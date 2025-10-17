రంజీ మాజీ ఆటగాడి 'సైబర్ నేరకథా చిత్రమ్' - అరెస్ట్ చేసిన హైదరాబాద్ పోలీసులు
అమ్మ మాట వినకుండా తప్పటడుగులు - బెట్టింగ్కు అలవాటు పడి సైబర్ మోసాలు - మాజీ రంజీ క్రికెటర్ను అరెస్టు చేసిన హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు
Published : October 17, 2025 at 10:52 AM IST
Ex Ranji Player Cyber Crimes : అతడి తండ్రి ఓ పేరు మోసిన రంజీ క్రికెటర్. తల్లి ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలు. వారు తమ కుమారుడిని జాతీయ జట్టులో క్రికెటర్గా చూడాలని ఎన్నో కలలు కన్నారు. అతడు కూడా బీటెక్ చదివి క్రికెట్లోనూ రాణిస్తూ వచ్చాడు. తర్వాత అడ్డగోలు సంపాదన కోసం దారి తప్పి, సాంకేతికంగా పట్టు ఉండటంతో చెలరేగిపోయాడు. కానీ ఎంత పెద్ద దొంగైనా ఎక్కడో ఒక దగ్గర చిన్న తప్పిదంతో పట్టుబడతాడు. అలాగే ఈ అబ్బాయి కూడా చిన్నపాటి ఆధారంతో హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు పట్టుబట్టాడు. దీంతో అతడిని చంచల్గూడ జైలుకు తరలించారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే,
తల్లిదండ్రుల కలను చెరిపేసి : బరోడా రంజీ మాజీ క్రికెటర్ రిషి అరోథే అలియాస్ విక్రాంత్ (30) తండ్రి అరోథే బరోడా జట్టుకు ప్రాతినిథ్యం వహించి రంజీ క్రికెట్లో ఓ వెలుగు వెలిగాడు. ఆ తర్వాత వివిధ జట్లకు కోచ్గా వ్యవహరిస్తూ ఇప్పటికీ ఆ రంగంలో రాణిస్తున్నారు. తండ్రి ప్రోత్సాహంతో రిషి బాల్యం నుంచి క్రికెట్లో ప్రతిభ చూపుతూ వస్తూ బరోడా జట్టులో కీలక సభ్యుడిగా ఎదిగాడు. కుమారుడు జాతీయ జట్టులో ఆడితే చూడాలని తల్లిదండ్రులు ఎన్నో కలలు కన్నారు. అతడు మాత్రం అడ్డదారిలో డబ్బు సంపాదనపై దృష్టి సారించాడు. ఐపీఎల్ క్రికెట్ బెట్టింగ్ల్లో నిమగ్నమై గోవాకు మకాం మార్చాడు. బెట్టింగ్లు, క్యాసినో నిర్వహిస్తూ డబ్బు రుచికి అలవాటు పడ్డాడు.
అక్కడే సైబర్ నేరస్థులతో పరిచయాలు పెరిగి, వారిచ్చే కమీషన్కు ఆశపడ్డాడు. సైబర్ మోసాలతో కాజేసిన డబ్బును మళ్లించేందుకు సహకరించాడు. సోషల్ మీడియాలో నకిలీ ఖాతాలు ప్రారంభించి, పెట్టుబడి లాభాల పేరిట లింక్లు పంపుతూ జనం సొమ్మును కాజేసేవాడు. బెట్టింగ్ కేసుల్లో కొన్నిసార్లు అరెస్టయి, బెయిల్పై బయటికొచ్చినా సరే అతడి తీరులో మాత్రం మార్పు రాలేదు.
రూ.కోటికి రూ.10 లక్షల కమీషన్ : పోలీసులకు పట్టుబడకుండా నేరాలు చేసేందుకు అనువైన మార్గాలను అన్వేషించాడు. సైబర్ మాయగాళ్లు కొట్టేసిన డబ్బును జమ చేసేందుకు మ్యూల్ (అద్దె) ఖాతాలు సమకూర్చడం ప్రారంభించాడు. వారితో ఎటువంటి సంబంధాలు లేకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు. విదేశీ ఫోన్ నంబర్లతో వాట్సప్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టా గ్రూపులు ప్రారంభించి లింకులు పంపేవాడు. ఆ తర్వాత మోసాల ఎరవేయటం ప్రారంభించాడు. బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి చేరిన డబ్బును బిట్కాయిన్, క్రిప్టో కరెన్సీ రూపంలో మార్చి విదేశాలకు మళ్లించి కమీషన్ తీసుకునేవాడు.
రూ.కోటి నగదును మళ్లిస్తే అతడికి రూ.10 లక్షల కమీషన్ వచ్చేది. ఈ లావాదేవీల్లో ఎక్కడా దొరకకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు. ఇతరుల పేరిట సిమ్కార్డులు, ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించేవాడు. తప్పుడు మార్గంలో వెళ్లవద్దంటూ తల్లి పలుమార్లు మందలించినా, ఆ మాటలు వినేవాడు కాదు. హైదరాబాద్కు చెందిన ఓ బాధితుడు నకిలీ కంపెనీల్లో పెట్టుబడి పెట్టి మోసపోయినట్లు ఆగస్టులో ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో నగర సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఇన్స్పెక్టర్ ప్రసాద రావు ఆధ్వర్యంలో ఆ బృందం దర్యాప్తు జరిపింది.
బాధితుడు జమ చేసిన బ్యాంకు ఖాతా వడోదరలో ఉన్నట్లు దర్యాప్తు బృందం గుర్తించింది. సంబంధిత ఖాతాదారుడైన ఇనాందార్ వినాయక రాజేందర్(25)ను ప్రశ్నించటంతో తాను రిషికి డబ్బులు ఇచ్చినట్లు అంగీకరించాడు. పోలీసులు రిషి ఇంటి వద్ద రెండు రోజులు మాటు వేసి ఎట్టకేలకు అరెస్టు చేశారు. తాను నేరం చేయలేదంటూ నిందితుడు నానా హంగామా చేశాడు. ఆఖరికి పోలీసులు ఆధారాలు చూపటంతో తప్పు చేసినట్లు అంగీకరించాడు. సరిదిద్దుకోమని కుమారుడికి ఎంత సూచించినా, తన మాట వినలేదంటూ ఆ తల్లి కన్నీరు పెట్టుకోవటం పోలీసులను కదిలించింది.
