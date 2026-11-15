అల్లూరి జిల్లాకు పర్యాటకుల క్యూ - ఆతిథ్యానికి అటవీ శాఖ రెడీ
Chintapalli eco tourism : చలికాలం రాకతో అల్లూరి జిల్లాకు పర్యాటకుల తాకిడి పెరిగింది. సందర్శకులను ఆకట్టుకునేలా అటవీ శాఖ చింతపల్లిలో ఆధునిక వసతులతో ఎకో టూరిజం ప్రాజెక్టు ప్రారంభించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 6:14 PM IST
చలికాలం వచ్చేసింది. మంచు సోయగాలను ఆస్వాదించేందుకు అల్లూరి జిల్లాకు పర్యాటకుల రాక మొదలైంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఏజెన్సీలో పర్యాటక సీజన్ ప్రారంభం కావడంతో సందర్శకులను ఆకట్టుకునేందుకు అటవీ శాఖ సన్నద్ధమైంది. ఇప్పటివరకు అడవుల పరిరక్షణకే పరిమితమైన అటవీ శాఖ, ఇకపై మన్యానికి వచ్చే టూరిస్ట్లకు స్వయంగా అతిథి మర్యాదలు చేయనుంది. ఈ మేరకు సందర్శకులకు వసతులు కల్పించేలా చింతపల్లి అటవీ డివిజన్లో ఎకో టూరిజం ప్రాజెక్టులను లాంఛనంగా ప్రారంభించింది. ఈ ఏడాది పూర్తిస్థాయిలో పర్యాటకులకు ఆతిథ్యం ఇచ్చేలా సర్వం సిద్ధం చేసింది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన్యంలో పర్యాటకాన్ని పెంపొదించేలా అడుగులు వేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే చింతపల్లి రేంజ్ పరిధిలోని కృష్ణాపురం పైనస్ తోటల్లో ఎకో టూరిజం అభివృద్ధికి రూ.60 లక్షలు కేటాయించింది. ఈ నిధులతో ఇప్పటికే అడవిలో పలు సదుపాయాలు కల్పించారు. దీనికి తోడు తాజాగా ఇక్కడ 'వనవిహారి' ప్రాజెక్టు పేరిట అదనంగా మరో రూ.70 లక్షలు విడుదల చేసింది. సందర్శకులు బస చేసేందుకు వీలుగా అన్ని సదుపాయాలతో కూడిన మూడు టెంటెడ్ కాటేజీలను సిద్ధం చేశారు. వీటితో పాటు పైనస్ తోటల్లో ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించేలా ప్రత్యేక గుడారాలను ఏర్పాటు చేశారు.
ఆటవిడుపు కోసం ప్రత్యేక పార్కులు : కుటుంబాలతో సహా వచ్చే పర్యాటకులను ఆకట్టుకునేలా అటవీ శాఖ ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. పిల్లలు ఆడుకునేందుకు 'చిల్డ్రన్స్ ప్లే ఏరియా' పేరిట ప్రత్యేకంగా ఓ పార్కును నిర్మించింది. ఇందులో ఊయలలు, జారుడు బల్లలు తదితర ఆటవస్తువులను సమకూర్చారు. సందర్శకులకు ఆటవిడుపుగా ఉండేందుకు ఆర్చరీ లాంటి క్రీడలతో అడ్వంచర్ పార్క్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మన్యంలో లభించే చిరుధాన్యాలు, స్థానిక రుచులతో తయారు చేసిన ఆహార పదార్థాలను అందించేలా ప్రత్యేకంగా ఆహారశాలను నిర్మించారు. టూరిస్ట్లు ఫొటోలు దిగేందుకు వీలుగా ప్రత్యేక సెట్టింగులు ఏర్పాటు చేశారు.
చింతపల్లి అటవీ శాఖ పరిధిలోని కృష్ణాపురంలో పైనస్ వృక్షాలు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. చలికాలంలో ఈ వృక్షాల వద్ద ఉదయం పూట దట్టంగా మంచు అలుముకుంటుంది. ఈ ప్రకృతి సోయగం చూపరులను అమితంగా ఆకట్టుకుంటుంది. మంచు అందాలను ఆస్వాదించేందుకు దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకులు ఇక్కడ ఆగి ఫొటోలు దిగుతుంటారు. అందుకే అతిథి పర్యాటకం ప్రాజెక్టుకు పైనస్ వృక్షాలున్న కృష్ణాపురాన్నే అటవీ శాఖ ఎంపిక చేసింది. పర్యావరణానికి ఎలాంటి హాని తలపెట్టకుండా పూర్తిగా సహజసిద్ధ వనరులతోనే ఇక్కడ ప్రాజెక్టుకు రూపకల్పన చేశారు.
ఈ ఏడాది దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకుల కోసం అటవీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేశామని డీఎఫ్ఓ నరసింహారావు తెలిపారు. వనవిహారి ప్రాజెక్టు అమలులో భాగంగా ప్రత్యేక వసతులు కల్పిస్తున్నామని చెప్పారు. కేరళలో ప్రాచుర్యం పొందిన సెమీ పర్మినెంట్ కాటేజీలను ఇక్కడ మూడు ఏర్పాటు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. వీటిల్లో డబుల్ బెడ్రూం, లివింగ్, డ్రస్సింగ్, వాషింగ్ రూం, అత్యాధునిక మరుగుదొడ్లు ఉంటాయన్నారు. చిన్నారుల కోసం ప్రత్యేకంగా చిల్డ్రన్ పార్క్, సాహస క్రీడల కోసం అడ్వంచర్ పార్క్తో పాటు ప్రత్యేకంగా వాకింగ్ ట్రాక్ కూడా సిద్ధం చేశామని నరసింహారావు వెల్లడించారు.
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