హైదరాబాద్​ నడిబొడ్డున కొత్త అభయారణ్యం! - సుప్రీం తాజా తీర్పుతో మార్గం సుగమం

రాజధాని నగరం నడిబొడ్డున అభయారణ్యం - సాహెబ్​నగర్-గుర్రంగూడ భూములు అటవీశాఖవేనంటూ సుప్రీం తీర్పు - ఫారెస్ట్​ డిపార్ట్​మెంట్​ పరమైన 102 ఎకరాల భూమి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 19, 2025 at 10:23 AM IST

Forest Dept Wins In supreme court : రాష్ట్ర రాజధాని నగరం నడిబొడ్డున కొత్త అభయారణ్యం రానుంది. సాగర్‌హైవే సమీపంలోని సాహెబ్‌నగర్‌-గుర్రంగూడ మధ్యలో ఉన్న 102 ఎకరాల అటవీ భూములకు సంబంధించి దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న వివాదాన్ని సుప్రీంకోర్టు పరిష్కరించడం, 102 ఎకరాలు అటవీ శాఖవేనంటూ గురువారం తీర్పు వెలువరించడంతో అక్కడే ఉన్న అటవీ భూముల్లో ఇవి కలిసిపోనున్నాయి. ప్రస్తుతం వీటి విలువ రూ.5 వేల కోట్లపైనే ఉంటుందని అంచనా. రెండు వారాల్లో వాటిని అభయారణ్యంగా (రక్షిత అటవీ ప్రాంతం)గా ప్రకటించాలంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. కోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో రంగారెడ్డి జిల్లా అటవీశాఖ అధికారులు ఒకటి, రెండు రోజుల్లో భూములకు రక్షణ కంచెను నిర్మించనున్నారు.

ఇదీ నేపథ్యం : రంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఇబ్రహీంపట్నం మండలం పరిధిలో గుర్రంగూడ ప్రాంతంలో అటవీశాఖకు వందల ఎకరాల భూములున్నాయి. నాగార్జున సాగర్‌ హైవేకు సమీపంలో రోడ్డుకు ఎడమవైపు 102 ఎకరాలు తమవేనంటూ 20 ఏళ్ల క్రితం కొంతమంది జిల్లా కోర్టులో, అనంతరం మరో 200 మంది హైకోర్టులో పిటిషన్‌ వేశారు. విచారణ అనంతరం 2021లో ఆ భూములు ప్రైవేటు వ్యక్తులవేనంటూ హైకోర్టు తీర్పును ప్రకటించింది. దీంతో అటవీశాఖ రెండేళ్ల క్రితం సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది.

ఆఖరి వాయిదా - ఫలించిన ఆలోచన : సుప్రీంకోర్టులో స్పెషల్‌ లీవ్‌ పిటిషన్‌ (ఎస్​ఎల్పీ) దాఖలు చేసిన అటవీశాఖ అధికారులు, విచారణ కొనసాగుతున్న క్రమంలోనే ఆ భూమికి సంబంధించిన రికార్డులను న్యాయస్థానానికి సమర్పించారు. బలమైన సాక్ష్యాధారాలు సంపాదించాలని అధికారులు న్యాయవాదులతో పలుమార్లు సమాలోచనలు చేశారు. ప్రైవేటు వ్యక్తులు సమర్పించిన డాక్యుమెంట్లను పరిశీలిద్దామని నిర్ణయించి, కోర్టు అనుమతితో వాటిని హైదరాబాద్‌లోని రాజ్యాభిలేఖ కార్యాలయంలో పరిశీలన నిమిత్తం సమర్పించారు. అక్కడ అవి నకిలీవిగా తేలింది. ఈ అంశాన్ని అధికారులు రుజువులతో సహా సుప్రీంకోర్టుకు సమర్పించారు.

"ఈ భూమి సాలార్‌జంగ్‌-3 స్వార్జితమని క్లెయిమ్‌దారులు(పిటషన్​ దారులు) నిరూపించలేకపోయారు. జాగిర్‌ వ్యవస్థ రద్దుతో ప్రభుత్వం వద్ద ఉండిపోయింది. ఈ భూమిని క్లెయిమ్‌ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లకు కాలం చెల్లిపోయినా, ఆలస్యాన్ని అనుమతించే అధికారం ఎఫ్‌ఎస్‌ఓకు లేకపోయినప్పటికీ ఉదారంగా ఆమోదించారు. సాలార్‌జంగ్‌ వారసులకు అనుకూలంగా ఎఫ్‌ఎస్‌ఓను జారీ చేసిన ఆదేశాలను సమర్థించడంలో జిల్లా కోర్టు, హైకోర్టులు తప్పుచేశాయి. 2014 అక్టోబరు 15న ఎఫ్‌ఎస్‌ఓ జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను, వాటిని ఖరారు చేస్తూ జిల్లా కోర్టు,హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులను కొట్టేస్తున్నాం. ఈ భూమిని 8 వారాల్లోగా తెలంగాణ అటవీ చట్టంలోని (ఫారెస్ట్​ యాక్ట్) సెక్షన్‌ 15 కింద రక్షిత అటవీ ప్రాంతంగా ప్రకటించి, అందుకు సంబంధించిన ఉత్తర్వులను రిజిస్ట్రీకి సమర్పించాలి" - సుప్రీం ధర్మాసనం

ఆ ప్రాంతాన్ని రక్షిత అటవీ ప్రాంతంగా ప్రకటించాలి : ప్రస్తుతం అన్ని నగరాల్లోనూ పచ్చదనం తగ్గిపోతుండటం ఆందోళనకరమని ఈ సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. అందుకు హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్‌లు మినహాయింపేమీ కాదని వ్యాఖ్యానించింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి వెంటనే స్పందించి, ఈ భూమిని 8 వారాల్లోగా తెలంగాణ అటవీ చట్టంలోని సెక్షన్‌ 15 కింద రక్షిత అటవీ ప్రాంతంగా ప్రకటించి అందుకు సంబంధించిన ఉత్తర్వులను రిజిస్ట్రీకి సమర్పించాలి అని సుప్రీం నిర్దేశించింది.

ఈ భూమికి సంబంధించిన రెవెన్యూ రికార్డులను తారుమారు చేసి, నకిలీ ఎంట్రీలు చేశారని ధర్మాసనం పేర్కొంది. విక్రయ దస్తావేజు, ఆ భూమిని జాగిర్‌ అధీనం నుంచి విడుదల చేసిన ఉత్తర్వులు, దానిపై నిజాం అతియత్‌ కోర్టు వెలువరించిన తీర్పునకు సంబంధించిన క్లెయిమ్‌దారులు దాఖలు చేసిన డాక్యుమెంట్లను పరిశీలించకుండానే ఆమోదించినట్లు కనిపిస్తోందని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం పేర్కొంది. తెలంగాణ అటవీ చట్టంలోని సెక్షన్‌ 10 కింద ఉన్న అధికారాలకు అతీతంగా ఎఫ్‌ఎస్‌ఓ వ్యవహరించారని ఈ సందర్భంగా అభిప్రాయపడింది.

