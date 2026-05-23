భాగ్యనగరం నడిబొడ్డున భారీ అభయారణ్యం - సాహెబ్నగర్-గుర్రంగూడ మధ్య 116 ఎకరాల్లో ఏర్పాటు
సాగర్ హైవే ప్రాంతంలో ఏర్పాటుకానున్న అటవీప్రాంతం - ఈ ఏడాది డిసెంబరులోపే అన్ని రకాల సౌకర్యాలతో అందుబాటులోకి - సదుపాయాలు కల్పించేందుకు ముందడుగు వేసిన రోటరీ సంస్థ - ప్రభుత్వ ఆర్థిక సాయం రూ.13కోట్లు
Published : May 23, 2026 at 10:04 PM IST
New Wildlife Sanctuary in Hyderabad : వేసవి ఎండలతో ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరవుతుంటే మరో వైపు వాహనాలు, ఫ్యాక్టరీల నుంచే వెలువడే వ్యర్థాలకారణంగా వాతావరణం కాలుషితమవుతోంది. ఇలా సమస్యలు ఏవైనా వాటి పరిష్కారాని చెట్లే ఆధారం. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని నిత్యం వాహనాల రణగొణ ధ్వనుల రాజధాని నగరం నడిబొడ్డున ఓ భారీ అభయారణ్యాన్ని నూతనంగా ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది.
ప్రజలు స్వచ్ఛమైన గాలిని పీల్చుకునేందుకు, వేసవిలో ఎండ నుంచి సేద తీర్చుకునేందుకు వీలుగా ఉండేలా రంగారెడ్డి జిల్లా అటవీశాఖ అడుగులు వేస్తోంది. అధికారులు సాగర్ హైవేకు దగ్గరలోని సాహెబ్నగర్ - గుర్రంగూడ మధ్య 116 ఎకరాల్లో ఈ అడవిని నిర్మించనున్నారు. ఈ సంవత్సరం డిసెంబరులోపే అన్ని రకాల సౌకర్యాలతో దీనిని అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. ఈ అటవీ ప్రాంతంలో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించేందుకు రోటరీ సంస్థ ముందడుగు వేసింది. అయితే దీనికి తోడుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడవిలో అదనపు హంగులను ఏర్పాటు చేయనుంది. దీనికోసం రూ.13 కోట్లు వ్యయం చేయనుంది.
ఈ భూములు మావే : సాహెబ్నగర్ - గుర్రంగూడ మధ్య ఉన్న అటవీ ప్రాంతం తమదే అంటూ కొందరు ప్రైవేటు వ్యక్తులు సంబంధిత పత్రాలతో కింది స్థాయి నుంచి సుప్రీంకోర్టు వరకూ వెళ్లారు. అధికారులు ఈ భూములకు సంబంధించి ఏదైనా బలమైన ఆధారం కోర్టుకు సమర్పించకుంటే ఇది ప్రైవేటు వ్యక్తులకే చెందుతుందని ధర్మాసనం పేర్కొంది.
116 ఎకరాలు అటవీభూములే : దీంతో ఫారెస్ట్ రేంజ్ అధికారి శ్రీనివాస్రెడ్డి, డిప్యూటీ ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ కస్నానాయక్లు కోర్టు అనుమతితో సదరు పత్రాలను హైదరాబాద్లోని రాజ్యాభిలేఖ కార్యాలయంలో అందజేశారు. అయితే వీటిని పరిశీలించిన అక్కడి అధికారులు ఇవి నకిలీవంటూ తేల్చిచెప్పారు. దీనికి సంబంధించిన అంశాలను అటవీశాఖ అధికారులు ఆధారాలతో సహా గత సంవత్సరం మార్చి నెలలో కోర్టులో సమర్పించారు. ఈ పత్రాలను, ఆధారాలను పరిశీలించిన ధర్మాసనం ఈ ప్రాంతంలోని 116 ఎకరాలు అటవీభూములే అని తీర్పు ఇచ్చింది. దీంతో ఈ ప్రాంతాన్ని వనంగా అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
మురుగు, వరద రాకుండా చర్యలు : గుర్రంగూడ అటవీభూముల్లోకి మురుగునీరు వస్తోంది. దీనితో పాటు వరద కాల్వల ప్రవాహం ఇక్కడికి చేరుకుంటోంది. దీంతో ఇక్కడి పరిసర ప్రాంతాల్లో దుర్గంధం వ్యాపిస్తోంది. ఈ ప్రాంతంలోని చెరువులు కలుషితమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇక్కడ నివసించే చిన్నచిన్న జంతువులు, అనేక జీవరాశులు మృత్యుబారిన పడుతున్నాయి. దగ్గరలోని కాలనీలకు డ్రైనేజీ వ్యవస్థ సరిగా లేదు. దీంతో ఈ ప్రాంతంలోని మురుగునీటిని అటవీ ప్రాంతంలోనికి వదిలేస్తున్నారు.
ఈ పరిస్థితులకు గ్రహించిన ప్రభుత్వం ఇక్కడ రెండు నుంచి మూడు నెలల్లో మురుగునీరు, వరదనీటి ప్రవాహాలు అడ్డుకట్ట వేసేలా అడుగులు వేస్తోంది. దీనికోసం జిల్లాలోని అటవీశాఖ అధికారులు మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, జలమండలి అధికారులతో కలిసి ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు.
విద్యార్థులకు విజ్ఞానం - ప్రజలకు ఆహ్లాదం : విద్యార్థులకు ప్రయోగాత్మక విజ్ఞానం, ప్రజలకు ఆహ్లాదం అందించేలా ఈ ప్రాంతంలో అభయారణ్యాన్ని రూపొందించనున్నామని రంగారెడ్డి జిల్లా అటవీ శాఖ అధికారి రోహిత్ గోపిడి పేర్కొన్నారు. ఇక్కడ ఉదయం, సాయంత్రం వాకింగ్ చేసేందుకు వీలుగా నడక దారులు నిర్మిస్తామని వెల్లడించారు. ధ్యానం, యోగా కోసం గదులను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని తెలిపారు. కాన్ఫరెన్స్ హాళ్లు కూడా నిర్మిస్తున్నామని చెప్పారు.
"విద్యార్థులకు ప్రయోగాత్మక విజ్ఞానం, ప్రజలకు ఆహ్లాదం అందించేలా ఈ ప్రాంతంలో అభయారణ్యాన్ని రూపొందించనున్నాం. ఇక్కడ ఉదయం, సాయంత్రం వాకింగ్ చేసేందుకు వీలుగా నడక దారులు నిర్మిస్తాం. ధ్యానం, యోగా కోసం గదులను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాం. కాన్ఫరెన్స్ హాళ్లు కూడా నిర్మిస్తున్నాం" - రోహిత్ గోపిడి, రంగారెడ్డి జిల్లా అటవీ శాఖ అధికారి
చల్లచల్లగా - కూల్కూల్ : ఎండలు దంచుతున్నా ఆ గ్రామాల్లో మాత్రం ఆహ్లాదకర వాతావరణం - కారణమిదే