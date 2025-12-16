ETV Bharat / state

ఐదు గంటల పాటు సాగిన హైడ్రామా! - సునీల్ కుమార్ నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో రాని సమాధానాలు

విచారణలో పొడిపొడిగా పీవీ సునీల్ కుమార్ సమాధానాలు - చాలా ప్రశ్నలకు నాకు తెలీదంటూ దాటవేత ధోరణి, మరికొన్ని కీలకమైన ప్రశ్నలకు రికార్డుల్లో సమాధానాలు ఉంటాయని వెల్లడి

PV SUNIL KUMAR CID INTERROGATION
విచారణ అనంతరం బయటకు వస్తున్న సునీల్‌కుమార్‌ (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 7:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Former CID Chief PV Sunil Kumar Interrogated in RRR Case: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో సంచలనం సృష్టించిన నరసాపురం ఎంపీ (ప్రస్తుత డిప్యూటీ స్పీకర్) రఘురామకృష్ణరాజు కస్టడీ చిత్రహింసల కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్న సీఐడీ మాజీ చీఫ్, ఐపీఎస్ అధికారి పీవీ సునీల్ కుమార్‌ను దర్యాప్తు అధికారులు ఉక్కిరిబిక్కిరి చేశారు. సోమవారం గుంటూరులోని సీసీఎస్ కార్యాలయం వేదికగా సుదీర్ఘ విచారణ జరిగింది. సుమారు 5 గంటల పాటు సాగిన ఈ హైడ్రామాలో దర్యాప్తు అధికారి, విజయనగరం ఎస్పీ దామోదర్ సంధించిన ప్రశ్నలకు సునీల్ కుమార్ నీళ్లు నమిలినట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం.

సుదీర్ఘంగా సాగిన విచారణ: విచారణ నిమిత్తం పీవీ సునీల్ కుమార్ సోమవారం ఉదయం గుంటూరు సీసీఎస్ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. ఉదయం 10.45 గంటలకు విచారణ మొదలైంది. మధ్యాహ్నం 1.00 గంట వరకు ఎడతెరిపి లేకుండా కొనసాగింది. అనంతరం గంటసేపు విరామం ఇచ్చారు. మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత మళ్లీ విచారణ మొదలైంది. సాయంత్రం 4.00 గంటల వరకు కొనసాగింది. ఇద్దరు వీఆర్వోల సమక్షంలో ఈ మొత్తం ప్రక్రియను నిర్వహించారు. పారదర్శకత కోసం విచారణ మొత్తాన్ని వీడియో చిత్రీకరించారు.

ప్రశ్నల వర్షం: దర్యాప్తు అధికారి దామోదర్ నేరుగా పాయింట్‌లోకి వచ్చారు. రఘురామను కస్టడీలోకి తీసుకున్న రోజు రాత్రి ఏం జరిగిందనే దానిపై లోతుగా ప్రశ్నించారు. ఒక ఎంపీని కస్టడీలో ఉంచుకుని ఎందుకు చిత్రహింసలు పెట్టాల్సి వచ్చింది? దీని వెనుక మీ ఉద్దేశం ఏమిటి? ఏం ఆశించి కొట్టారని నిలదీశారు. రఘురామను కొట్టడానికి బయటి వ్యక్తులు వచ్చారా? ముసుగు ధరించి వచ్చి దాడి చేసిన ఆ వ్యక్తులు ఎవరు? వారిని అక్కడికి రప్పించింది ఎవరు? మీకు వారిలో ఎవరెవరు తెలుసని సునీల్​కుమార్​ను ప్రశ్నించారు.

కేవలం మీ నిర్ణయంతోనే ఇదంతా చేశారా? లేక అప్పటి ప్రభుత్వ పెద్దల నుంచి మీకు ఏమైనా స్పష్టమైన ఆదేశాలు అందాయా? ఎవరిని మెప్పించడానికి ఈ పని చేశారని సునీల్​కుమార్​ను ఆరా తీశారు. రఘురామ గుండెలపై కూర్చుని ఊపిరాడకుండా చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చింది మీరేనా? మీకు ఆయనపై వ్యక్తిగత కక్ష ఏమైనా ఉందా? అని ప్రశ్నించారు.

సునీల్ నాయక్ పాత్రపైనా ఆరా: ఈ కేసులో మరో నిందితుడు, అప్పటి అధికారి సునీల్ నాయక్ పాత్రపైనా ప్రశ్నలు కురిపించారు. ప్రాథమిక విచారణ చేసిన సునీల్ నాయక్‌ను హుటాహుటిన గుంటూరు సీఐడీ ప్రాంతీయ కార్యాలయానికి ఎందుకు పంపించారు? కేవలం రఘురామను కొట్టించడానికే అతన్ని అక్కడికి పిలిపించారా?, కస్టడీలో దెబ్బలు తగిలిన తర్వాత మీరు ఏం చేశారు? దీనిపై ఏమైనా అంతర్గత విచారణ జరిపారా? కింది స్థాయి సిబ్బంది తప్పు చేశారని భావిస్తే వారిపై ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదని ప్రశ్నించారు.

నాకు తెలీదంటూ దాటవేత ధోరణి: ఎస్పీ దామోదర్ అడిగిన ప్రశ్నలకు పీవీ సునీల్ కుమార్ పొడిపొడిగానే సమాధానాలు ఇచ్చినట్లు తెలిసింది. చాలా ప్రశ్నలకు నాకు తెలియదు అంటూ దాటవేసే ధోరణిని ప్రదర్శించారు. మరికొన్ని కీలకమైన ప్రశ్నలకు రికార్డుల్లో సమాధానాలు ఉంటాయనీ, వాటిని చూసుకోండంటూ బదులిచ్చారు. మరికొన్నిసార్లు మౌనంగానూ ఉండిపోయారు. విచారణకు ఆయన ఏ మాత్రం సహకరించలేదని అధికారుల వైఖరి ప్రకారం తెలుస్తోంది. కొట్టిన దానిపై అప్పట్లో ఏమైనా నివేదిక ఇచ్చారా? అని అడిగితే, సమాధానాన్ని దాటవేశారు.

ఆశించిన స్థాయిలో రాని సమాధానాలు: సునీల్ కుమార్ నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో సమాధానాలు రాకపోవడంతో దర్యాప్తు అధికారులు అసంతృప్తిగా ఉన్నారు. ఆయన విచారణకు సహకరించనందున, మరోసారి విచారణకు రావాల్సిందిగా నోటీసులు జారీ చేయనున్నారు. ఈ విచారణ నేపథ్యంలో గుంటూరు సీసీఎస్ వద్ద భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. పశ్చిమ డీఎస్పీ అరవింద్, ఏఎస్పీ రమణమూర్తి, సీసీఎస్ డీఎస్పీ మధుసూదనరావు పరిస్థితిని పర్యవేక్షించారు.

రోడ్డు పనుల నిధులపై కేంద్రం ఆంక్షలు - రూ.50 లక్షలు దాటితే నో పేమెంట్

అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ పిచ్​లో కీలకం - అమలాపురం 'బ్లాక్ కాటన్' సాయిల్​కు ఫుల్​ డిమాండ్​

TAGGED:

RRR CUSTODY CASE
GUNTUR CCS POLICE
RAGHURAMA KRISHNA RAJU CASE
FORMER CID CHIEF SUNIL
PV SUNIL KUMAR CID INTERROGATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.