భోజనం కోసం ఆగినప్పుడు బస్సు మిస్​ అయ్యారా? - ఈ ఒక్క పని చేస్తే మరో బస్సులో ఫ్రీగా వెళ్లొచ్చు

Published : February 7, 2026 at 1:21 PM IST
TGSRTC Help Line Number : దూర ప్రాంతాలకు ఎక్కువ మంది ఆర్టీసీ బస్సుల్లోనే ప్రయాణిస్తుంటారు. ఇందుకు ప్రైవేటు బస్సులు అధిక ఛార్జీలు వసూలు చేయడం ఒక కారణమైతే, సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలకు చేరుస్తుందన్న నమ్మకం మరో కారణం. దానికి తోడు ఆర్టీసీ సైతం ప్రయాణికుల కోసం ఎప్పటికప్పుడు వివిధ రకాల సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తుంది. అయితే ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణించినప్పుడు మనలో చాలా మంది ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఓ సమస్యను ఎదుర్కొనే ఉంటాం. ఏంటా అని ఆలోచిస్తున్నారా? అదేనండీ బస్సు దిగే కంగారులో టికెట్ వెనకాల రాసిన డబ్బులు, లగేజీ వంటివి మర్చిపోవడం.
అయ్యో - టికెట్ వెనకాల రాసిన డబ్బులు పోయె! : బస్సులో టికెట్ తీసుకునే సమయంలో సరిపడా చిల్లర ఇవ్వకపోతే మిగతా బ్యాలెన్స్ డబ్బులను కండక్టర్ టికెట్ వెనకాల రాస్తుంటారు. అంటే కొన్నిసార్లు మనం రూ.100, రూ.200, రూ.500 నోటు ఇస్తే, అప్పటికి టికెట్ ఇచ్చి దిగే ముందు బ్యాలెన్స్ తీసుకోమని చెబుతుంటారు. ఆ చిల్లర ఎప్పుడు ఇస్తాడా అని మనం ఆ కండక్టర్నే ఓ కంట కనిపెడుతూ ఉంటాం. ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే మాత్రం ఏం లాభం. మన స్టాప్ రాగానే ఆ కంగారులో చిల్లర తీసుకోకుండానే దిగి పోతుంటాం. తీరా బస్సు వెళ్లిపోయాక జేబులోనో, పర్సులోనో టికెట్ చూసుకుని అయ్యో అనుకుంటాం. ఇక చేసేదేం లేక పోనిలే అని డబ్బులు వదిలేసుకుంటుంటాం. మరి మీకూ ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైతే ఇకపై ఎలాంటి టెన్షన్ అవసరం లేదు.
భోజనం కోసం దిగినప్పుడు బస్సు మిస్సైందా? : ఇలా ఎప్పుడైనా చిల్లర మర్చిపోయినా, వస్తువులు ఏవైనా ఆర్టీసీ బస్సులో వదిలేసినా మీకు ఇచ్చే టికెట్పై ఉన్న హెల్ప్ లైన్ నెంబరు 040-69440000కు సమాచారం అందిస్తే తిరిగి మీకు రావాల్సిన డబ్బులు విచారణ చేసి ఫోన్పే ద్వారా అందిస్తారు. అలాగే ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఆర్టీసీ బస్సులో విలువైన వస్తువులు, సెల్ఫోన్లు, బ్యాగులు మర్చిపోయినా వెంటనే ఈ హెల్ప్లైన్ నెంబరు ద్వారా పొందవచ్చు. అంతేకాదు దూర ప్రయాణం చేసేటప్పుడు మార్గమధ్యలో భోజనం కోసం ఆగినప్పుడు బస్సు మిస్ అయితే, ఆ నెంబర్కు ఫోన్ చేస్తే చాలు. అదే టికెట్పై మరొక బస్సులో తమ గమ్యానికి చేరవేస్తారు. చాలా మంది ఈ విషయం తెలియక నష్టపోతుంటారు. ఇకపై అలాంటి సమస్యలకు చెక్ పెట్టవచ్చు. అలాంటి సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే హెల్ప్లైన్ నంబర్కు కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది.
ఇలా ఫిర్యాదు చేస్తే చాలు : రాష్ట్రంలో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడకు ప్రయాణించినా, మన ప్రాంత బస్సుల్లో కండక్టర్ ఈ-టీమ్ ఆధారంగా టికెట్ను జారీ చేస్తుంటారు. దానిమీద మనం ప్రయాణించిన తేదీ, టైమ్, ఛార్జీ, బస్సు డిపో వివరాలు, కండక్టర్, డ్రైవర్ సర్వీస్ నంబర్లు తదితర వివరాలు అన్నీ రాసుంటాయి. మీకు కండక్టర్ ఇచ్చిన టికెట్ కింది భాగంలో ఆర్టీసీ హెల్ప్లైన్ నంబరు రాసి ఉంటుంది. ఆ నెంబరుకు కాల్ చేసి మనకు కావాల్సిన సేవలు పొందొచ్చు. వారికి సర్వీసు నెంబరు, ప్రయాణించిన తేదీ, సమయం, బస్సు ఛార్జీ, డ్రైవర్, కండక్టర్ సర్వీస్ నెంబర్ తదితర వివరాలు చెప్పాల్సి ఉంటుంది.
మనం చెప్పిన వివరాలు అన్నింటిని నిర్ధారణ చేసుకున్నాక అధికారులు సదరు బస్సు సిబ్బందికి సమాచారాన్ని అందిస్తారు. దాని ద్వారా మనకు కావాల్సిన సేవలు పొందొచ్చు. ఈ ప్రాసెస్లో మీ వద్ద టికెట్ భద్రంగా ఉంచుకోవడం ముఖ్యం.
