పేర్లు తొలగించాలంటూ ప్రింటెడ్ దరఖాస్తులు - అనుమానాలు రేకెత్తిస్తున్న ఫారం-7
సర్లో భాగంగా రాష్ట్రంలోని అనేక నియోజకవర్గాల నుంచి ఫారం-7 పత్రాలు అందాయి. వాటిలో ప్రింటెడ్ దరఖాస్తులు ఉండటంతో అనుమానాలు రగిలాయి. దీంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల విభాగం నేతలు సీఈవోకు ఫిర్యాదు చేశారు.
Published : October 4, 2026 at 2:40 PM IST
Printed Form-7 Applications Issue Telngana : రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణలో భాగంగా ఫారం-6 దరఖాస్తులు వస్తాయని ఎదురు చూస్తున్న తరుణంలో మరో కొత్త సమస్య ఎదురైంది. అనేక ప్రాంతాల్లో ఓటర్ల జాబితాలో వివిధ వ్యక్తుల పేర్లు తొలగించాలంటూ దరఖాస్తులు వస్తుండటం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
సర్లో భాగంగా రాష్ట్రంలో అనేక ప్రాంతాల్లో ఎవరి పేర్లు తొలగించాలో పేర్కొంటూ ప్రింటెడ్ ఫారం-7 పత్రాలు లభించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. హైదరాబాద్ పరిధిలోని ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గంలోని పోలింగ్ బూత్ పరిధిలో మూడు రోజుల కిందట ఈ పత్రాలు లభించాయని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి (సీఈవో) సుదర్శన్రెడ్డికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల విభాగం నేతలు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఈ పత్రాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి?
రాజధాని నగరంలోని బహదూర్పుర నియోజకవర్గంలో ప్రింటెడ్ పారం-7 పత్రాలు శుక్రవారం దర్శనమిచ్చాయి. తాజాగా శనివారం గోషామహల్ నియోజకవర్గంలోనూ లభించాయి. దీంతో అసలు ఈ పత్రాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి. ఎవరు వీటిని ప్రింట్ చేస్తున్నారు. బీఎల్వోలకు ఎవరు ఇస్తున్నారు. ఎవరైనా ప్రణాళిక ప్రకారం చేస్తున్నారా అనే అనుమానం రాజకీయ పార్టీల్లో నెలకొంది.
ఫారం-7 మాత్రమే ఎందుకంటే
ఫారం-6ను వినియోగించి కొత్త ఓటరుగా నమోదు చేసుకోవచ్చు. అదే ఫారం-8 ను వినియోగించి అడ్రస్లో మార్పులు, పేర్లలో తప్పులను సరిచేసుకొనే అవకాశం ఉంది. అయితే ఫలానా వ్యక్తి ఓటును తొలగించాలని దరఖాస్తు చేసుకోవాంటే ఫారం-7ను వినియోగించుకోవాల్సి ఉంటుంది. సంబంధిత ఓటరుపై అనుమానం కలిగినా, అది నకిలీ ఓటు లేదా డూప్లికేట్ ఓటు అని సందేహం కలిగినా, సంబంధిత ఓటరు మృతి చెందినా, వ్యక్తులు సంబంధిత చిరునామాలో లేకపోయినా ఇలా అనేక కారణాలతో ఫారం-7 ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
నిర్ధారించుకున్నాక జాబితా నుంచి తొలగింపు
దరఖాస్తు చేసుకున్న తర్వాత వీటిని అధికారులు పరిశీలిస్తారు. ఆపై నిర్ధారించుకున్న తర్వాత సంబంధిత ఓటరు పేరును జాబితా నుంచి తొలగిస్తారు. సాధారణంగా బీఎల్వోలకు ఇచ్చే ఫారాలు చేతిరాతతో ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడి లభించిన వాటిలో తొలగించాల్సిన ఓటరు వివరాలను ఫారం-7లో ప్రింట్ చేసి వాటిని కట్టలు కట్టలుగా తెచ్చి బీఎల్వోలకు ఇస్తుండటంతో అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అవగాహన ఉన్న బీఎల్వోలు ఎవరూ ఇలాంటి ప్రింటెడ్ పారాలను తీసుకోరు.
29 వేల దరఖాస్తులు
ఈ విషయం తెలియని వారు స్వీకరించి ముందుకువెళ్లే అవకాశం ఉంది. అలా జరగడంతోనే ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోని ఈ తరహా ఘటనలు బయటకు వస్తుండటంతో ఎన్నికల అధికారులు దృష్టి సారించారు. ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గంలో జరిగిన ఘటనపై విచారణకు ఆదేశించారు. రాష్ట్రంలో ఇప్పటిక వరకు ఫలానా వారి ఓట్లను తొలగించాలంటూ ఎన్నికల అధికారులకు దాదాపుగా 29 వేల దరఖాస్తులు అందాయి.
వీటిని విచారించి ఆ ఓటర్లను తొలగించాలా వద్దా అనే విషయంపై వారు నిర్ణయం తీసుకుంటారు. అయితే అందులోనూ ప్రింటెడ్ దరఖాస్తులు ఏవైనా ఉన్నాయా అని ఓ ప్రధాన రాజకీయ పార్టీ అనుమానం వ్యక్తం చేస్తోంది. ఈ ప్రింటెడ్ ఫారం-7లో ఏ ఓటరు పేరును తొలగించాలని అనుకుంటున్నారో వారి పేరు, నియోజకవర్గం, చిరునామా ముద్రించి ఉంటున్నాయి.
వారిపై క్రిమినల్ కేసులు వేయాలి
దరఖాస్తుదారు వివరాలు ఉండటం లేదు. కొన్నింటిలో మాత్రమే ఉంటున్నాయి. ఈ విషయంపై పీసీసీ ఎన్నికల విభాగం అధికారులు సీఈవోకు ఫిర్యాదు చేశారు. తెలంగాణలోని అన్ని నియోజకవర్గాల్లోనూ ఇదే తరహా పత్రాలు అందాయి. దీంతో ఈ విషయంపై పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు చేసి దీనికి పాల్పడిన వ్యక్తులపై క్రిమినల్ కేసులు వేయాలని సంబంధిత పార్టీ నేతలు ఎన్నికల అధికారులకు వినతి పత్రం అందించారు.
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