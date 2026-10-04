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పేర్లు తొలగించాలంటూ ప్రింటెడ్​ దరఖాస్తులు - అనుమానాలు రేకెత్తిస్తున్న ఫారం-7

సర్​లో భాగంగా రాష్ట్రంలోని అనేక నియోజకవర్గాల నుంచి ఫారం-7 పత్రాలు అందాయి. వాటిలో ప్రింటెడ్​​ దరఖాస్తులు ఉండటంతో అనుమానాలు రగిలాయి. దీంతో కాంగ్రెస్​ పార్టీ ఎన్నికల విభాగం నేతలు సీఈవోకు ఫిర్యాదు చేశారు.

Printed Form-7 Applications Issue Telngana
పేర్లు తొలగించాలంటూ ప్రింటెడ్ ఫారం-7​ దరఖాస్తులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 4, 2026 at 2:40 PM IST

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Printed Form-7 Applications Issue Telngana : రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణలో భాగంగా ఫారం-6 దరఖాస్తులు వస్తాయని ఎదురు చూస్తున్న తరుణంలో మరో కొత్త సమస్య ఎదురైంది. అనేక ప్రాంతాల్లో ఓటర్ల జాబితాలో వివిధ వ్యక్తుల పేర్లు తొలగించాలంటూ దరఖాస్తులు వస్తుండటం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

సర్​లో భాగంగా రాష్ట్రంలో అనేక ప్రాంతాల్లో ఎవరి పేర్లు తొలగించాలో పేర్కొంటూ ప్రింటెడ్​ ఫారం-7 పత్రాలు లభించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. హైదరాబాద్​ పరిధిలోని ముషీరాబాద్​ నియోజకవర్గంలోని పోలింగ్​ బూత్​ పరిధిలో మూడు రోజుల కిందట ఈ పత్రాలు లభించాయని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి (సీఈవో) సుదర్శన్​రెడ్డికి కాంగ్రెస్​ పార్టీ ఎన్నికల విభాగం నేతలు ఫిర్యాదు చేశారు.

Printed Form-7 Applications Issue Telngana
ప్రింటెడ్​ ఫారం-7 పత్రాలు (Eenadu)

ఈ పత్రాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి?

రాజధాని నగరంలోని బహదూర్​పుర నియోజకవర్గంలో ప్రింటెడ్​ పారం-7 పత్రాలు శుక్రవారం దర్శనమిచ్చాయి. తాజాగా శనివారం గోషామహల్​ నియోజకవర్గంలోనూ లభించాయి. దీంతో అసలు ఈ పత్రాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి. ఎవరు వీటిని ప్రింట్​ చేస్తున్నారు. బీఎల్​వోలకు ఎవరు ఇస్తున్నారు. ఎవరైనా ప్రణాళిక ప్రకారం చేస్తున్నారా అనే అనుమానం రాజకీయ పార్టీల్లో నెలకొంది.

ఫారం-7 మాత్రమే ఎందుకంటే

ఫారం-6ను వినియోగించి కొత్త ఓటరుగా నమోదు చేసుకోవచ్చు. అదే ఫారం-8 ను వినియోగించి అడ్రస్​లో మార్పులు, పేర్లలో తప్పులను సరిచేసుకొనే అవకాశం ఉంది. అయితే ఫలానా వ్యక్తి ఓటును తొలగించాలని దరఖాస్తు చేసుకోవాంటే ఫారం-7ను వినియోగించుకోవాల్సి ఉంటుంది. సంబంధిత ఓటరుపై అనుమానం కలిగినా, అది నకిలీ ఓటు లేదా డూప్లికేట్​ ఓటు అని సందేహం కలిగినా, సంబంధిత ఓటరు మృతి చెందినా, వ్యక్తులు సంబంధిత చిరునామాలో లేకపోయినా ఇలా అనేక కారణాలతో ఫారం-7 ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.

నిర్ధారించుకున్నాక జాబితా నుంచి తొలగింపు

దరఖాస్తు చేసుకున్న తర్వాత వీటిని అధికారులు పరిశీలిస్తారు. ఆపై నిర్ధారించుకున్న తర్వాత సంబంధిత ఓటరు పేరును జాబితా నుంచి తొలగిస్తారు. సాధారణంగా బీఎల్​వోలకు ఇచ్చే ఫారాలు చేతిరాతతో ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడి లభించిన వాటిలో తొలగించాల్సిన ఓటరు వివరాలను ఫారం-7లో ప్రింట్​ చేసి వాటిని కట్టలు కట్టలుగా తెచ్చి బీఎల్​వోలకు ఇస్తుండటంతో అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అవగాహన ఉన్న బీఎల్​వోలు ఎవరూ ఇలాంటి ప్రింటెడ్​ పారాలను తీసుకోరు.

29 వేల దరఖాస్తులు

ఈ విషయం తెలియని వారు స్వీకరించి ముందుకువెళ్లే అవకాశం ఉంది. అలా జరగడంతోనే ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​ పరిధిలోని ఈ తరహా ఘటనలు బయటకు వస్తుండటంతో ఎన్నికల అధికారులు దృష్టి సారించారు. ముషీరాబాద్​ నియోజకవర్గంలో జరిగిన ఘటనపై విచారణకు ఆదేశించారు. రాష్ట్రంలో ఇప్పటిక వరకు ఫలానా వారి ఓట్లను తొలగించాలంటూ ఎన్నికల అధికారులకు దాదాపుగా 29 వేల దరఖాస్తులు అందాయి.

వీటిని విచారించి ఆ ఓటర్లను తొలగించాలా వద్దా అనే విషయంపై వారు నిర్ణయం తీసుకుంటారు. అయితే అందులోనూ ప్రింటెడ్​ దరఖాస్తులు ఏవైనా ఉన్నాయా అని ఓ ప్రధాన రాజకీయ పార్టీ అనుమానం వ్యక్తం చేస్తోంది. ఈ ప్రింటెడ్​ ఫారం-7లో ఏ ఓటరు పేరును తొలగించాలని అనుకుంటున్నారో వారి పేరు, నియోజకవర్గం, చిరునామా ముద్రించి ఉంటున్నాయి.

వారిపై క్రిమినల్ కేసులు వేయాలి

దరఖాస్తుదారు వివరాలు ఉండటం లేదు. కొన్నింటిలో మాత్రమే ఉంటున్నాయి. ఈ విషయంపై పీసీసీ ఎన్నికల విభాగం అధికారులు సీఈవోకు ఫిర్యాదు చేశారు. తెలంగాణలోని అన్ని నియోజకవర్గాల్లోనూ ఇదే తరహా పత్రాలు అందాయి. దీంతో ఈ విషయంపై పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు చేసి దీనికి పాల్పడిన వ్యక్తులపై క్రిమినల్ కేసులు వేయాలని సంబంధిత పార్టీ నేతలు ఎన్నికల అధికారులకు వినతి పత్రం అందించారు.

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SIR 2026 TELAGNANA
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పారం 7 పై అనుమానాలు
FORM 7 APPLICATIONS ISSUE TELNGANA

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