు సక్రమంగా ఉండాలి. అయితే కొందరు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్మించి ఆఫీసులకు, కాలేజీ, స్కూళ్లకు రెంట్​కు ఇస్తుంటారు. అయితే ఈ భవనాలకు అగ్నిమాపక శాఖ ఎన్వోసీ తప్పనిసరి. కొంతమంది నకిలీ సంతకాలతో అగ్నిమాపకశాఖ నిరభ్యంతర పత్రాలను భవన యజమానులకు ఇస్తున్నట్లు తేలింది. ఇటీవల ఇంటర్ కాలేజీల నకిలీ ఎన్వీసీల దర్యాప్తులో ఈ నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

మాజీ ఉద్యోగుల నకిలీ ఎన్​వోసీల దందా : ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు చాలామంది అధికారులు అక్రమ సంపాదనకు అలవాటు పడి, పదవీ విరమణ పొందాక కూడా ఈ దందాను నడిపిస్తున్నట్టు తేలింది. గతంలో జీహెచ్‌ఎంసీ, ఈవీడీఎం (ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్, విజిలెన్స్, డిజాస్టర్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌) విభాగాల్లో అగ్నిమాపకశాఖ ఉద్యోగులుగా చేసిన వారే అసలు సూత్రదారులని తెలిసింది. జుబేర్, బాలమహేందర్‌ అనే ఇద్దరు మాజీ ఉద్యోగులను నిందితులుగా గుర్తించారు. వీరు ఇప్పటికే వందకు పైగా కాలేజీలకు నకిలీ ఎన్‌వోసీలు ఇచ్చినట్లు పోలీసుల విచారణలో బయటపడింది. జీహెచ్‌ఎంసీ, ఈవీడీఎం, హైడ్రా, రాష్ట్ర అగ్నిమాపకశాఖ పేర్లతో నగరంలో ఈ అక్రమాలు చేశారని అధికారులు తెలిపారు.

అనుమతుల పునరుద్ధరణ : సాధారణంగా గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​ ఆధ్వర్యంలోని అగ్నిమాపకశాఖ చిన్న భవనాలకు మాత్రమే అనుమతులు ఇస్తుంది. రాష్ట్ర అగ్నిమాపకశాఖ పెద్ద భవనాలకు ఎన్​వోపీలు జారీ చేస్తాయి. ఈ క్రమంలో ప్రతి విద్యాసంవత్సరానికి ముందు ప్రభుత్వం ఆయా విద్యా సంస్థల అనుమతులను పునరుద్ధరిస్తుంది. అప్పుడు కాలేజీలతో పాటు పాఠశాలలు ప్రభుత్వానికి ఎన్​వోసీలను సమర్పించాలి. నిబంధనల ప్రకారం ఇరుకు గదులు, అపార్టుమెంట్లలో కొనసాగుతున్న కాలేజీలకు, పాఠశాలలకు అనుమతులు ఉండవు.

ఏజెంట్ల అవతారం ఎత్తి : ఈ నిబంధన వల్ల సమస్యలు వస్తాయని తెలిసి కాలేజీలు మధ్యవర్తుల ద్వారా అవినీతి విశ్రాంత అధికారుల నుంచి అక్రమంగా ఫైర్​ ఎన్​వోసీలను పొందుతున్నాయి. ఇది క్రమంగా కొనసాగుతూ వస్తోంది. ప్రస్తుతం జీహెచ్​ఎంసీ అగ్నిమాపకశాఖ విభాగం హైడ్రా పరిధిలోకి వచ్చింది. గతంలో జీహెచ్​ఎంసీ, ఈవీడీఎంలో పని చేసిన అధికారులే ఏజెంట్ల అవతారం ఎత్తి ఈ దందాకు శ్రీకారం చుట్టినట్టు బయటపడింది.

ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో పేరుతో : అక్రమాలకు పాల్పడుతున్న ఆ మాజీ ఉద్యోగులు ఒకే విద్యా సంవత్సరంలో జీహెచ్​ఎంసీ, ఈవీడీఎం, రాష్ట్ర అగ్నిమాపక, హైడ్రా కమిషనర్ల పేర్లతో రకరకాల ఎన్​వోసీలు ఇచ్చారు. దీంతో విద్యాశాఖ అధికారులకు అనుమానం వచ్చింది. దీనిపై విచారణ చేపట్టగా అవన్నీ నకిలీ ఎన్​వోసీలను హైడ్రా గుర్తించింది. దీనిపై రాణిగంజ్‌ వద్దనున్న లేక్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌ మరింత విచారణ జరపగా మాజీ అగ్నిమాపక శాఖ మాజీ ఉద్యోగులు జుబేర్, బాలమహేందర్‌లను నిందితులుగా గుర్తించారు. దీంట్లో ఇంకా మరికొందరు మాజీ ఉద్యోగుల పేర్లు వచ్చే అవకాశమున్నట్లు తెలుస్తోంది. వారంతా అక్రమ ఎన్​వోసీల కోసం రూ.3 లక్షల నుంచి రూ.5 లక్షలు వసూలు చేసినట్లు కళాశాలల యాజమాన్యాలు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాయి.

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కాలేజీలకు నకిలీ ఎన్​వోసీలు జారీ
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