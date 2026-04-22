ఏపీ మాజీ సీఎం నాదెండ్ల భాస్కర్రావు కన్నుమూత
హైదరాబాద్లోని కాంటినెంటల్ ఆస్పత్రిలో నాదెండ్ల భాస్కర్రావు మృతి- వృద్ధాప్య సమస్యలతో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూత- 1935 జూన్ 23న గుంటూరులో జన్మించిన నాదెండ్ల భాస్కర్రావు
Published : April 22, 2026 at 1:00 PM IST
AP EX CM Nadendla Bhaskara Rao passed Away : ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ సీఎం నాదెండ్ల భాస్కరరావు(90) ఇవాళ ఉదయం కన్నుమూశారు. కొంత కాలంగా ఆయన ఆనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో హాస్పిటల్స్లో చికిత్స పొందుతూ ఇవాళ తుదిశ్వాస విడిచారు. వృద్ధాప్య సమస్యలతో కొంతకాలంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. నాదెండ్ల భాస్కర్రావు 1935 జూన్ 23లో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరులో జన్మించారు. 1978లో కాంగ్రెస్ నుంచి శాసన సభ్యుడిగా ఎన్నికయ్యారు. 1984లో నెలరోజులపాటు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎంగా పని చేశారు. ఎన్టీఆర్, మర్రి చెన్నారెడ్డి, అంజయ్య హయాంలో మంత్రిగా పలు శాఖల్లో పని చేశారు. 1998లో ఖమ్మం నుంచి పార్లమెంటు సభ్యుడిగా ఎన్నికయ్యారు.
రేపు అంత్యక్రియలు : నాదెండ్ల భాస్కర్రావు కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, శ్రేయోభిలాషులు, అభిమానులు కడసారి చూసేందుకు వీలుగా ఆయన పార్థివ దేహాన్ని జూబ్లీహిల్స్లోని వారి స్వగృహం వద్ద ఉంచనున్నారు. రేపు మధ్నాహ్నం 4 గంటలకు పంజాగుట్ట, హిందూ శ్మశానవాటికలో భాస్కరరావు అంత్యక్రియలు నిర్వహించాలని కుటుంబ సభ్యులు నిర్ణయించారు. నాదెండ్ల భాస్కర్రావు మృతిపట్ల పలువురు ప్రముఖులు సంతాపం తెలిపారు.