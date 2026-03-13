ETV Bharat / state

ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ మాజీ డీజీపీ హెచ్‌జే దొర కన్నుమూత - పలువురు సంతాపం

హైదరాబాద్‌ నిమ్స్‌ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస - కొంతకాలంగా కిడ్నీ సమస్యలతో బాధపడుతున్న హెచ్‌జే దొర - హెచ్‌జే దొర మృతి పట్ల సీఎం చంద్రబాబు సంతాపం

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

March 13, 2026

Former DGP HJ Dora Passed Away : ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ మాజీ డీజీపీ హెచ్​జే దొర మృతి చెందారు. కొంతకాలంగా కిడ్నీ సమస్యలతో బాధ పడుతున్న దొర హైదరాబాద్‌ నిమ్స్‌లో చికిత్స పొందుతూ నేడు తుదిశ్వాస విడిచారు. ఇవాళ ఉదయం డయాలసిస్‌ చేయించుకునేందుకు నిమ్స్‌కు వెళ్లారు. తిరిగి ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత ప్రమాదవశాత్తు బాత్‌రూమ్‌లో పడిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. కుటుంబ సభ్యులు మళ్లీ ఆయన్ను నిమ్స్‌కు తరలించగా చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

ఏపీలోని శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 1943లో హెచ్‌జే దొర జన్మించారు. ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఎకనామిక్స్‌లో మాస్టర్స్‌ డిగ్రీ పొందిన దొర 1965లో ఐపీఎస్‌లో చేరారు. ఐపీఎస్ శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న ఆయన హైదరాబాద్‌లో డిప్యూటీ కమిషనర్‌ ఆఫ్‌ పోలీస్‌గా తన ఉద్యోగ జీవితం ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత కృష్ణా జిల్లా ఎస్పీగా పని చేశారు. సీబీఐలో ఎస్పీగా పని చేసిన సమయంలో అంతర్రాష్ట్ర, ఆర్థిక నేరాలను ఛేదించడంలో నైపుణ్యం సంపాదించారు.

స్టేట్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ బ్యూరో డైరెక్టర్‌గానూ, సీఐడీ హెడ్‌గానూ సేవలందించారు. 1996 నవంబర్‌లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ డీజీపీగా నియమితులై ఫిబ్రవరి 2002 వరకు ఐదేళ్లకుపైగా ఆ పదవిలో కొనసాగారు. డీజీపీగా పదవీ విరమణ చేసిన తర్వాత, సెప్టెంబర్‌ 11, 2002న సెంట్రల్‌ విజిలెన్స్‌ కమిషన్‌లో విజిలెన్స్‌ కమిషనర్‌గా నియమితులయ్యారు. దీనికి ముందు ఆయన సీఐఎస్‌ఎఫ్‌ డైరెక్టర్‌ జనరల్‌గానూ సేవలందించారు.

‘పోలీస్‌ మెడల్‌ ఫర్‌ గ్యాలంట్రీ’ అవార్డు : తన 40 ఏళ్ల సుదీర్ఘ కెరీర్‌లో వామపక్ష తీవ్రవాదాన్ని అరికట్టేందుకు, సమర్థవంతమైన పోలీసింగ్‌ ద్వారా హింసను తగ్గించేందుకు విశేష కృషి చేశారు. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో ఆయన చేసిన విశిష్ట సేవలకు ‘పోలీస్‌ మెడల్‌ ఫర్‌ గ్యాలంట్రీ’ అవార్డు దక్కింది. అవినీతి నిర్మూలన, ప్రభుత్వ యంత్రాంగంలో పారదర్శకత కోసం ఆయన కృషి చేశారు. అలాగే ‘ఇంపాక్ట్‌ ఆఫ్‌ ట్రైనింగ్‌ ఆన్‌ ది పెర్‌ఫార్మెన్స్‌ ఆఫ్‌ ఐపీఎస్‌ ఆఫీసర్స్‌’, ‘ఎన్టీఆర్‌తో నేను’ అనే రెండు పుస్తకాలు రాశారు. అంతేకాకుండా ‘జర్నీ థ్రూ ట్రబులెంట్‌ టైమ్స్‌’ పేరిట ఆత్మకథ రాశారు.

దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన సీఎం చంద్రబాబు : ఉమ్మడి ఏపీ మాజీ డీజీపీ హెచ్.జె దొర మృతి చెందారన్న వార్త దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఏపీ పోలీస్​కు బ్రాండ్ క్రియేట్ చేయడంలో ఆయన కీలకపాత్ర పోషించారని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఎన్టీఆర్ దగ్గర ఇంటెలిజెన్స్ అధికారిగా, తన హయాంలో రాష్ట్ర డీజీపీగా దొర చేసిన సేవలు ఎప్పటికీ గుర్తుంటాయని చంద్రబాబు తెలిపారు. నాడు రాష్ట్రాన్ని పట్టిపీడిస్తున్న నక్సల్ సమస్య పరిష్కారంలో ఎంతో సమర్థవంతంగా వ్యవహరించారని వివరించారు. హెచ్.జె దొర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తూ, వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు.

