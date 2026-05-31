బాల్క సుమన్ను 7 గంటల పాటు విచారించిన పోలీసులు - 14 రోజుల రిమాండ్ విధింపు
మాజీ ఎమ్మెల్యేను 7 గంటల పాటు ప్రశ్నించిన పోలీసులు - తెలంగాణ భవన్, నాంపల్లి ఠాణా వద్ద స్వల్ప ఉద్రిక్తత - సుమన్ను చంచల్గూడ జైలుకు తరలింపు
Published : May 31, 2026 at 7:29 AM IST
BRS Leader Balka Suman Remanded For 14 Days : సింగరేణి కార్యాలయాలపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ నమోదైన కేసులో చెన్నూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్కు కోర్టు 14 రోజుల రిమాండ్ విధించింది. శనివారం తెలంగాణ భవన్లో నాంపల్లి పోలీసులు ఆయనను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. చెన్నూరు మాజీ ఎమ్మెల్యేను ఏడు గంటల పాటు సుదీర్ఘంగా విచారణ చేసిన తర్వాత హిమాయత్నగర్లోని న్యాయమూర్తి ఎదుట పోలీసులు హాజరుపరచగా, రిమాండ్ విధిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు అడ్డుకునే ప్రయత్నం : సింగరేణి కార్యాలయాలు, రైలు పట్టాలపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్ను హైదరాబాద్లో పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్, నాంపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. సుమన్ను పోలీసులు దాదాపు ఏడు గంటల పాటు విచారణ చేశారు. అంతకుముందు తెలంగాణ భవన్ వద్దకు వెళ్లిన పోలీసులను బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశాయి. వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారన్న సింగరేణి అధికారి ఆనంద్ ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదైందన్న అధికారులు, నోటీసులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపారు. కాసేపటి తర్వాత బాల్క సుమన్ బయటికి రాగా పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. చట్టాన్ని గౌరవించే వ్యక్తిగా పోలీసులకు సహకరిస్తానని బాల్క సుమన్ అన్నారు.
రైలు పట్టాలపై వ్యాఖ్యల వెనక ఆంతర్యం? : మాజీ ఎమ్మెల్యేను నాంపల్లి పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించిన పోలీసులు సుదీర్ఘంగా ప్రశ్నించారు. ఖైరతాబాద్ జోన్ డీసీపీ శిల్పవల్లి అక్కడికి చేరుకున్నారు. అబిడ్స్ ఏసీపీ ప్రవీణ్ కుమార్, నాంపల్లి సీఐ సైదులుతో కలిసి సుమన్ను విచారించారు. సింగరేణి కార్యాలయాలు, రైలు పట్టాలపై వ్యాఖ్యల వెనక ఆంతర్యమేంటని, ప్రజలను రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందంటూ ప్రశ్నించి స్టేట్మెంట్ను రికార్డు చేశారు. సుమన్పై ఫిర్యాదు చేసిన సింగరేణి సెక్యూరిటీ ఇన్స్పెక్టర్ ఆనంద్ స్టేట్మెంట్ను సైతం రికార్డు చేశారు.
14 రోజుల రిమాండ్ విధింపు : అనంతరం బాల్క సుమన్ను వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం కింగ్ కోఠి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి టెస్టులు నిర్వహించారు. అనంతరం న్యాయమూర్తి ఎదుట హాజరుపరిచారు. ఈ మేరకు న్యాయమూర్తి సుమన్కు 14 రోజుల రిమాండ్ విధించారు. మాజీ ఎమ్మెల్యేను పోలీసులు చంచల్గూడ జైలుకు తరలించారు. ఆ సమయంలో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు నినాదాలు చేశారు. సుమన్ను తీసుకువెళ్లే వాహనాన్ని అడ్డుకునేందుకు యత్నించగా పోలీసులు వారిని చెదరగొట్టారు. సుమన్పై పెట్టిన కేసు ముమ్మాటికీ రాజకీయ కక్షసాధింపే అని గులాబీ నాయకులు విమర్శించారు.
"బాల్క సుమన్ మాట్లాడుతున్నాడు, ప్రశ్నిస్తున్నాడు కాబట్టి గొంతు నొక్కాలే, అరెస్టు చేసి జైల్లో వేయాలి. నిర్భందం విధించి తద్వారా పైశాచిక ఆనందం పొందాలనే ఆలోచన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పెద్దల్లో కనబడుతుంది. ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు ఇచ్చే పని మీద దృష్టి పెట్టండి. ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వండి. మూడేళ్లలో ఎవ్వరికీ ఒక్క పట్టా కూడా ఇవ్వలేదు. సింగరేణిలో రూ.15 వేల కోట్ల కుంభకోణం చేశారు. రూ.1600 కోట్ల విలువైన బొగ్గును మాయం చేశారు. సింగరేణిలో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు కావట్లేదు. కొత్త మైన్స్ లేవు. మా కార్మికులు గానీ, వారి కుటంబాలు గానీ ఆవేదన, ఆందోళన బాధతో ఉన్నారు. ఆ ప్రాంత ప్రతినిధిగా ఆ ప్రజల తరఫున మేం మాట్లాడుతున్నాం" -బాల్క సుమన్, మాజీ ఎమ్మెల్యే
