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నాడు మావోయిస్టులు - నేడు మోడళ్లు - ర్యాంప్​వాక్​తో రప్ఫాడించేశారు!

క్యాట్​​వాక్​తో అబ్బురపరచిన మాజీ మహిళా మావోయిస్టులు - జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా​ ఛత్తీస్​గఢ్​ రాజధానిలో ర్యాంప్​వాక్ నిర్వహణ - చేనేత వస్త్రాల్లో మెరిసిన ముద్దుగుమ్మలు - సోషల్​ మీడియాలో హల్​చల్ చేస్తున్న విజువల్స్

మాజీ మహిళా మావోయిస్టుల ర్యాంప్​వాక్ షో
Former Naxal Women Ramp Walk Show (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2026 at 11:11 AM IST

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Updated : August 14, 2026 at 12:26 PM IST

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Former Naxal Women Ramp Walk Show : ఒకప్పుడు బస్తర్‌లోని దట్టమైన అడవుల్లో ఆకుపచ్చ యూనిఫాంలు ధరించి, తుపాకులు చేత బట్టుకుని తిరిగిన యువతులు, నేడు సంప్రదాయ చేనేత దుస్తులు, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ ప్రత్యేకతను చాటే కోసపట్టు వస్త్రాలు ధరించి ర్యాంప్‌పై నడిచి అలరించారు. ఈ మాజీ మహిళా మావోయిస్టులు ప్రస్తుతం ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని సుక్మాలో ఉన్న ఓ పునరావాస కేంద్రంలో వృత్తి నైపుణ్య శిక్షణ పొందుతున్నారు. 'జాతీయ చేనేత దినోత్సవం' సందర్భంగా రాయ్‌పూర్‌లో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి నేత కార్మికుల సదస్సులో భాగంగా ఓ ఫ్యాషన్ షోలో క్యాట్​వాక్ ప్రదర్శన చేసి వీక్షకులను అబ్బురపరిచారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

'ఇలాంటి రోజు వస్తుందనుకోలేదు' : ఈ బృందంలో సుక్మా జిల్లాకు చెందిన 8 మంది, బీజాపూర్ జిల్లాకు చెందిన ఒకరు ఉన్నారు. వీరిలో ఏడుగురు హైదరాబాద్​లో, మరొకరు ములుగులో పోలీసులకు లొంగిపోయి జన జీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయారు. ప్రస్తుతం పునరావాస కేంద్రంలో పలు వృత్తుల్లో నైపుణ్యం పొందుతున్నారు. రాయ్​పూర్​లో జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా నిర్వహించిన నేత కార్మిక సదస్సులో సంప్రదాయ వస్త్రాల్లో ర్యాంప్​వాక్​ చేసి ఆకట్టుకున్నారు. ముంబయికి చెందిన నిపుణులు వారం రోజుల పాటు ఈ యువతులకు ర్యాంప్ వాకింగ్‌లో ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఛత్తీస్‌గఢ్ ముఖ్యమంత్రి విష్ణుదేవ్ సాయి యువతులతో మాట్లాడారు. తన జీవితంలో ఇలాంటి రోజు వస్తుందని ఎప్పుడూ ఊహించలేదని ఓ యువతి భావోద్వేగానికి లోనవుతూ తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

మాజీ మహిళా మావోయిస్టుల ర్యాంప్​వాక్ షో (ETV Bharat)

ఇంటర్​ పూర్తి చేసుకున్న కీలక నాయకుడు : దేశాన్ని మావోయిస్టు రహితంగా మార్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఆపరేషన్ కగార్​ను చేపట్టింది. దీంతో వారి ప్రాబల్యం తగ్గిపోవడంతో వనం వీడి జనజీవనంలోకి వచ్చారు. క్రమంగా మాజీ మావోయిస్టులు గౌరవప్రదమైన, సాధారణ జీవితం గడిపే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. వీరిలో అత్యంత ప్రధాన నాయకుడైన దేవ్​జీ అలియాస్ తిప్పిరి తిరుపతి కూడా ఇటీవల ఇంటర్​ పూర్తి చేసుకొని ఎల్​ఎల్​బీ చదివేందుకు సిద్ధమయ్యారు.

అశాంతి నుంచి అభివృద్ధి పథం వైపు : తెలంగాణ-ఛత్తీస్‌గఢ్ సరిహద్దులో ఉండి ఒకప్పుడు మావోయిస్టుల కంచుకోటగా ఉన్న కర్రెగుట్టల ప్రాంతం ఇప్పుడు అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు సాగుతోంది. గతంలో తుపాకీ కాల్పులు, ల్యాండ్‌మైన్ పేలుళ్ల శబ్దాలు మాత్రమే వినిపించిన ఈ ప్రాంతంలో తొలిసారిగా జాతీయ గీతం వినిపిస్తోంది. సుదీర్ఘ కాలం పాటు అశాంతితో సతమతమైన ఈ ప్రాంతంలో శాంతికి చిహ్నంగా రాష్ట్ర డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ ఇటీవల తెల్ల పావురాలను గాల్లోకి ఎగురవేశారు. 50 ఏళ్లుగా ఎటువంటి అభివృద్ధికీ నోచుకోని కర్రెగుట్టల ప్రాంతాన్ని ప్రగతి పథంలో నడిపిస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. అక్కడ జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించిన అనంతరం కర్రెగుట్టలను పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దే ప్రణాళికలను ఆయన ప్రకటించారు.

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Last Updated : August 14, 2026 at 12:26 PM IST

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మాజీ మహిళా మావోయిస్టుల ర్యాంప్​వాక్
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