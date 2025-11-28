వన్యప్రాణుల గణనకు అంతా సిద్ధం - వచ్చే నెల 1 నుంచి 8 వరకు లెక్కింపు
అటవీ సిబ్బందికి పూర్తైన శిక్షణ - ఆన్లైన్లో డేటా నమోదు - నిర్ణీత ప్రొఫార్మాలో సమాచారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 9:53 AM IST
Forest Officials Are Conducting A Census Of Tigers And Other Animals : ప్రతి 10 సంవత్సరాలకొకసారి జనాభా లెక్కలను జరిపినట్టుగానే రాష్ట్రంలో ప్రతి నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి వన్యప్రాణుల గణన జరుపుతారు. దీనిలో భాగంగానే ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 1 నుంచి 8 వరకు ఈ గణనను నిర్వహిస్తున్నారు. దీనికోసం అటవీ సిబ్బంది సమాయత్తమవుతున్నారు.
ఆధునిక సాంకేతికతతో డేటా నమోదు: గతంలో జంతుగణనను పుస్తకంలో నమోదు చేసేవారు. కానీ ఈ ఏడాది దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఆధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగించి ఆన్లైన్లో నిక్షిప్తం చేయనున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల వాటి సమాచారం అంతా ఎప్పటికీ భద్రంగా ఉంటుందని వారు భావిస్తున్నారు. వీటి లెక్కల కోసం నర్సీపట్నంలో అనకాపల్లి జిల్లా, అల్లూరి జిల్లా చింతపల్లి డివిజన్లోని సిబ్బందికి లంబసింగిలో శిక్షణ ఇచ్చారు.
డివిజన్ల వారిగా అటవీ విస్తీర్ణం: రాష్ట్రంలో డివిజన్ల వారిగా అటవీ విస్తీర్ణం చూసుకుంటే పాడేరు 19,78,729 హెక్టర్లు. చింతపల్లిలో 1,97,18,102 హెక్టర్లు. రంపచోడవరంలో 2,82,846 హెక్టర్లలో ఉంది. ఈ డివిజన్లలో సిబ్బంది గ్రూపులుగా ఏర్పడి గణన చేపట్టనున్నారు.
లెక్కింపు ప్రక్రియ ఇలా:మొదటి మూడు రోజులు సిబ్బంది నిర్దేశిత 5 కిలోమీటర్ల పరిధిలోని అడవిలో కాలినడకన నడుస్తూ పులుల సంచారానికి సంబంధించిన ఆనవాళ్లను గమనిస్తారు.తదుపరి ఐదు రోజులు మాంసాహార జంతువులు చిరుతలు, ఎలుగులు, అడవి కుక్కులను గుర్తిస్తారు. ఈ అన్వేషణ సమయంలో ఆ జంతువులు నేరుగా కనిపిస్తే ఫొటో తీస్తారు. లేదా వాటి పెంటికలు, చెట్ల రాపిడిలు తదితర గుర్తులను నోట్ చేసుకుంటారు.అలాగే అక్కడ చుట్టుపక్కల అడవుల్లో సంచరించే పశువుల కాపరులను, అడవులకు ఆనుకుని నివసించే గ్రామస్థుల నుంచి అదనపు సమాచారాన్ని సేకరిస్తారు. వీటితోపాటు తిరుగు ప్రయాణంలో అడవిలో ఎన్ని వృక్షాలు ఉన్నాయని చూస్తారు.తర్వాత అవి ఏ జాతికి చెందినవో అంచనా వేస్తారు.
జిల్లాలో పులుల సంచారం:2022లో కొన్ని జిల్లాల్లో పులుల సంచారం కలకలం రేపిన విషయం తెలిసిందే. నర్సీంపట్నం మండలంలోని మెట్టపాలెం వద్ద ఓ పశువును చంపేసింది. తరవాత విజయనగరం, అనకాపల్లి, కాకినాడ జిల్లాలో ఈ పులి సంచారం కనిపించింది. ప్రస్తుతానికి దాని జాడ లేదు.
ఈ మధ్య కాలంలో అల్లూరి సీతారామారాజు జిల్లా సీలేరు ప్రాంతం ధారకొండలో పులి తిరుగుతోందని కొంతమంది గిరిజనులు అధికారుల దృష్టి తీసుకెళ్లారు. కానీ అక్కడ పులి ఉన్న ఆనావాళ్లు కనిపించకపోవడంతో అది రుజువు అవ్వలేదు. అలాగే దశాబ్దాల క్రితం ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లాలో నాలుగు చిరుతల సంచారిస్తున్నట్టు రూఢీ అయ్యింది.
అక్రమ వన్య ప్రాణుల వేట:సంవత్సరం కిందట మాకవరపాలెం మండలం యరకన్నపాలెంలో కణుజు మాంసాన్ని అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఓ రైతు పొలంలోకి చెట్ల పరిశీలనకై వెళ్లినప్పుడు అక్కడ అటవీ సిబ్బందికి కణుజు కొమ్ములు కనిపించాయి. ఈ ఘటన రాచపల్లిలో జరిగింది. ఇలా ఎక్కడో ఓ చోట ఏదో ఒక విధంగా అడవి జంతువుల వేటను కొనసాగిస్తున్నారు.
స్పష్టమైన గణనతో జంతు సమాచారం:ఈ విషయంపై చింతపల్లి డీఎఫ్ఓ వై. వి. నరసింహరావు మాట్లాడారు.జిల్లాలో సంచరిస్తున్న పులులు, వేరే జంతువుల గణనకు సంబంధిచి సేకరించిన సమాచారాన్ని కేంద్రానికి పంపిస్తామన్నారు. ఆన్లైన్ ద్వారా నిర్ణీత ప్రొఫార్మాలో పెట్టి అందిస్తామని అన్నారు.
