గౌరీపట్నం క్వారీల్లో పెద్దపులి - రంగంలోకి దిగిన అటవీశాఖ అధికారులు
Tiger Near Gowripatnam Quarry: దేవరపల్లి మండలం క్వారీల్లో నక్కిన పెద్దపులిని పట్టుకునేందుకు అటవీశాఖ అధికారులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. పులి మెడకు ఉన్న జీపీఎస్ ట్రాకర్స్ సహాయంతో పులి కదలికలను గమనిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 5:04 PM IST
Tiger Near Gowripatnam Quarry : తూర్పుగోదావరి జిల్లా ప్రజలను పెద్దపులి నిద్రపోనీయడం లేదు. నిత్యం ఏదో ఒక ప్రాంతంలో సంచరిస్తూ భయాందోళనలకు గురి చేస్తోంది. పులి కనిపించిన వెంటనే ప్రజలు అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వడం, వారు రంగంలోకి దిగి పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేయడం జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అయినా ఆ పెద్దపులి దొరకకుండా తప్పించుకు తిరుగుతోంది. తాజాగా దేవరపల్లి మండలం గౌరీపట్నం సమీపంలో ప్రజలకు కనిపించింది.
దేవరపల్లి మండలం గౌరీపట్నం మేరీ మాత ఆలయం సమీపంలోని క్వారీల్లో నక్కిన పెద్దపులిని పట్టుకునేందుకు అటవీ శాఖ అధికారులు ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. పులి మెడకు ఉన్న జీపీఎస్ ట్రాకర్స్ సహాయంతో ఎప్పటికప్పుడు పులి కదలికలను గమనిస్తున్నారు. పెద్దపులికి మత్తు ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చి సురక్షితంగా బంధించేందుకు అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యే మద్దిపాటి వెంకటరాజు ఆదేశాల మేరకు క్వారీ అధికారులు పులి సంచరిస్తున్న ప్రాంతానికి వచ్చి అటవీ శాఖ అధికారులతో మాట్లాడి ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని సూచించారు.
భయభ్రాంతులకు గురవుతున్న ప్రజలు : తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని పలు మండలాల్లోని ప్రజలు పెద్దపులి సంచారంతో ప్రజలు భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు. దేవరపల్లి మండలం గౌరీపట్నంలోని నిర్మలగిరి మేరీమాత ఆలయం వెనుక ఉన్న క్వారీ ప్రాంతంలో పెద్ద పులి సంచరిస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. పులి మెడలో ఉన్న జీపీఎస్ ట్రాకర్ ద్వారా పెద్దపులి కదలికలను ఎప్పటికప్పుడు అధికారులు గుర్తిస్తున్నారు. సమీప క్వారీ కార్మికులను పనులకు వెళ్లవద్దని అటవీ శాఖ అధికారులు సూచించారు. మైక్, దండోరా ద్వారా గ్రామాలలోని ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. పెద్దపులి ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.
పెద్దపులి ఎదురుపడితే : పెద్దపులి అనుకోకుండా ఎదురైనప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి అటవీశాఖ అధికారులు పలు సూచనలు చేశారు. పెద్దపులి ఎదురుపడ్డప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండాలి. 15-20 మీటర్లకుపైగా దూరంలో కనిపిస్తే ఇబ్బంది ఉండదు. పెద్దపులి ఎదురుపడితే పరుగెత్తొద్దని, కళ్లలోకి చూడొద్దు. వీపు భాగం చూపించొద్దు. వంగితే జంతువు అనుకుని మనిషి వెనుకభాగంపై పంజా విసురుతుంది. నిలబడే ఉండాలి. పక్కన చెట్లు ఉంటే అక్కడ పని చేస్తున్నట్లు ఉండాలి. రివర్స్లో ఒక్కో అడుగు వెనక్కి వేసుకుంటూ ఆ ప్రాంతాన్ని విడిచిపెడితే సురక్షితంగా బయటపడొచ్చు. అడవిలోకి వెంట శునకాల్ని తీసుకెళ్లాలి. పెద్దపులి వాసనను గుర్తించి గట్టిగా అరిచి అప్రమత్తం చేస్తాయి. సాధారణంగా పులులు మనిషిపై దాడి చేయవు. వాటికి వినికిడి శక్తి, చూపు ఎక్కువ. మనుషులు వస్తుంటే అవే జాగ్రత్తపడి దూరం వెళతాయని అటవీశాఖ అధికారులంటున్నారు.
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