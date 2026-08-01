ఏయూ మాజీ వీసీ ప్రసాదరెడ్డిపై వేటు - అవినీతి, అక్రమాల కారణంగా పదవీవిరమణ రోజునే సస్పెండ్
వీసీ ప్రసాదరెడ్డితో పాటు మరో నలుగుర్ని సస్పెండ్ చేస్తూ ఈసీ తీర్మానం - చర్యల నివేదికను గవర్నర్కు పంపనున్న వర్సిటీ - రిజిస్ట్రార్కు క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకునే బాధ్యత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 7:29 AM IST
AU Former VC Prasada Reddy Suspended : వైఎస్సార్సీపీ సేవలో తరించిన ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం మాజీ వైస్ ఛాన్సలర్ పీవీజీడీ ప్రసాదరెడ్డిపై వేటు పడింది. వైఎస్సార్సీపీ నేతల అండతో పదవిలో ఉన్నప్పుడు చేసిన అవినీతి, అక్రమాల కారణంగా పదవీవిరమణ రోజునే సస్పెండయ్యారు. విశ్వవిద్యాలయంలో అనేక అరాచకాలకు, అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడిన ప్రసాదరెడ్డి ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఆంధ్ర వర్సిటీ పేరునూ మంటగలిపారు. ఆయన పై వచ్చిన ఫిర్యాదులపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విచారణకు ఆదేశించింది. దీంతో ఆయన చేసిన అక్రమాలు బహిర్గతమయ్యాయి.
విజిలెన్స్ నివేదిక, సిఫార్సుల ఆధారంగా ప్రసాదరెడ్డితో పాటు మరో నలుగుర్ని సస్పెండ్ చేస్తూ పాలక వర్గం తీర్మానించింది. విశ్వవిద్యాలయం, ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం తదుపరి క్రమశిక్షణ చర్యలను పెండింగ్లో పెడుతూ వెంటనే సస్పెన్షన్ అమల్లోకి వచ్చేలా ఈసీ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఐదుగురి సస్పెన్షన్లకు విడివిడిగా ప్రొసీడింగ్స్ జారీ చేసింది.
ఆది నుంచీ ఆరోపణలు: వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలో ఉన్న ఐదేళ్లూ ప్రసాదరెడ్డి ఓ అరాచకశక్తిలా వ్యవహరించారు. అతని అక్రమాలు, అధికారం దుర్వినియోగంపై ప్రశ్నించిన వారిపై అక్రమ కేసులు పెట్టించారు. అప్పట్లో వీసీ హోదా రాగానే ఐదుగురు సిబ్బంది పెట్టుకుని కారు డోర్ తీయడం, సెల్యూట్ చేయడం వంటివి చేయించుకున్నారు. వర్సిటీలో జగన్ పుట్టినరోజు వేడుకలు, వైఎస్సార్ జయంతి, వర్ధంతి కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.
గవర్నర్కు నివేదిక: ప్రసాదరెడ్డి వీసీగా ఉన్నప్పుడు అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు విజిలెన్స్ నివేదిక సమర్పించారు. దీంతో ఆయనపై చర్యలు తీసుకునేందుకు ప్రభుత్వం గవర్నర్ కార్యాలయానికి దస్త్రాన్ని పంపింది. ప్రస్తుతం ప్రొఫెసర్ హోదాలో ఉన్నందున పాలక వర్గంలో నిర్ణయం తీసుకుని, చర్యల నివేదికను సమర్పించాలని గవర్నర్ కార్యాలయం సూచించింది. దీంతో ఈసీలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు. చర్యల నివేదికను వర్సిటీ ద్వారా గవర్నర్కు సమర్పించనున్నారు. క్రిమినల్ చర్యల ప్రక్రియను రిజిస్ట్రార్ చేపడతారు. క్రమశిక్షణ చర్యలను ఉన్నత విద్యాశాఖ చేపడుతుంది.
వాట్సప్, ఈ-మెయిళ్ల ద్వారా ఉత్తర్వులు: ప్రసాదరెడ్డి శుక్రవారం పదవీ విరమణ చేయాల్సి ఉంది. అందుకు కొన్ని గంటల ముందు ఆయన్ని సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక ఆయన ఎక్కువ రోజులు సెలవుల్లోనే ఉన్నారు. 3 రోజులుగానే డిపార్టుమెంట్కు వస్తున్నారు. చివరి రోజు శుక్రవారం ఉదయం వచ్చారు. ఈ సస్పెన్షన్ ఉత్తర్వులను వేర్వేరుగా అందజేశారు. సీనియర్ అసిస్టెంట్కు భౌతికంగా అందజేయగా, మిగిలిన వారు అందుబాటులో లేకపోవడంతో సంబంధిత విభాగాల్లో వాటిని అందజేశారు. రిజిస్ట్రార్ వాట్సప్ నంబరు నుంచి వ్యక్తిగతంగా పంపించడంతో పాటు విశ్వవిద్యాలయం ఈ-మెయిల్ నుంచి వారి వ్యక్తిగత ఈ-మెయిల్స్కు పంపించారు.
మరో నలుగురు సస్పెండ్: ఏయూ మాజీ వైస్ఛాన్సలర్, కంప్యూటర్ సైన్స్, సిస్టమ్స్ ఇంజినీరింగ్ విభాగం ప్రొఫెసర్ పీవీజీడీ ప్రసాదరెడ్డి, రసాయనశాస్త్రం విభాగం ప్రొఫెసర్, మాజీ డీన్ కె.బసవయ్య, కంప్యూటర్ సైన్స్, సిస్టమ్స్ ఇంజినీరింగ్ విభాగం ప్రొఫెసర్ కుంజం నాగేశ్వరరావు, ఇంజినీరింగ్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ కార్యాలయంలో సీనియర్ అసిస్టెంట్ కె.కృష్ణ అప్పారావు, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ అధ్యయన కేంద్రం ప్రొఫెసర్ మేకా జేమ్స్ స్టీఫెన్ను సస్పెండ్ చేస్తూ పాలకవర్గం (ఈసీ) నిర్ణయం తీసుకుంది. క్రమశిక్షణ చర్యలు పూర్తయ్యేవరకు సస్పెన్షన్ అమల్లో ఉంటుందని పేర్కొంది.
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