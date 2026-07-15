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డ్రోన్లతో సీడ్ బాల్స్ - అడవుల పునరుద్ధరణకు కూటమి ప్రభుత్వ వినూత్న చర్య

రాజమహేంద్రవరం డివిజన్ పరిధిలో 2 కోట్ల 50 లక్షల సీడ్ బాల్స్ తయారు చేసి వెదజల్లేందుకు ఏర్పాట్లు - చింతూరు అటవీ ప్రాంతంలో 60 వేలకుపైగా సీడ్ బాల్స్‌ను వెదజల్లినట్లు వెల్లడి

Forest Department Spreading Seed Balls Using Drones In Polavaram And East Godavari
Forest Department Spreading Seed Balls Using Drones In Polavaram And East Godavari (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 10:45 AM IST

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Forest Department Spreading Seed Balls Using Drones In Polavaram And East Godavari : అడవుల విస్తీర్ణాన్ని పెంచి పచ్చదనాన్ని పరిరక్షించడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వినూత్న కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడుతోంది. వాతావరణ మార్పులు, అడవుల క్షీణత వంటి సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు సాంకేతికతను వినియోగిస్తూ అటవీ శాఖ భారీ స్థాయిలో సీడ్ బాల్స్ వెదజల్లే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా తొలిసారిగా అధునాతన డ్రోన్ల ద్వారా అడవుల్లో విత్తనాలను చల్లడం ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యేకతగా నిలుస్తోంది. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు తూర్పుగోదావరి, పోలవరం అటవీ డివిజన్ల పరిధిలో ఈ కార్యక్రమాన్ని వేగవంతంగా అమలు చేస్తున్నారు.

2 కోట్ల 50 లక్షల సీడ్ బాల్స్ తయారి : అటవీ శాఖ మొత్తం 2 కోట్ల 50 లక్షల సీడ్ బాల్స్ తయారు చేసి రాజమహేంద్రవరం డివిజన్ పరిధిలోని అటవీ ప్రాంతాల్లో వెదజల్లేందుకు ఏర్పాట్లు చేసింది. వేప, చింత, నేరేడు, ఉసిరి వంటి దేశీయ వృక్షజాతుల విత్తనాలతో ఈ సీడ్ బాల్స్‌ను ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. ఒక్కో డ్రోన్ సుమారు 16 కిలోల బరువును మోయగల సామర్థ్యంతో పనిచేస్తుండగా, ప్రస్తుతం ఆరు అధునాతన డ్రోన్లను ఈ కార్యక్రమానికి వినియోగిస్తున్నారు. ఇప్పటికే చింతూరు అటవీ ప్రాంతంలో 60 వేలకుపైగా సీడ్ బాల్స్‌ను విజయవంతంగా వెదజల్లినట్లు అటవీ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. రానున్న రోజుల్లో లక్కవరం, కూనవరం, వి.ఆర్.పురం, నెల్లిపాక తదితర అటవీ ప్రాంతాల్లో కూడా ఇదే తరహా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు.

పచ్చదనం పునరుద్ధరణకు సీడ్ బాల్స్ : సీడ్ బాల్స్ సాంకేతికత వల్ల విత్తనాలు ప్రకృతిలో సురక్షితంగా నిల్వ ఉండి, వర్షాలు కురిసిన తర్వాత మొలకెత్తే అవకాశాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. మట్టి, సేంద్రీయ ఎరువులు, సహజ పదార్థాలతో తయారయ్యే ఈ బాల్స్ విత్తనాలకు తొలి దశలో అవసరమైన రక్షణను అందిస్తాయి. మొలకలు మొక్కలుగా ఎదిగే వరకు వీటి కవచం ఉపయోగపడుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

ముఖ్యంగా చేరుకోవడం కష్టమైన కొండ ప్రాంతాలు, దట్టమైన అటవీ ప్రాంతాల్లో డ్రోన్ల ద్వారా సీడ్ బాల్స్ వెదజల్లడం వల్ల తక్కువ సమయంలో విస్తారమైన భూభాగాన్ని కవర్ చేయడం సాధ్యమవుతోంది. అడవులు క్షీణించిన ప్రాంతాల్లో మళ్లీ సహజ వృక్ష సంపదను పెంచడం, జీవవైవిధ్యాన్ని కాపాడడం, భూసారాన్ని మెరుగుపరచడం, వర్షపాతం సమతుల్యతకు తోడ్పడడం వంటి అనేక ప్రయోజనాలు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా లభిస్తాయని అటవీ శాఖ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. రాష్ట్రంలో పచ్చదనాన్ని మరింత విస్తరించేందుకు ఆధునిక సాంకేతికతతో చేపడుతున్న ఈ కార్యక్రమం అటవీ సంరక్షణలో కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలుకుతుందని వారు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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SEED BALLS DISTRIBUTION BY DRONES
SEED BALLS SPREAD BY DRONES IN AP
SEED BALLS DISTRIBUTION IN FOREST
డ్రోన్ల ద్వారా విత్తన బంతుల పంపిణీ
SEED BALLS DISTRIBUTION BY DRONES

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