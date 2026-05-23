భాగ్యనగరం నడిబొడ్డున భారీ అభయారణ్యం - సాహెబ్​నగర్-గుర్రంగూడ మధ్య 116 ఎకరాల్లో ఏర్పాటు

సాగర్​ హైవే ప్రాంతంలో ఏర్పాటుకానున్న అటవీప్రాంతం - ఈ ఏడాది డిసెంబరులోపే అన్ని రకాల సౌకర్యాలతో అందుబాటులోకి - సదుపాయాలు కల్పించేందుకు ముందడుగు వేసిన రోటరీ సంస్థ - ప్రభుత్వ ఆర్థిక సాయం రూ.13కోట్లు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 23, 2026 at 10:04 PM IST

New Wildlife Sanctuary in Hyderabad : వేసవి ఎండలతో ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరవుతుంటే మరో వైపు వాహనాలు, ఫ్యాక్టరీల నుంచే వెలువడే వ్యర్థాలకారణంగా వాతావరణం కాలుషితమవుతోంది. ఇలా సమస్యలు ఏవైనా వాటి పరిష్కారాని చెట్లే ఆధారం. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని నిత్యం వాహనాల రణగొణ ధ్వనుల రాజధాని నగరం నడిబొడ్డున ఓ భారీ అభయారణ్యాన్ని నూతనంగా ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది.

ప్రజలు స్వచ్ఛమైన గాలిని పీల్చుకునేందుకు, వేసవిలో ఎండ నుంచి సేద తీర్చుకునేందుకు వీలుగా ఉండేలా రంగారెడ్డి జిల్లా అటవీశాఖ అడుగులు వేస్తోంది. అధికారులు సాగర్​ హైవేకు దగ్గరలోని సాహెబ్​నగర్ ​- గుర్రంగూడ మధ్య 116 ఎకరాల్లో ఈ అడవిని నిర్మించనున్నారు. ఈ సంవత్సరం డిసెంబరులోపే అన్ని రకాల సౌకర్యాలతో దీనిని అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. ఈ అటవీ ప్రాంతంలో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించేందుకు రోటరీ సంస్థ ముందడుగు వేసింది. అయితే దీనికి తోడుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడవిలో అదనపు హంగులను ఏర్పాటు చేయనుంది. దీనికోసం రూ.13 కోట్లు వ్యయం చేయనుంది.

ఈ భూములు మావే : సాహెబ్​నగర్ ​- గుర్రంగూడ మధ్య ఉన్న అటవీ ప్రాంతం తమదే అంటూ కొందరు ప్రైవేటు వ్యక్తులు సంబంధిత పత్రాలతో కింది స్థాయి నుంచి సుప్రీంకోర్టు వరకూ వెళ్లారు. అధికారులు ఈ భూములకు సంబంధించి ఏదైనా బలమైన ఆధారం కోర్టుకు సమర్పించకుంటే ఇది ప్రైవేటు వ్యక్తులకే చెందుతుందని ధర్మాసనం పేర్కొంది.

116 ఎకరాలు అటవీభూములే : దీంతో ఫారెస్ట్​ రేంజ్​ అధికారి శ్రీనివాస్​రెడ్డి, డిప్యూటీ ఫారెస్ట్​ రేంజ్​ ఆఫీసర్​ కస్నానాయక్​లు కోర్టు అనుమతితో సదరు పత్రాలను హైదరాబాద్​లోని రాజ్యాభిలేఖ కార్యాలయంలో అందజేశారు. అయితే వీటిని పరిశీలించిన అక్కడి అధికారులు ఇవి నకిలీవంటూ తేల్చిచెప్పారు. దీనికి సంబంధించిన అంశాలను అటవీశాఖ అధికారులు ఆధారాలతో సహా గత సంవత్సరం మార్చి నెలలో కోర్టులో సమర్పించారు. ఈ పత్రాలను, ఆధారాలను పరిశీలించిన ధర్మాసనం ఈ ప్రాంతంలోని 116 ఎకరాలు అటవీభూములే అని తీర్పు ఇచ్చింది. దీంతో ఈ ప్రాంతాన్ని వనంగా అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

మురుగు, వరద రాకుండా చర్యలు : గుర్రంగూడ అటవీభూముల్లోకి మురుగునీరు వస్తోంది. దీనితో పాటు వరద కాల్వల ప్రవాహం ఇక్కడికి చేరుకుంటోంది. దీంతో ఇక్కడి పరిసర ప్రాంతాల్లో దుర్గంధం వ్యాపిస్తోంది. ఈ ప్రాంతంలోని చెరువులు కలుషితమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇక్కడ నివసించే చిన్నచిన్న జంతువులు, అనేక జీవరాశులు మృత్యుబారిన పడుతున్నాయి. దగ్గరలోని కాలనీలకు డ్రైనేజీ వ్యవస్థ సరిగా లేదు. దీంతో ఈ ప్రాంతంలోని మురుగునీటిని అటవీ ప్రాంతంలోనికి వదిలేస్తున్నారు.

ఈ పరిస్థితులకు గ్రహించిన ప్రభుత్వం ఇక్కడ రెండు నుంచి మూడు నెలల్లో మురుగునీరు, వరదనీటి ప్రవాహాలు అడ్డుకట్ట వేసేలా అడుగులు వేస్తోంది. దీనికోసం జిల్లాలోని అటవీశాఖ అధికారులు మల్కాజిగిరి మున్సిపల్​ కార్పొరేషన్​, జలమండలి అధికారులతో కలిసి ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు.

విద్యార్థులకు విజ్ఞానం - ప్రజలకు ఆహ్లాదం : విద్యార్థులకు ప్రయోగాత్మక విజ్ఞానం, ప్రజలకు ఆహ్లాదం అందించేలా ఈ ప్రాంతంలో అభయారణ్యాన్ని రూపొందించనున్నామని రంగారెడ్డి జిల్లా అటవీ శాఖ అధికారి రోహిత్​ గోపిడి పేర్కొన్నారు. ఇక్కడ ఉదయం, సాయంత్రం వాకింగ్​ చేసేందుకు వీలుగా నడక దారులు నిర్మిస్తామని వెల్లడించారు. ధ్యానం, యోగా కోసం గదులను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని తెలిపారు. కాన్ఫరెన్స్​ హాళ్లు కూడా నిర్మిస్తున్నామని చెప్పారు.

"విద్యార్థులకు ప్రయోగాత్మక విజ్ఞానం, ప్రజలకు ఆహ్లాదం అందించేలా ఈ ప్రాంతంలో అభయారణ్యాన్ని రూపొందించనున్నాం. ఇక్కడ ఉదయం, సాయంత్రం వాకింగ్​ చేసేందుకు వీలుగా నడక దారులు నిర్మిస్తాం. ధ్యానం, యోగా కోసం గదులను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాం. కాన్ఫరెన్స్​ హాళ్లు కూడా నిర్మిస్తున్నాం" - రోహిత్​ గోపిడి, రంగారెడ్డి జిల్లా అటవీ శాఖ అధికారి

