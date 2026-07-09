చిత్తూరు జిల్లాలో కుంకీ ఆపరేషన్ - ఒంటరి గజరాజుకు ప్రత్యేక శిక్షణ
నిత్యం పంటలు, నివాసాలపై అటవీ ఏనుగులు దాడులు - వాటిని గ్రామాల్లోకి రాకుండా తరిమేందుకు కుంకీలకు ప్రత్యేక శిక్షణ - ఒంటరిగా తిరిగే మగ ఏనుగును కుంకీగా మార్చేందుకు అధికారులు ప్రణాళికలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 2:17 PM IST
Forest Department on Palamaner Elephant to Convert Kumki: కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యం త్వరలో నెరవేరనుంది. చిత్తూరు జిల్లాలో నిత్యం పంటలు, నివాసాలపై అటవీ ఏనుగులు దాడులు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. వీటి కట్టడికి అటవీశాఖ అధికారులు కుంకీలను తీసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం అవి పలమనేరులోని ముసలిమడుగు శిబిరంలో ప్రత్యేక శిక్షణ సైతం పూర్తి చేశారు.
రంగంలోకి గణేశ్: ప్రస్తుతం పలమనేరు, చిత్తూరు అటవీ ప్రాంతాల్లో 17 ఏనుగుల బృందం, 14 ఏనుగుల మరొక బృందం వేరువేరుగా సంచరిస్తూ భయాందోళనలు సృష్టిస్తున్నాయి. అలాగే 7 ఏనుగుల బృందం కూడా ఒకటి ఉంది. వీటితో పాటు అడవిలో ఒంటరిగా తిరుగుతున్న ఒక మగ ఏనుగును పట్టుకుని, దాన్ని ‘కుంకీ’గా మార్చడమే లక్ష్యంగా అధికారులు సరికొత్త వ్యూహాన్ని రచిస్తున్నారు.
ఆ ఒంటరి ఏనుగు ఎవరిపైనా దాడులు చేయకుండా ప్రశాంతంగా ఉండటంతో, దానిని త్వరగా మచ్చిక చేసుకోవచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ ఆపరేషన్ కోసం తిరుపతి శ్రీవెంకటేశ్వర జంతు ప్రదర్శనశాల (జూ) నుంచి ‘గణేశ్’ అనే ప్రత్యేక కుంకీ ఏనుగును తీసుకురానున్నారు. అందుకు బదులుగా ముసలిమడుగు శిబిరంలో ఉన్న ‘దేవా’ అనే ఏనుగును తిరుపతి జూకు తరలించనున్నారు.
ఒంటరి ఏనుగును బంధించేందుకు ఆపరేషన్: జూ నుంచి వచ్చే గణేశ్తో పాటు శిబిరంలో ఇప్పటికే సిద్ధంగా ఉన్న జయంత్, కృష్ణ, అభిమన్యు అనే కుంకీల సహాయంతో అటవీ అధికారులు ఒంటరి మగ ఏనుగును బంధించేందుకు ఆపరేషన్ ప్రారంభించారు. "ఒంటరి మగ ఏనుగును సురక్షితంగా ఆధీనంలోకి తీసుకున్న అనంతరం దానికి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తాం. భవిష్యత్తులో మిగిలిన అడవి ఏనుగుల గుంపులను అడవుల్లోకి తరిమికొట్టేందుకు దీని సేవలను ఉపయోగించుకుంటాం" అని పలమనేరు అటవీశాఖ అధికారి (ఎఫ్ఆర్ఓ) చామ్లానాయక్ స్పష్టం చేశారు. ఈ ఆపరేషన్ విజయవంతమైతే జిల్లాలో ఏనుగుల సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం లభించినట్లేనని స్థానిక రైతాంగం ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తోంది.
Kumki Elephants Training: మరోవైపు కుంకీ ఏనుగులను పట్టుకోవడం మొదలు వాటి శిక్షణ, ఆపరేషన్లలో వినియోగం వరకూ ఈ ప్రక్రియలోని ప్రతి దశ ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. అడవిలో తిరిగే ఏనుగుల గుంపు నుంచి వేరుపడి ఒంటరైన, కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలున్న గజరాజులను గుర్తించి వాటిని బంధిస్తారు. ఆ తర్వాత వాటిని శిక్షణ శిబిరాలకు తరలించి, అక్కడ ప్రత్యేక ఎన్క్లోజర్లలో వాటిని పెడతారు. మొదట ఏనుగులను శాంతింపజేసి, వాటి ప్రవర్తన ఆధారంగా నెమ్మదిగా శిక్షణ మొదలు పెడతారు.
తొలుత మావటీలు (ఏనుగుల సంరక్షకులు) వాటికి చేరువై, వివిధ రకాల సంకేతాల్ని వాటికి అలవాటు చేస్తారు. అలా అలవాటయ్యాక వాటికి చిన్న చిన్న ఆదేశాలివ్వడం ప్రారంభిస్తారు. ఏనుగులు ఆ ఆదేశాలను పాటిస్తే, వాటిని మచ్చిక చేసుకునే ప్రక్రియలో భాగంగా బెల్లం, చెరకును ఇస్తారు. క్రమంగా మావటీలకు, ఏనుగులకు మధ్య అనుబంధం ఏర్పడుతుంది. ఆ తర్వాత కుంకీ ఏనుగులను ఎన్క్లోజర్ నుంచి బయటకు తెచ్చి అటవీ ప్రాంతాల్లోకి తీసుకెళతారు. అక్కడ అడవి ఏనుగులు వీటిని చూసి కలవరపడుతున్నాయా? లేదా? వాటి ప్రవర్తన ఎలా ఉంది? తదితర అంశాలు గమనించి వెనక్కి తీసుకొస్తారు.
శిక్షణలో ఈ కీలక దశ పూర్తయ్యాక వాటిని ఒంటరిగా అడవిలో వదిలేస్తారు. తిరిగి వాటంతట అవే శిక్షణ శిబిరానికి వచ్చేస్తే అవి పూర్తిగా కుంకీ ఏనుగులుగా మారాయని అర్థం. వైద్యులు, అటవీ అధికారుల పర్యవేక్షణలో ఈ కఠోర శిక్షణ 3 ఏళ్ల పాటు ఈ కఠోర శిక్షణ కొనసాగుతుంది. ఏ సందర్భంలో ఎలా నడుచుకోవాలో కుంకీ ఏనుగులకు నేర్పిస్తారు.
ఉదాహరణకు మావటీ తన కాలితో ఏనుగు చెవిపై తడితే ముందుకు వెళ్లాలని, చెవి వెనక భాగంలో కాలితో గట్టిగా తడితే వెనక్కి వెళ్లాలని ఆదేశించినట్లు. అలాగే చెవి మధ్యభాగంలో కాలితో తడితే అక్కడే ఆగిపోవాలని చెప్పినట్లు. ఆ తర్వాత, అడవి ఏనుగులను ఎదుర్కోవాలనే సంకేతాలూ అలవాటు చేస్తారు. మావటీల ఆదేశాలకు అనుగుణంగా మాత్రమే ఇవి నడుచుకుంటాయి. అటవీ ఏనుగులను తరిమేకొట్టే ఆపరేషన్ల నిర్వహణలో కుంకీ ఏనుగులకు మావటీలు ఇచ్చే ఆదేశాలు చాలా కీలకం. అందుకే ఈ శిక్షణ ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.
గుడ్ గజరాజు దొరికిందోయ్ - ఇక కుంకీగా మార్చాలోయ్