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మాజీ డిప్యూటీ సీఎం ఆళ్ల నాని కన్నుమూత - పలువురు సంతాపం

మాజీ డిప్యూటీ సీఎం ఆళ్ల కాళీ కృష్ణ శ్రీనివాస్‌ కన్నుమూశారు. విశాఖలో నేడు గుండెపోటుతో ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు. జగన్‌ హయాంలో డిప్యూటీ సీఎం, వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు.

మాజీ డిప్యూటీ సీఎం ఆళ్ల నాని కన్నుమూత
మాజీ డిప్యూటీ సీఎం ఆళ్ల నాని కన్నుమూత (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 2:29 PM IST

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Former Deputy CM Alla Nani Passed Away : మాజీ డిప్యూటీ సీఎం ఆళ్ల కాళీ కృష్ణ శ్రీనివాస్‌ (ఆళ్ల నాని) (57) కన్నుమూశారు. విశాఖలో మంగళవారం గుండెపోటుతో ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు. ఏలూరు నుంచి మూడు సార్లు ఆయన ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. 2004, 2009లో కాంగ్రెస్‌ తరఫున విజయం సాధించారు. 2017లో ఎమ్మెల్సీగా పని చేశారు. ఆ తర్వాత వైఎస్సార్సీపీలో చేరి 2019లో ఆ పార్టీ తరఫున గెలిచారు. జగన్‌ హయాంలో డిప్యూటీ సీఎం, వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2025లో ఆళ్ల నాని టీడీపీలో చేరారు.

స్పందించిన మంత్రి లోకేశ్ : ఆళ్ల నాని మృతి పట్ల మంత్రి లోకేశ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. నాని అందరితోనూ స్నేహంగా ఉండేవారని తెలిపారు.ఆళ్ల నాని కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి వ్యక్తం చేశారు.

ఆళ్ల నాని మృతి పట్ల కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌నాయుడు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఆళ్ల నాని ఆత్మకు శాంతి కలగాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నానన్నారు.

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