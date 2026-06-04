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దాగుడుమూతల "బెబ్బులి" - బంధించేందుకు అధికారుల వేట

పోలవరం జిల్లాలో కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తోన్న పెద్దపులి - మత్తు ఇచ్చి బంధించేందుకు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్న అధికారులు

Tiger Movement in Polavaram District
Tiger Movement in Polavaram District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 7:52 AM IST

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Updated : June 4, 2026 at 8:00 AM IST

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Tiger Movement in Polavaram District : పోలవరం జిల్లాలో పెద్దపులి సంచారం కలకలం రేపుతోంది. దేవీపట్నం మండలం గంగంపాలెం పరిసర గ్రామాల్లో బెబ్బులి సంచరిస్తూ ప్రజలకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. బుధవారం నాడు 14 లేగ దూడలను హతమార్చింది. పులి ప్రస్తుతం గ్రామ సమీపంలోని దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలోని కొండలపై ఉన్నట్లు అటవీ శాఖ బృందాలు నిర్ధారించాయి. బెబ్బులి కదలికలను అటవీ శాఖ అధికారులు, ప్రత్యేక రెస్క్యూ బృందాలు, సాంకేతిక నిపుణులు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

పులిని సురక్షితంగా బంధించి విశాఖపట్నం జూకి తరలించేందుకు అవసరమైన చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. అటవీ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన “హనుమాన్” ప్రత్యేక రెస్క్యూ బృందాలు ఘటనా స్థలంలోనే ఉండి పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నాయి. డ్రోన్లు వినియోగించి బెబ్బులి జాడ కనిపెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. పులి మెడకు ఏర్పాటు చేసిన సాంకేతిక పరికరంతో కచ్చిత ప్రాంతాన్ని తెలుసుకుంటున్నాయి.

ఈ క్రమంలోనే బెబ్బులి సంచరిస్తున్న ప్రాంతాలకు అత్యంత సమీపంగా వెళ్లి ప్రత్యేక బృందాలు ఆపరేషన్‌ను కొనసాగిస్తున్నాయి. పులి కదలికలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, మత్తుమందు ప్రయోగానికి అనువైన అవకాశాన్ని గుర్తించేందుకు 6 ర్యాపిడ్ రెస్క్యూ టీమ్‌లు, 5 ప్రజా అవగాహన బృందాలు, 4 ట్రాంక్విలైజింగ్ బృందాలు, 2 డ్రోన్ బృందాలు, 2 వీహెచ్ఎఫ్ యాంటెన్నా బృందాలు, ఒక కేజ్ బృందం, ఒక వన్యప్రాణి అంబులెన్స్ బృందం, ఫ్రంట్‌లైన్ సిబ్బందితో కూడిన మొత్తం 21 హనుమాన్ బృందాలు సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నాయి.

Forest Dept Deploys Tiger in Polavaram : బెబ్బులిని త్వరితగతిన, సురక్షితంగా బంధించేందుకు అటవీ శాఖ 200 మందికి పైగా అధికారులు, సిబ్బందిని మోహరించి యుద్ధప్రాతిపదికన చర్యలు చేపట్టింది. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ చొరవతో, పులులపై మత్తుమందు ప్రయోగించి బంధించడంలో అనుభవం కలిగిన బెంగళూరుకు చెందిన నిపుణుల ప్రత్యేక బృందం ఇవాళ రంపచోడవరం చేరుకోనుంది. ఆ బృందం స్థానిక అటవీ శాఖ అధికారులతో కలిసి ఆపరేషన్‌లో పాల్గొని పెద్దపులిని త్వరితగతిన బంధించేందుకు అవసరమైన సాంకేతిక సహాయాన్ని అందించనుంది.

ప్రజల భద్రతతో పాటు పులి సంరక్షణకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తూ అవసరమైన అన్ని చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని అటవీ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అటవీ శాఖ సూచనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని చెప్పారు. అది సంచరిస్తున్న ప్రాంతాలకు వెళ్లరాదని పేర్కొన్నారు. అలాగే బెబ్బులి కనిపించినా, విసర్జన అవశేషాలు, పాదముద్రలు, పశువులపై దాడులు, అసాధారణ వన్యప్రాణి కదలికలు గమనించినా వెంటనే తమకు సమాచారం అందించాలన్నారు. నిర్ధారణలేని సమాచారాన్ని, వదంతులను ప్రచారం చేయవద్దని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు.

మూడు సంవత్సరాల మగపులి : సుమారు మూడు సంవత్సరాల వయసు గల మగపులి 2026 జనవరిలో తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్​లోకి ప్రవేశించింది. ఫిబ్రవరి ఆరో తేదీన దీనిని తూర్పుగోదావరి జిల్లా కూర్మాపురంలో సురక్షితంగా బంధించారు. ఆ తర్వాత విశాఖలోని యానిమల్‌ రెస్క్యూ సెంటర్‌కు తరలించారు. ఆహార లభ్యత, ఆవాస అనుకూలత, సంరక్షణ అవకాశాలపై శాస్త్రీయ అంచనాల ఆధారంగా కమిటీ ఏకగ్రీవంగా బెబ్బులిని రంపచోడవరం డివిజన్‌ పరిధిలోని పాపికొండ జాతీయవనంలో విడుదల చేయాలని సిఫార్సు చేసింది. ఈ మేరకు ఫిబ్రవరి నెల 14న దానికి నిరంతర పర్యవేక్షణ కోసం రేడియోకాలర్‌ను అమర్చి కొండమొదలు సమీపంలోని విడుదల చేశారు. అప్పటి నుంచి పోలవరం జిల్లాలో సంచరిస్తూ ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తోంది.

బెబ్బులి రీ ఎంట్రీ - భయాందోళనలో ప్రజలు

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Last Updated : June 4, 2026 at 8:00 AM IST

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