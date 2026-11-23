చట్టసభల్లో అన్ని వర్గాలకు వాటా దక్కాలి: మాజీ డీజీపీ పూర్ణచంద్రరావు
Dr J Purnachandra Rao comments political parties: చట్టసభల్లో అన్ని వర్గాలకు వాటా దక్కాలని మాజీ డీజీపీ పూర్ణచంద్రరావు వ్యాఖ్యానించారు. చట్టసభల్లో అడుగుపెట్టని దాదాపు 200 కులాలు ఉన్నాయని అభిప్రాయపడ్డారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 1:46 PM IST
చట్టసభల్లో ఇప్పటివరకు అవకాశం దక్కని సామాజికవర్గాలకు రాజకీయ పార్టీలు తగిన వాటా కల్పించాలని మాజీ డీజీపీ, ఆల్ ఇండియా బహుజన సమాజ్ పార్టీ జాతీయ సమన్వయకర్త డా. జె. పూర్ణచంద్రరావు అన్నారు. ఉన్నత పదవుల్లో ఆయా వర్గాలకు చెందిన వ్యక్తులు ఉండటంతోపాటు ప్రభుత్వ నిర్ణయాల్లోనూ ఆ వర్గాలకు భాగస్వామ్యం ఉండాలన్నారు. ఆదివారం నిర్వహించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర కుమ్మర శాలివాహన సంక్షేమ సంఘం గుంటూరు జిల్లా, పట్టణ కమిటీల ఆధ్వర్యంలో పేరేచర్లలోని డాక్టర్ కేజీ గుప్తా మామిడితోటలో కార్తీక వన సమారాధనలో ఆయన మాట్లాడారు.
చట్టసభల్లో అడుగుపెట్టని దాదాపు 200 కులాలు : జనాభాలో ఒక శాతానికి పైగా ఉన్న కుమ్మర్లకు ఇప్పటివరకు జరిగిన 16 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఒక్క ఎమ్మెల్యే స్థానం కూడా దక్కలేదని పూర్ణచంద్రరావు తెలిపారు. ఈ ఎన్నికలన్నింటినీ కలిపి చూస్తే జనాభా వాటా ప్రకారం కనీసం 20 నుంచి 30 సందర్భాల్లో కుమ్మరి అభ్యర్థులు ఎన్నిక కావాల్సిందని పేర్కొన్నారు. చట్టసభల్లో అడుగుపెట్టని ఇటువంటి కులాలు దాదాపు 200 ఉన్నాయని చెప్పారు. రాజకీయ అవకాశాలు కొన్ని సామాజికవర్గాలకే పరిమితం కావడం వల్ల మిగిలిన వర్గాల గొంతు నిర్ణయాల్లో వినిపించడం లేదన్నారు.
వెనుకబడిన వర్గాలకు అవకాశాలివ్వాలి : బీసీ ముఖ్యమంత్రి కావాలనే ఆకాంక్షతోపాటు బీసీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీల సంఖ్య పెరగాలనే లక్ష్యం కూడా ఉండాలని అభిప్రాయపడ్డారు. ఒక వ్యక్తికి పదవి లభించడాన్ని మొత్తం సామాజికవర్గానికి అధికారం దక్కినట్లుగా భావించరాదన్నారు. పార్టీ నాయకత్వం, అభ్యర్థుల ఎంపిక, ప్రభుత్వ విధానాల రూపకల్పనలో వెనుకబడిన వర్గాలకు అవకాశాలు పెరగాలని కోరారు. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు రిజర్వుడు స్థానాలు ఉన్నప్పటికీ, వారి సమస్యల పరిష్కారానికి నిర్ణయాలను ప్రభావితం చేయగల బలం అవసరమన్నారు. ఈడబ్ల్యూఎస్ కింద పది శాతం రిజర్వేషన్ అమలవుతున్న నేపథ్యంలో బీసీల రాజకీయ రిజర్వేషన్ల డిమాండ్ల పరిష్కారంపైనా పాలకులు దృష్టి పెట్టాలని కోరారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 34 శాతం, తెలంగాణలో 42 శాతం రిజర్వేషన్ల సాధనకు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు.
ఎన్నికైన ప్రతినిధులను ప్రశ్నించడం అవసరం : బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ముస్లింలు రాజకీయ అవకాశాల విస్తరణకు కలిసికట్టుగా కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. కుమ్మరి సమాజం విద్య, సామాజిక చైతన్యంతోపాటు రాజకీయ భాగస్వామ్యంపైనా దృష్టి పెట్టాలన్నారు. యువత గ్రామస్థాయిలో రాజకీయ వాటాపై చర్చ చేపట్టాలని, మహిళలు నాయకత్వ బాధ్యతల్లో ముందుకు రావాలని కోరారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు వేయడంతోపాటు ఎన్నికైన ప్రతినిధులను ప్రశ్నించడం, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేయడం కూడా అవసరమన్నారు.
కార్యక్రమంలో జనగళం రామలింగం, బహుజన నాయకుడు చిరంజీవి, నుదురుపాడు సర్పంచ్ చౌడయ్య, రాజవరపు భిక్షపతి, కుమ్మరి సంఘం రాష్ట్రస్థాయి నాయకులు, మహిళా నాయకులు, సంఘ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. గుంటూరు కుమ్మరి సంఘం అధ్యక్షుడు ఇందుర్తి శివనారాయణ అధ్యక్షత వహించారు.
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