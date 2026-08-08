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రేపు నర్సంపేటకు కేసీఆర్​ - పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి కుటుంబానికి ఆర్థికసాయం చేయాలని నిర్ణయం

రేపు వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేటకు వెళ్లనున్న కేసీఆర్ - పెద్ది సుదర్శన్‌ కుటుంబానికి రూ.2.25 కోట్ల ఆర్థికసాయం చేయాలని నిర్ణయం - ఎల్లకాలం పెద్ది కుటుంబానికి పార్టీ అండగా ఉంటుందన్న కేసీఆర్

Former CM KCR Narsampet Tour
Former CM KCR Narsampet Tour (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 8, 2026 at 4:29 PM IST

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Updated : August 8, 2026 at 4:40 PM IST

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Former CM KCR Narsampet Tour : మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ ఆదివారం వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేటకు వెళ్లనున్నారు. దివంగత పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి స్వగ్రామం నల్లబెల్లికి వెళ్లి ఆయన కుటుంబాన్ని పరామర్శించనున్నారు. ఆ కుటుంబానికి అండగా ఉంటామని భరోసా ఇవ్వనున్నారు.

పెద్ది సుదర్శన్‌ కుటుంబానికి రూ.2.25 కోట్ల ఆర్థికసాయం : పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి కుటుంబానికి బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అండగా నిలవాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇటీవల అనారోగ్యంతో మృతి చెందిన ఆయన కుటుంబానికి పార్టీ తరఫున రూ.2.25 కోట్ల ఆర్థిక సాయం చేయనున్నారు. ఈ మేరకు పార్టీ సీనియర్లు, వరంగల్‌ జిల్లా ముఖ్య నేతలతో చర్చించి కేసీఆర్‌ ఈ మేరకు నిర్ణయించారు. సుదర్శన్‌ రెడ్డి ఇద్దరు పిల్లలకు చెరో రూ.కోటి చొప్పున, ఆయన తల్లి అమృతమ్మ బాగోగుల కోసం మరో రూ.25 లక్షలు, మొత్తంగా రూ.2.25 కోట్లు ఇవ్వాలని, ఈ మొత్తాన్ని బ్యాంకులో జమ చేయాలని నిర్ణయించారు. పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి పిల్లల భవిష్యత్తు, చదువు, కుటుంబ సంక్షేమానికి పార్టీ కట్టుబడి ఉంటుందని కేసీఆర్‌ భరోసానిచ్చారు.

గత నెల 31న పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి మృతి : గత నెల 26న ఉదయం హనుమకొండలో పెద్ది సుదర్శన్​రెడ్డికి ఛాతీలో నొప్పి రావటంతో స్థానికంగా రోహిణి ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులు కార్డియాక్‌ అరెస్ట్‌గా గుర్తించారు. గంట సేపు శ్రమించి తొమ్మిదిసార్లు సీపీఆర్‌ చేశాక కొంత ఫలితం కనిపించడంతో మెరుగైన చికిత్స కోసం సికింద్రాబాద్‌లోని యశోద ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు ఆయనకు వెంటిలేటర్‌పై ఉంచి చికిత్స అందించారు. 5 రోజులు మృత్యువుతో పోరాడిన పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి గత నెల 31న కన్నుమూశారు.

అంచెలంచెలుగా ఎదిగిన సుదర్శన్‌ రెడ్డి: 1974 ఆగస్టు 6న ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లాలోని నల్లబెల్లిలో రైతు కుటుంబంలో జన్మించిన సుదర్శన్‌ రెడ్డి రాజకీయాల్లో అంచెలంచెలుగా ఎదిగారు. తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఆయన, 2014లో నర్సంపేట నుంచి బీఆర్​ఎస్​ తరఫున తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు. తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాతే పెళ్లి చేసుకుంటానని ప్రతిజ్ఞ చేసి, రాష్ట్రం సిద్ధించిన తరువాతే 2017లో లక్ష్మీ ప్రసన్న(స్నప్న)ను వివాహమాడారు. 2016లో తెలంగాణ సివిల్ సప్లయ్స్​ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్‌గా పనిచేశారు. 2018లో నర్సంపేట నుంచి బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు. 2023లో ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఓటమి చవిచూశారు.

తెలంగాణ ఉద్యమంలో పెద్ది పాత్ర చిరస్మరణీయం : సుదర్శన్​రెడ్డికి సీఎం రేవంత్​ సహా ప్రముఖుల నివాళులు

Last Updated : August 8, 2026 at 4:40 PM IST

TAGGED:

KCR TO VISIT NARSAMPET
KCR NARSAMPET TOUR
కేసీఆర్ నర్సంపేట పర్యటన
FORMER CM KCR NARSAMPET TOUR

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