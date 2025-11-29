అడవుల్లో వేటగాళ్ల 'ఉచ్చులు' - ప్రాణాలు కోల్పోతున్న ప్రజలు, వన్యప్రాణులు
అటవీప్రాంతాలు, కొండల సమీపంలో వన్యప్రాణులను గుట్టుగా వేటాడుతున్న వైనం - వన్యప్రాణుల వేటగాళ్లపై అటవీశాఖ నిఘా
Forest Department Surveillance on Wildlife Poachers : పచ్చని అడవులు రోజురోజుకు నెత్తుటి మరకలతో తడుస్తున్నాయి. మూగజీవాల ఆర్తనాదాలతో అడవులు దద్దరిల్లుతున్నాయి. కొందరు స్వార్థపరుల దురాశకు అటవీ సంపద, అరుదైన వన్యప్రాణులు బలవుతున్నాయి. దుప్పులు, అడవి పందుల మాంసం కోసం వేటగాళ్లు పన్నిన 'కరెంట్' వలలు, చివరకు మనుషుల ప్రాణాలనే బలిగొంటున్నాయి. ఈ తరహా ఘటనలు రాష్ట్రంలో పెరిగిపోతున్నాయి.
రాత్రి వేళల్లో జీవాల మృత్యువాత: కాకినాడ జిల్లాలోని ఏలేశ్వరం, ప్రత్తిపాడు, తుని తదితర అటవీ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో వేటగాళ్లు అత్యంత ప్రమాదకరమైన పద్ధతులను అనుసరిస్తున్నారు. అటవీ ప్రాంతాలు, కొండల సమీపంలోని పొలాల చుట్టూ సన్నటి ఇనుప తీగలను అమర్చుతున్నారు. పగటిపూట ఎవరికీ కనిపించకుండా ఉండే ఈ తీగలకు, రాత్రి కాగానే విద్యుత్తు సరఫరా ఇస్తున్నారు. ఆహారం కోసం వచ్చే దుప్పులు, అడవి పందులు ఈ తీగలకు తగిలి విలవిలలాడుతూ ప్రాణాలు విడుస్తున్నాయి. ఆ తర్వాత గుట్టుచప్పుడు కాకుండా వాటిని తరలించి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు.
బలవుతున్న మనుషులు: ఈ కరెంట్ ఉచ్చులు కేవలం జంతువులకే కాదు, మనుషులకూ మృత్యుపాశాలుగా మారుతున్నాయి. ఏమీ తెలియని అమాయకులు పొరపాటున ఈ తీగలను తాకితే ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. గండేపల్లి మండలం రామయ్యపాలెంలో అడవి పందుల కోసం పెట్టిన కరెంట్ తీగలు తగిలి ఒకరు దుర్మరణం పాలయ్యారు. ఈ ఏడాది అక్టోబరు 22న ప్రత్తిపాడు మండలం ఇ.గోకవరం పంచాయతీ పరిధిలో పెద్దిపాలేనికి చెందిన ఓ వ్యక్తి ఇదే తరహా ఉచ్చుకు బలయ్యారు. గతంలో ఉత్తరకంచి, పోతులూరు, పెద్దిపాలెం ప్రాంతాల్లో కూడా ముగ్గురు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషాద ఘటనలు ఉన్నాయి.
రంగంలోకి అటవీ శాఖ: వరుస ఘటనలతో అప్రమత్తమైన అటవీ శాఖ అధికారులు ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టారు. కాకినాడ జిల్లా అటవీశాఖాధికారి(డీఎఫ్వో) రామచంద్రరావు ఆదేశాల మేరకు బీట్ ఆఫీసర్ నుంచి జిల్లా అధికారి వరకు అందరూ రంగంలోకి దిగారు. అటవీ సమీప గ్రామాల్లో జల్లెడ పడుతున్నారు. వేటగాళ్లు అమర్చిన ప్రమాదకరమైన ఉచ్చులను, ఇనుప తీగలను గుర్తించి తొలగిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఏలేశ్వరం పరిధిలో ఈ తీగలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. జీవవైవిధ్యం దెబ్బతింటున్న నేపథ్యంలో, ఇటీవల ఓ వ్యక్తిపై కేసు కూడా నమోదు చేశారు.
చట్టం ఏం చెబుతోంది?: వన్యప్రాణుల వేట చట్టరీత్యా తీవ్రమైన నేరం. 'వన్యప్రాణుల సంరక్షణ చట్టం-1972' (2022 సవరణ) ప్రకారం కఠిన శిక్షలు ఉన్నాయి. షెడ్యూల్-1, 2 ప్రకారం పులులు, ఏనుగులు, సింహం, చిరుత, ఎలుగుబంటి వంటి వాటిని వేటాడితే 3 నుంచి 7 ఏళ్ల జైలు శిక్ష, రూ. 10 వేల నుంచి రూ. 25 వేల వరకు జరిమానా విధిస్తారు. సాధారణ జంతువులను వేటాడితే 3 ఏళ్ల జైలు, రూ. 25 వేల జరిమానా ఉంటుంది. జంతువుల చర్మాలు, దంతాలు, కొమ్ములు, ఎముకలు, మాంసం అమ్మినా, రవాణా చేసినా కఠిన కారాగార శిక్ష తప్పదు.
వేట జోరుగా సాగే ప్రాంతాలు ఇవే: కాకినాడ జిల్లాలో ప్రధానంగా ఏలేశ్వరం, ప్రత్తిపాడు, తుని, శంఖవరం, రౌతులపూడి మండలాల సరిహద్దు అడవుల్లో ఈ వేట ఎక్కువగా సాగుతోందని అధికారులు గుర్తించారు. ప్రజలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండి, ఇలాంటి అక్రమ కార్యకలాపాలు కనిపిస్తే అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు.
