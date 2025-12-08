నల్లమలకు అడవి దున్న - సంరక్షణకు వంద ఎకరాల్లో ప్రత్యేక ఎన్క్లోజర్లు
నల్లమలలో అడవి దున్నలను ప్రవేశపెట్టేందుకు సన్నద్ధమవుతోన్న అటవీశాఖ - గిద్దలూరు, ఆత్మకూరు అభయారణ్యంలో వంద ఎకరాల్లో ప్రత్యేకంగా ఎన్క్లోజర్ల ఏర్పాటు
wild Indian Bison into Nallamala Forest: జీవ వైవిధ్యానికి నెలవైన నల్లమలలో అడవి దున్నలు (ఇండియన్ బైసన్)ను ప్రవేశపెట్టేందుకు అటవీశాఖ సన్నద్ధమవుతోంది. వీటి సంరక్షించేందుకు వీలుగా గిద్దలూరు పరిధిలో గుండ్ల బ్రహ్మేశ్వరం, నంద్యాల జిల్లా ఆత్మకూరు అభయారణ్యంలో గల వంద ఎకరాల్లో ప్రత్యేకంగా ఎన్క్లోజర్ల ఏర్పాటుకు అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు.
అత్యంత అనుకూల వాతావరణం: సింహాలను ఎదిరించే శక్తి ఉన్న అడవి దున్నలు 800 కిలోలకుపైగా బరువుంటాయి. ముదురు గడ్డి, లేత వెదురు చిగుళ్లను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. ఇలాంటి మైదానాలు నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో విస్తారంగా ఉన్నాయి. ఇవి ముదురు గడ్డి పైభాగాన్ని తింటే కొత్తగా లేతగడ్డి మొలిచి జింకలు, దుప్పులకు ఆహారంగా ఉండేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇవి జీవించడంతో పాటు ఇతర రకాలైన శాకాహార జీవుల మనుగడకూ సహకారిగా ఉంటాయి. తద్వారా వీటి సంతతి సైతం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
ప్రత్యేక ఎన్క్లోజర్లలో సంరక్షణ: పాపికొండలు, మధ్యప్రదేశ్లో అడవి దున్నలు అధికం. అక్కడ నుంచి ఒక్కొక్క విడతలో 40 చొప్పున దాదాపు మూడు విడతల్లో 120 దున్నలను నల్లమలకు తీసుకుని రానున్నారు. అంతేకాకుండా ప్రత్యేక ఎన్క్లోజర్లలో దాదాపు నెల రోజులపాటు దున్నలను సంరక్షించి ఇక్కడ వాతావరణానికి పూర్తిగా అలవాటు పడేలా చేస్తారు. అనంతరం అడవిలోకి విడిచి పెడతారు. దున్నల మెడకు శాటిలైట్ పరికరాలను అమర్చి ఆరోగ్య పరిస్థితి, అవి ఎక్కడున్నాయి?, ఎలా ఉన్నాయనేది అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తారు.
పెచ్చెరువులో ప్రత్యక్షమైన అడవి దున్న: 1867 వరకు నల్లమలలో వేల సంఖ్యలో అడవి దున్నలు సంచరించేవని అప్పటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పేర్కొన్న గజిట్ మార్కాపురం అటవీ డివిజన్ కార్యాలయంలో ఉంది. తరువాత అవి పూర్తిగా కనుమరుగయ్యాయి. 20వ శతాబ్దంలో వచ్చినటువంటి గాలికుంటు, ఇతర ప్రాణాంతక వ్యాధులతో అంతరించి ఉంటాయని అటవీ అధికారులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గతేడాది జనవరి నెలలో దట్టమైన అటవీ ప్రాంతమైన పెచ్చెరువులో ఓ అడవి దున్న ప్రత్యక్షమైంది. పశ్చిమ కనుమల నుంచి వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ఇక్కడికి వచ్చినట్లు అటవీ అధికారులు, స్థానికులు గుర్తించారు.
జీవ వైవిధ్యానికి పుట్టినిల్లైన నల్లమల: జీవ వైవిధ్యానికి పుట్టినిల్లైన నల్లమలలో 158 ఏళ్ల కిందట సందడి చేసిన దున్న(గౌర్)లు మళ్లీ రాబోతున్నాయి. ఒక్కోటి 800 కిలోల బరువు ఉంటుంది. ఇండియన్ బైసన్గా గుర్తింపు పొందిన ఇవి సింహాలనూ ఎదిరించే శక్తి ఉంది. 5 నుంచి 20 వరకు కలిసి సంచరిస్తుంటాయి. శాఖహారి అయిన ఇవి అటవీ రక్షణకు కవచంలా ఉంటాయి. భౌగోళిక సమతుల్యతను కాపాడటంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంటాయి.
1867లో నల్లమలలో గౌర్లు వేల సంఖ్యలో తిరుగాడేవని ఆనాటి బ్రిటిష్ గెజిట్లోనూ పొందుపరిచారు. దీనికితోడు గాలికుంటు వంటి తదితర ప్రాణాంతక వ్యాధులతో కనుమరుగై ఉండవచ్చని అప్పట్లోనే అంచనా వేశారు. అయితే 2024 జనవరిలో పశ్చిమ కనుమల నుంచి ఓ అడవి దున్న పాపికొండల అటవీ ప్రాంతం మీదుగా వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి నల్లమలలోకి ప్రవేశించింది.
