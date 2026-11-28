సినిమా స్టైల్లో ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ - ముగ్గురు అరెస్ట్, 7 వాహనాలు స్వాధీనం
Red Sandalwood Smuggling : ఎర్రచందనాన్ని అక్రమంగా తరలిస్తున్న దుంగలను ముఠాను కడప జిల్లా అటవీశాఖ అధికారులు పట్టుకున్నారు. కడప డివిజన్ పరిధిలోని అటవీ ప్రాంతాల్లో నిర్వహించిన దాడుల్లో ముగ్గురు స్మగ్లర్లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 1:54 PM IST
సినిమాను తలపించేలా ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్పై కడప జిల్లా అటవీ అధికారులు ఉక్కుపాదం మోపారు. అంబులెన్స్లు, ఇతర విలాసవంతమైన వాహనాలను ఉపయోగించి అక్రమంగా తరలిస్తున్న దుంగలను, ముఠాను అటవీశాఖ అధికారులు పట్టుకున్నారు. కడప డివిజన్ పరిధిలోని అటవీ ప్రాంతాల్లో నిర్వహించిన దాడుల్లో ముగ్గురు స్మగ్లర్లను అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి వద్ద నుంచి 114 ఎర్రచందనం దుంగలు, ఏడు వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. జిల్లా డివిజనల్ అటవీ శాఖ అధికారి (డీఎఫ్ఓ) బాలరాజు ఈ వివరాలను మీడియాకు వెల్లడించారు.
ఏకకాలంలో తనిఖీలు : కడప డివిజన్ మీదుగా భారీగా ఎర్రచందనం తరలిస్తున్నారనే పక్కా సమాచారం అందడంతో యాంటీ-రెడ్ శాండర్స్ టాస్క్ ఫోర్స్, అటవీశాఖ అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. డీఎఫ్ఓ ఆదేశాల మేరకు ప్రత్యేక బృందాలుగా ఏర్పడి ఐదు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో అంబులెన్స్లు, కార్లు, ఆటో, రిక్షాలను ఉపయోగించి ఎర్రచందనం దుంగలను తరలిస్తున్న స్మగ్లర్లను అధికారులు చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు.
114 దుంగలు, ఏడు వాహనాలను స్వాధీనం : సిద్ధవటం అటవీ పరిధిలో ముగ్గురు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకుని 114 ఎర్రచందనం దుంగలను, ఏడు వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీటిలో ఒక అంబులెన్స్, రెండు టయోటా ఇన్నోవా కార్లు, ఒక మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్ డిజైర్, రెండు ఆటో రిక్షాలు, ఒక ద్విచక్ర వాహనం ఉన్నాయి. దాడుల సమయంలో తప్పించుకున్న మిగిలిన నిందితుల కోసం అటవీశాఖ అధికారులు, టాస్క్ ఫోర్స్ బృందాలు గాలింపు చర్యలు చేపడుతున్నారు. అరెస్టయిన వారిలో తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన లక్ష్మీ నరసయ్య, బట్టల భక్తుడు, అలాగే తమిళనాడుకు చెందిన రామలింగం ఉన్నారు. ఈ ముఠా వెనుక ఉన్న అసలు సూత్రధారులు ఎవరనేది తెలుసుకోవడానికి వీరిని విచారిస్తున్నట్లు డీఎఫ్ఓ తెలిపారు.
"సిద్ధవటం మండలం జ్యోతి అనే గ్రామానికి మృతదేహాన్ని తీసుకువెళ్లిన ఓ అంబులెన్స్ తిరుగు ప్రయాణంలో ఎర్రచందనం లోడ్తో వస్తున్నట్లు సమాచారం రావటంతో తనిఖీలు చేశాం. 114 దుంగలు, రవాణాకు ఉపయోగించిన 7 వాహనాలను సీజ్ చేశాం. తమిళనాడుకు చెందిన ఒకరు, కడప జిల్లాకు చెందిన ఇద్దరు స్మగ్లర్లను పట్టుకున్నాం. మరికొందరు పరారీలో ఉన్నారు." - బాలరాజు, కడప జిల్లా అటవీ అధికారి
డిప్యూటి సీఎం అభినందనలు, హెచ్చరిక : ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అటవీశాఖ అధికారులతో మాట్లాడి కడపలో చేపట్టిన ఈ ప్రత్యేక ఆపరేషన్ గురించి వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ ఆపరేషన్లో సమన్వయంతో, వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించి అక్రమ రవాణాను అడ్డుకున్న కడప డీఎఫ్ఓను, సిబ్బందిని ఆయన ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఎర్రచందనం దుంగల వైపు కన్నెత్తి చూడాలన్నా స్మగ్లర్లు వణికిపోయేలా ఉండాలి.
అక్రమ రవాణా ముఠాలకు ఉన్న అన్ని మార్గాలను పూర్తిగా మూసివేసేలా టాస్క్ ఫోర్స్, అటవీశాఖ అధికారులు నిరంతరం దాడులు కొనసాగించాలి అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ అక్రమ రవాణా కేసులో తప్పించుకున్న ఇతర అనుమానితులను గుర్తించి, వారిని అరెస్టు చేయాలని పవన్ ఆదేశించారు. అక్రమ రవాణాకు మూల కారణాలను వెలికితీసేలా దర్యాప్తు జరగాలని ఆయన సూచించారు. అటవీ వనరులను దోచుకుంటూ, ఇటువంటి అక్రమ కార్యకలాపాలకు పాల్పడే వారిపై కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన ఆదేశించారు.
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