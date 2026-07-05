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గుడ్‌ గజరాజు దొరికిందోయ్ - ఇక కుంకీగా మార్చాలోయ్

రాష్ట్రంలో తిరిగే ఏనుగులనే కుంకీలుగా మార్చుకోవాలని అటవీశాఖ నిర్ణయం - పలమనేరు ప్రాంతంలో ఓ మగ ఏనుగు గుర్తింపు - కుంకీ ఏనుగుగా మార్చేందుకు చర్యలు

Palamaner Elephant to Convert Kumki
Palamaner Elephant to Convert Kumki (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 1:00 PM IST

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Palamaner Elephant to Convert Kumki : జనావాసాల్లోకి వచ్చేసి పెద్ద ఎత్తున పంటల విధ్వంసం, ప్రాణ, ఆస్తినష్టం కలిగిస్తున్న గజరాజుల గుంపును అటవీ ప్రాంతాల్లోకి కుంకీ ఏనుగులు తరిమి కొడతాయి. ప్రత్యేకంగా శిక్షణ పొందినవాటిని కుంకీ ఏనుగులుగా పరిగణిస్తారు. అటవీ ఏనుగులను మచ్చిక చేసుకోవడం, తరిమేయడం, మదమెక్కి ఉన్నవాటిని శాంతింపజేయడం ఇలా అన్ని రకాలుగా వీటిని అటవీ శాఖ అధికారులు ఉపయోగిస్తుంటారు. ఇందుకోసమే ఏపీ అధికారులు కూడా కర్ణాటక నుంచి 4 కుంకీ ఏనుగులను తీసుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే.

ప్రస్తుత అవసరాలకు ఇవి సరిపోవడం లేదు. దీంతో మన రాష్ట్రంలో తిరిగే ఏనుగులనే కుంకీలుగా మార్చుకోవాలని అటవీశాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. తొలుత చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు ప్రాంతంలో తిరుగుతున్న 20 సంవత్సరాల వయసున్న ఓ మగ ఏనుగును ఎంపిక చేసింది. దీన్ని కుంకీగా మార్చడానికి రాష్ట్ర అటవీ దళాల అధిపతి (పీసీసీఎఫ్‌) చలపతిరావు అనుమతి ఇచ్చారు. దీంతో మూడు రోజులుగా ఆపరేషన్‌ కొనసాగుతోంది.

ఏం తింటోంది? ఎక్కడ తిరుగుతోంది? : పలమనేరు మండలంలో సదరు ఏనుగు ఒంటరిగా సంచరిస్తుంది. ఇది పంటలను ధ్వంసం చేసిన సందర్భాలు తక్కువ. దొరికిన తిండే ఎక్కువగా తింటోంది. మనుషులపైకీ వెళ్లడం లేదు. దీంతో ఈ గజరాజును సులభంగా కుంకీగా మార్చవచ్చని అటవీశాఖ అధికారులు భావిస్తున్నారు. మూడు రోజులుగా రాత్రింబవళ్లు థర్మల్‌ డ్రోన్‌తో కదలికలపై నిఘా ఉంచారు. ఏ మార్గంలో అది తిరుగుతోంది? ఏం తింటోంది? ఎక్కడ నీళ్లు తాగుతోంది? ఇలా దాని ప్రవర్తనను నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. పరిస్థితులన్నీ సహకరించిన తర్వాత ఆ ఏనుగును బంధించి కుంకీగా మార్చనున్నారు.

Kumki Elephants Training : మరోవైపు కుంకీ ఏనుగులను పట్టుకోవడం మొదలు వాటి శిక్షణ, ఆపరేషన్లలో వినియోగం వరకూ ప్రతి దశా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. అడవిలో తిరిగే ఏనుగుల గుంపు నుంచి వేరుపడి ఒంటరైన, కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలున్న గజరాజులను గుర్తించి వాటిని బంధిస్తారు. ఆ తర్వాత వాటిని శిక్షణ శిబిరాలకు తరలిస్తారు. అక్కడ ప్రత్యేక ఎన్‌క్లోజర్లలో వాటిని పెడతారు. తొలుత ఏనుగులను శాంతింపజేస్తారు. వాటి ప్రవర్తనను బట్టి నెమ్మదిగా శిక్షణ మొదలుపెడతారు.

మొదట మావటీలు వాటికి చేరువై వివిధ రకాల సంకేతాల్ని వాటికి అలవాటు చేస్తారు. అలా అలవాటయ్యాక చిన్న చిన్న ఆదేశాలివ్వడం ప్రారంభిస్తారు. వాటిని పాటిస్తే బెల్లం, చెరకు అందిస్తూ మచ్చిక చేసుకుంటారు. క్రమంగా మావటీలకు, ఏనుగులకు మధ్య అనుబంధం ఏర్పడుతుంది. ఆ తర్వాత కుంకీ ఏనుగులను ఎన్‌క్లోజర్‌ నుంచి బయటకు తెచ్చి అటవీ ప్రాంతాల్లోకి తీసుకెళ్తారు. అక్కడ అడవి ఏనుగులు వీటిని చూసి కలవరపడుతున్నాయా? లేదా? వాటి ప్రవర్తన ఎలా ఉంది? తదితర అంశాలు గమనించి వెనక్కి తీసుకొస్తారు.

శిక్షణలో ఈ కీలక దశ దాటాక వీటిని ఒంటరిగా అడవిలో వదిలేస్తారు. తిరిగి వాటంతట అవే శిక్షణ శిబిరానికి వచ్చేస్తే అవి పూర్తిగా కుంకీ ఏనుగులుగా మారినట్లే. వైద్యులు, అటవీ అధికారుల పర్యవేక్షణలో మూడేళ్ల పాటు ఈ కఠోర శిక్షణ ఉంటుంది. ఏ సందర్భంలో ఎలా నడుచుకోవాలో కుంకీ ఏనుగులకు నేర్పుతారు. వాటి చెవిని మావటీలు కాలితో తడితే ముందుకు వెళ్లాలని ఆదేశించినట్లు. చెవి వెనకభాగంలో కాలితో గట్టిగా తడితే వెనక్కి వెళ్లాలని ఆదేశించినట్లు. చెవి మధ్యభాగంలో కాలితో తడితే అక్కడే ఆగిపోవాలని చెప్పినట్లు.

ఆ తర్వాత అడవి ఏనుగులను ఎలా ఎదుర్కోవాలనే సంకేతాలూ అలవాటు చేస్తారు. మావటీల ఆదేశాలకనుగుణంగా ఇవి నడుచుకుంటాయి. అటవీ ఏనుగులను తరిమే ఆపరేషన్ల నిర్వహణలో కుంకీ ఏనుగులకు మావటీలు ఇచ్చే ఆదేశాలే కీలకం. అందుకే ఈ శిక్షణ ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.

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