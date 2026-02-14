శ్రీశైలం ఘాట్ రోడ్డులో రాత్రివేళల్లోనూ వాహనాలకు అనుమతి - అటవీ శాఖ పటిష్ట భద్రత చర్యలు
వన్యప్రాణులకు ఎలాంటి హాని కలగకుండా వాహనాలు జాగ్రత్తగా నడపాలని అటవీశాఖ సూచనలు- నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే చోదకులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు హెచ్చరికలు- 4 రోజుల పాటు రాత్రి సమయంలోనూ వాహనాల రాకపోకలకు అనుమతి
Vehicles Allowed at Night Time on Srisailam Ghat Road During Shivaratri : శ్రీశైలం మహా క్షేత్రంలో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. శివరాత్రి రోజున మల్లికార్జున స్వామి ఆలయానికి చేసే ప్రత్యేక పాగాలంకరణ కోసం ఆలయ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. శ్రీశైలంలో జరుగుతున్న మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలను తిలకించేందుకు వెళ్లే భక్తులకు పెద్దదోర్నాల-శ్రీశైలం ఘాట్ రహదారిలో రాత్రి సమయాల్లో వాహనాలు వెళ్లేందుకు అటవీ శాఖ అనుమతులు ఇచ్చింది.
నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే కఠిన చర్యలు : ఈనెల 13 నుంచి 16 వరకు రాత్రి వేళల్లోనూ వాహనాల రాకపోకలు సాగించవచ్చని తెలిపింది. ఈ రహదారి పులుల అభయారణ్యం కావడంతో సాధారణ రోజుల్లో రాత్రి 9 గంటల నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకు వాహనాల రాకపోకలు నిలిపేస్తారు. ప్రస్తుతం స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో భక్తులకు ఇబ్బంది కలగకుండా నాలుగు రోజుల పాటు రాత్రి సమయంలో కూడా వాహనాల రాకపోకలకు అనుమతి ఇచ్చారు. వన్యప్రాణులకు ఎలాంటి హాని కలగకుండా వాహనాలు జాగ్రత్తగా నడపాలని, నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే చోదకులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు హెచ్చరించారు.
మరోవైపు శ్రీశైలంలో మహా శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో ఈనెల 13 నుంచి 16 వరకు దేవస్థానం, అటవీశాఖ టోల్ గేట్ల వద్ద రుసుం మినహాయింపునిస్తున్నట్లు నంద్యాల జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి తెలిపారు. రాత్రి వేళల్లోనూ రవాణా సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంటుందని ఆమె చెప్పారు. అదే విధంగా నంద్యాల నుంచి శ్రీశైలం మార్గంలో ప్రతి 5 నిమిషాలకు ఒక బస్సు నడుస్తోందని అన్నారు. ఏపీఎస్ఆర్టీసీ తరఫున 1,800, తెలంగాణ నుంచి 1,000, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే బస్సులు కలిపి మొత్తం 3,000 బస్సులు ఏర్పాటు చేశామని అన్నారు. ప్రభుత్వం చేపడుతున్న చర్యలకు, భద్రతా ఏర్పాట్లకు భక్తులు సహకరించాలని కలెక్టర్ వివరించారు.
మహాశివరాత్రి వేడుకల్లో పాగాలంకరణకు ప్రత్యేక విశిష్ట: శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో పాగాలంకరణ ప్రత్యేకమైంది. శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి ఆలయ విమాన గోపురం ముఖ మండపాల నందులకు పాగాలంకరణ చేయడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. బాపట్ల జిల్లా హస్తినాపురం గ్రామానికి చెందిన చేనేతలు పాగాలంకరణ క్రతువు చేపట్టడం సాంప్రదాయంగా వస్తుంది.
స్వామివారి కల్యాణానికి ముందు పాగాలంకరణ: కొన్ని ఏళ్ల క్రితం పృథ్వి వెంకటేశ్వర్లు అనే వృద్ధుడు పాగాలంకరణ చేసేవారు. ఆయన శివైక్యం తర్వాత తన కుమారుడు పృథ్వి సుబ్బారావు సోదరులతో కలిసి తయారు చేశారు. భక్తిశ్రద్ధలతో చేనేత మగ్గాల ద్వారా నూలుతో కూడిన పాగ వస్త్రం తయారీ కార్తీక మాసం నుంచి మొదలుపెట్టి మహా శివరాత్రికి కొన్ని రోజుల ముందు పూర్తి చేస్తారు. మూడు మూరలు వెడల్పు, 300 మూరలు పొడవుతో ఉన్న పాగ ఉండలను ఇప్పటికే శ్రీశైలానికి తీసుకువచ్చారు. పాగాలంకరణను వీక్షించి జన్మ ధన్యం చేసుకునేందుకు శివ భక్తులు ఎదురు చూస్తున్నారు.
ఆదివారం మహాశివరాత్రి సందర్భంగా చేసే పాగాలంకరణను చూసేందుకు భక్తులు ఆసక్తి చూపుతారు. రాత్రి 10 నుంచి 12 గంటల వరకు ఆలయానికి పాగాలంకరణ జరుగుతుంది. ఆ సమయంలో ఆచార సాంప్రదాయాలను అనుసరించి ఆలయం లోపల విద్యుత్ దీపాలను ఆర్పేస్తారు. పృథ్వి సుబ్బారావు దిగంబరుడై, మల్లికార్జున స్వామి బంగారు విమాన గోపురం పై భాగాన ఉన్న త్రిశూలం వద్ద నుంచి కింద ఉన్న నందుల వరకు పాగాలంకరణ చేస్తారు.
అదే సమయంలో ఆలయంలో లోపల శ్రీ మల్లికార్జున స్వామికి అర్చకులు లింగోద్భవకాల మహన్యాస పూర్వక ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం నిర్వహిస్తారు. పాగాలంకరణ పూర్తైన తర్వాత విద్యుత్ దీపాలను వెలిగిస్తారు. ఆ సమయంలో పాగాలంకరణతో దర్శనమిచ్చే మల్లన్న ఆలయానికి నమస్కరించుకొని భక్తులు ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వం చెందుతారు. ఆ తర్వాత శ్రీ భ్రమరాంబికా మల్లికార్జున స్వామి వారికి కల్యాణం జరగనుంది.
