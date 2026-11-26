మారేడుమిల్లి అడవుల్లో వేటగాళ్ల ఉచ్చుల కలకలం - 69 మృత్యుపాశాలను తొలగించిన అటవీ అధికారులు
Saving Animals From Illegal Traps : మారేడుమిల్లి అటవీ ప్రాంతంలో జంతువులను పట్టుకునేందుకు వేటగాళ్లు వేసిన ఉచ్చులను అధికారులు తొలగించారు. ప్రత్యేక పెట్రోలింగ్లో 69 వేట ఉచ్చులను గుర్తించి తొలగించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 7:35 AM IST
అడవులు అంతరించిపోతుండటం అక్రమ వేట పెరిగిపోవడంతో రోజురోజుకూ వన్యప్రాణుల మనుగడ ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోంది. ప్రకృతిని కాపాడే మూగజీవాలు మానవుల స్వార్థానికి బలై అంతరించిపోయే ప్రమాదం ఏర్పడుతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అటవీ శాఖ అధికారులు చేపట్టిన ప్రత్యేక ఆపరేషన్ ఎన్నో వన్యప్రాణుల ప్రాణాలను కాపాడింది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా మారేడుమిల్లి రిజర్వ్ ఫారెస్ట్లో అటవీ శాఖ అధికారులు చేపట్టిన ప్రత్యేక పెట్రోలింగ్లో వన్యప్రాణులను బంధించేందుకు ఏర్పాటు చేసిన 69 వేట ఉచ్చులను తొలగించారు. ఈ సాహసోపేత చర్య ద్వారా మూగజీవాలకు పొంచి ఉన్న పెను ముప్పును తప్పించిన సిబ్బందిని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.
ప్రత్యేక పెట్రోలింగ్లో బయటపడిన ఉచ్చులు : మారేడుమిల్లి రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ పరిధిలో వన్యప్రాణుల అక్రమ వేటను అరికట్టేందుకు అటవీ సిబ్బంది ప్రత్యేక గస్తీ నిర్వహించారు. రిజర్వ్ ఫారెస్ట్లోని కంపార్ట్మెంట్ నంబర్ 26/4 ప్రాంతంలో అటవీ శాఖ అధికారులు, సిబ్బంది క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు చేపట్టగా వేటగాళ్లు అమర్చిన 69 ప్రమాదకరమైన ఉచ్చులు బయటపడ్డాయి. వన్యప్రాణులను అక్రమంగా వేటాడేందుకు వీలుగా మూడు చక్రాల వాహనాల బ్రేక్ వైర్లతో వీటిని అత్యంత పకడ్బందీగా ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన సిబ్బంది ఆ 69 ఉచ్చులను తొలగించి అటవీ జంతువులకు పొంచి ఉన్న పెను ముప్పును తప్పించారు.
సిబ్బందిపై ఉప ముఖ్యమంత్రి ప్రశంసల : వన్యప్రాణుల సంరక్షణలో కీలక పాత్ర పోషించిన అటవీ శాఖ సిబ్బందిని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఈ ఆపరేషన్లో పాల్గొన్న ఫారెస్ట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్లు, ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్లు, యానిమల్ ట్రాకర్లు, బేస్ క్యాంప్ సిబ్బందిని ఆయన ప్రశంసించారు. నిరంతర గస్తీ, క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది అప్రమత్తత, సమష్టి కృషి వల్లే అనేక మూగజీవాల ప్రాణాలకు ముప్పు తప్పిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ముందస్తు నివారణ చర్యలపై దిశానిర్దేశం : భవిష్యత్తులో ఇలాంటి అక్రమ వేట ఘటనలు మళ్లీ జరగకుండా తీసుకోవాల్సిన ముందస్తు చర్యలపై ఉప ముఖ్యమంత్రి అధికారులకు స్పష్టమైన దిశానిర్దేశం చేశారు. వేటగాళ్లు ఉచ్చుల తయారీకి వాహనాల బ్రేక్ వైర్లను ఉపయోగిస్తున్న నేపథ్యంలో, వాటి విక్రయాలను నియంత్రించాలని సూచించారు. ఇందులో భాగంగా ఆటోమొబైల్ షాపుల యజమానులు, మోటార్ మెకానిక్లకు వన్యప్రాణుల సంరక్షణపై అవగాహన కల్పించాలని ఆదేశించారు. అడవుల్లో అమర్చే ప్రతి ఉచ్చు ఒక మూగజీవి ప్రాణానికి మృత్యుపాశంగా మారుతుందని వాటిని గుర్తించి తొలగించడం ద్వారా జీవవైవిధ్య పరిరక్షణకు ఎంతో సేవ చేసినట్లవుతుందని ఉప ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు.
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