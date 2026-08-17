వంట గదే గ్రంథాలయం - తల్లి, తమ్ముడు సాయంతో అటవీ అధికారి పోస్ట్ : యువ ఐఎఫ్ఎస్ విజయగాథ ఇదే!
చిన్నప్పుడే తండ్రిని కోల్పోయినా వెనకడుగు వేయలేదు - వంట గదే గ్రంథాలయంగా మార్చుకుని శిక్షణ - మూడో ప్రయత్నంలో విజయం - అడవిపై మమకారంతో అటవీ ఉద్యోగంలో చేరిక
Published : August 17, 2026 at 1:13 PM IST
Prathamesh Keshav Tijare Success Story : అతను చిన్నప్పుడే తన తండ్రిని కోల్పోయాడు. అయినా వెనకడుగు వేయలేదు. తల్లి ప్రోత్సాహం, తమ్ముడు ఇచ్చిన ధైర్యంతో ఆయన ఎంచుకున్న లక్ష్యం వైపు అడుగులు వేశాడు. అతనికి ముందు నుంచి అడవిపై మక్కువ, ప్రకృతిపై మమకారం ఉండటంతో ఐఎఫ్ఎస్ కావాలనుకున్నాడు. అలా జీవితంలో ఎన్ని అవరోధాలు ఎదురైనా, ఆర్థిక పరిస్థితులు అతన్ని వెనక్కి లాగినా కుంగిపోలేదు. అన్నీ దాటుకుని యూపీఎస్సీ రాసి అనుకున్న విజయాన్ని అందుకున్నాడు ప్రథమేశ్ కేశవ్ తిజారె. ఇటీవల ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చోడ ఎఫ్డీఓగా విధుల్లో చేరిన తిజారె నేటి యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలిచాడు. అతని విజయ ప్రస్థానం ఇదే!
కుటుంబ వివరాలు : తిజారెది మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్ సమీపంలోని భీవాపూర్ తాలూకా కేంద్రం. నాన్న వ్యవసాయం చేస్తుండేవారు. తల్లి శోభ భీవాపూర్లోని అంగన్వాడీ కేంద్రంలో సహాయకురాలిగా పని చేస్తున్నారు. 2001లో ఆయన తండ్రి మృతి చెందారు. ఆ తర్వాత వారికి ఉన్న మూడెకరాల వ్యవసాయం భూమిని కౌలుకు ఇచ్చారు. ఇక అప్పటి నుంచి ఆయన చదువు ఎక్కడా ఆపలేదు. ఎమ్మెస్సీ చదువుతూనే యూపీఎస్సీకి సన్నద్ధమయ్యారు.
విద్యాభ్యాసం చేసింది ఇక్కడే : భీవాపూర్లోని ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీలో తిజారె 1 నుంచి 10వ తరగతి వరకు చదివారు. చంద్రపూర్ జిల్లాలోని వరోరాలోని ఆనంద్ నికేతన్ కాలేజ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్లో 12వ తరగతి పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత ఎమ్మెస్సీ చదివారు. మహారాష్ట్రలోని విద్యార్థి సహాయక్ సమితి తిజారె ప్రతిభను గుర్తించి యూజీలో కాలేజీ ఫీజుతో పాటు హాస్టల్ రుసుములో సగం చెల్లించే వారు. మిగతా సగం అమ్మ శోభ, తమ్ముడు కునాల్ సమకూర్చేవారు.
వంటగదే గ్రంథాలయంగా మార్చుకుని : తిజారె యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు కొవిడ్ విజృంభించింది. ఆ సమయంలో స్నేహితులతో కలిసి అకోలాలో రెండు గదులున్న పోర్షన్ను అద్దెకు తీసుకున్నారు. దాంట్లో ఒక గదిని పడుకోవడానికి కేటాయించారు. వంట గదిని గ్రంథాలయంగా మార్చుకున్నారు. కోచింగ్ల ఫీజు కట్టే అంతా స్తోమత లేక ఇంటర్నెట్, యూట్యూబ్లో సమాచారం సేకరించి సన్నద్ధమయ్యేవారు.
మూడో ప్రయత్నంలో విజయం : '2020, 2021లో యూపీఎస్సీ పరీక్ష రాసినప్పటికీ ప్రిలిమ్స్ దాటలేకపోయా. 2022లో మూడోసారి గట్టెక్కి ఆలిండియా 85వ ర్యాంకుతో అటవీ సర్వీసెస్కు ఎంపికయ్యా. 2024 ఇందిరాగాంధీ జాతీయ అటవీ అకాడమీలో శిక్షణలో చేరా. 2026 జులై 31వ తేదీన పూర్తి చేశా. తొలి పోస్టింగ్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చోడ ఎఫ్డీవోగా విధుల్లో చేరా. వ్యవసాయం కుటుంబం, ప్రకృతిపై మమకారంతో అటవీ ఉద్యోగం ఎంచుకున్నా'నని తిజారె తెలిపారు. పరిస్థితులు ఎంత కష్టంగా ఉన్నా, ఉన్నతంగా ఎదగాలన్న పట్టుదల ఉండాలని తిజారె అంటున్నారు. ఒక లక్ష్యాన్ని ఎంచుకుని దాని వైపుగా కృషి చేసినప్పుడే దానిని ఛేదిస్తామని, ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో యువత వెనకంజ వేయకూడదని తెలిపారు.
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