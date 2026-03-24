చర్చ లేకుండా చట్టాలు చేయడం వల్లే కేసులు పేరుకుపోతున్నాయి - జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ
ఘనంగా బెజవాడ బార్ అసోసియేషన్ 120వ వార్షికోత్సవ సభ - ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ - యువత న్యాయ వ్యవస్థ ప్రతిష్టను నిలబెట్టాలని సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 10:51 AM IST
Former CJI Justice NV Ramana at the 120th Anniversary of Bezawada Bar Association : న్యాయవ్యవస్థ పట్ల ప్రభుత్వాలు చిన్న చూపు చూస్తున్నాయని సుప్రీం కోర్టు పూర్వ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సోమవారం రాత్రి జరిగిన బెజవాడ బార్ అసోసియేషన్ 120వ వార్షికోత్సవ సభలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగించారు. న్యాయవ్యవస్థ తిరోగమనం వైపు నడుస్తోందని, చట్ట సభల్లో న్యాయవాదులకు స్థానం ఉండటం లేదని ధనవంతులు, కాంట్రాక్టర్లకు రాజకీయ పార్టీలు పెద్ద పీట వేస్తున్నాయని చెప్పారు. యువకులు న్యాయ వ్యవస్థ ప్రతిష్టను నిలబెట్టాలి అని కోరారు.
దేశంలో ఏ ప్రభుత్వమైనా లేదా ఏ పార్టీ అయినా న్యాయ వ్యవస్థను చిన్న చూపే చూస్తున్నాయని సుప్రీం కోర్టు పూర్వ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ అన్నారు. బెజవాడ బార్ అసోసియేషన్ 120వ వార్షికోత్సవ కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. దేశ వ్యాప్తంగా న్యాయవాద వృత్తి తిరోగమనంలో ఉందని ఆయన అన్నారు. ఒకప్పుడు న్యాయవాద వృత్తికి గుర్తింపుగా నిలిచి, బ్రిటిష్ వారి తుపాకులను ఎదుర్కొని నిర్భయంగా నిలబడిన టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు వంటి వారి స్ఫూర్తిదాయకమైన నాయకత్వం ఇప్పుడు కొరవడిందని ఆయన విచారం వ్యక్తం చేశారు. చట్ట సభల్లోను కూడా న్యాయవాదులకు ఇప్పుడు స్థానం ఉండడం లేదని జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
సభల్లో చట్టాల గురించి చర్చ జరగకపోవడమే లోపభూయిష్టమైన చట్టాల ఆమోదానికి కారణం అని జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ పేర్కొన్నారు. దీని వల్ల కేసుల సంఖ్య పేరకుపోయి ప్రజలకు న్యాయం జరగడం లేదని అన్నారు. న్యాయస్థానాల్లో సౌకర్యాలపై ప్రభుత్వాలు దృష్టి సారించాలని కోరారు. తాను భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ)గా ఉన్న సమయంలో దేశంలోని న్యాయమూర్తులు, ముఖ్యమంత్రులతో రాష్ట్రపతి, ప్రధాని సమావేశం ఏర్పాటు చేశారన్నారు. ఆ భేటీలో దేశంలోని అన్ని కోర్టుల పరిస్థితిని కూడా వివరించానని గుర్తు చేశారు. జడ్జిల క్వార్టర్లు, కోర్టు భవనాలను ఎక్కడెక్కడ నిర్మించాల్సిన అవసరం ఉందో వివరించానని, ఆ సమావేశంలో దీన్ని ఆమోదించారని చెప్పారు. కేంద్రం ఆర్థిక సాయం చేయాలని కోరానని అయితే దీన్ని పక్కన పెట్టారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
"చట్టసభల్లో న్యాయవాదులకు ఇప్పుడు స్థానం ఉండడం లేదు. పార్టీలు సైతం కాంట్రాక్టర్లు, మాఫియా, ధనవంతులు మొదలైన వారికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయి. సభల్లో చట్టాల గురించి చర్చ జరగడం లేదు. అందువల్లే లోపభూయిష్టమైన చట్టాలను చేస్తున్నారు. దీని వల్ల కోర్టుల్లో కేసుల సంఖ్య పేరుకుపోతోంది. తద్వారా ప్రజలకు న్యాయం జరగడం లేదు." - జస్టిస్ ఎన్.వి. రమణ, సుప్రీంకోర్టు పూర్వ ప్రధాన న్యాయమూర్తి
ఎందరో ఉద్దండ న్యాయవాదులు బెజవాడ బార్ అసోసియేషన్ నుంచి వచ్చారు అని హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ నైనాల జయసూర్య అన్నారు. ఈ స్ఫూర్తి కొనసాగాలని అన్నారు. జ్ఞానానికి, శక్తికి, చైతన్యానికి ఈ అసోసియేషన్ కేంద్ర బిందువు అని హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ మానవేంద్రనాథ్ రాయ్ అన్నారు. న్యాయమూర్తులు బార్ అసోసియేషన్ ల నుంచే అధికంగా వస్తారని హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ చీమలపాటి రవి అన్నారు. అసోసియేషన్లు బలంగా ఉంటే న్యాయవ్యవస్థ అంత బలోపేతం అవుతుందన్నారు. సమావేశం అనంతరం బార్ కౌన్సిల్ సభ్యురాలు గంగాభవానీని సత్కరించారు. అతిథులకు శాలువాలతో బార్ అసోసియేషన్ సభ్యులు సత్కరించారు.
నా కుటుంబమే లక్ష్యంగా క్రిమినల్ కేసులు పెట్టారు: మాజీ సీజేఐ జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ
స్టీల్ప్లాంట్కే కాదు స్టీల్ సిటీకి పునాది వేశాం - నక్కపల్లిలో కొత్తచరిత్ర తిరగరాస్తున్నాం: సీఎం చంద్రబాబు