ఒక్కసారిగా పేలిన వందల ఫోన్లు - కర్నూలు బస్సు ప్రమాద తీవ్రతకు ప్రధాన కారణమిదే!
కర్నూలులో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు అగ్ని ప్రమాద ఘటన - ఫోరెన్సిక్ బృందాల దర్యాప్తులో కీలక విషయాలు - వందల ఫోన్ల బ్యాటరీలు ఒక్కసారిగా పేలడంతోనే ప్రాణనష్టం పెరిగినట్లు వెల్లడి
Published : October 25, 2025 at 7:30 AM IST
Kurnool Bus Fire Latest Update : ఏపీలోని కర్నూలు శివారు చిన్నటేకూరు సమీపంలో వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు అగ్ని ప్రమాదానికి గురై 19 మంది సజీవ దహనమైన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ బస్సు దగ్ధానికి సంబంధించి కీలక విషయాలను ఫోరెన్సిక్ బృందాలు ప్రాథమికంగా గుర్తించాయి. ఈ బస్సు లగేజీ క్యాబిన్లో తరలిస్తున్న వందల మొబైల్ ఫోన్లు పేలడం వల్లే ప్రమాద తీవ్రత పెరిగి, భారీ ప్రాణ నష్టానికి దారి తీసిందని తెలిపారు. తొలుత బస్సు ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీకొట్టగానే దాని ఆయిల్ ట్యాంక్ మూత ఊడిపడి, అందులోని పెట్రోల్ కారడం మొదలైందని చెప్పారు.
అదే సమయంలో బస్సు కింది భాగంలో బైక్ ఇరుక్కుపోవడంతో, దాన్ని బస్సు కొంత దూరం ఈడ్చుకెళ్లిందని ఫోరెన్సిక్ బృందాలు పేర్కొన్నాయి. ఈ క్రమంలో నిప్పురవ్వలు చెలరేగడం, దానికి పెట్రోల్ తోడవడంతో మంటలు ప్రారంభమయ్యాయన్నారు. ఇవి ముందుగా లగేజీ క్యాబిన్కు అంటుకున్నాయని, అందులోనే 400కు పైగా మొబైల్ ఫోన్లతో కూడిన పార్సిల్ ఉండటంతో అధిక వేడికి ఆ ఫోన్ల బ్యాటరీలన్నీ ఒక్కసారిగా పేలిపోయాయని వివరించారు.
ఆ మంటలు లగేజీ క్యాబిన్ పైభాగంలోని ప్రయాణికుల కంపార్ట్మెంట్కు వ్యాపించాయని వివరించారు. దీంతో లగేజీ క్యాబిన్కు సరిగ్గా పైన ఉండే సీట్లలో, బెర్తుల్లో ఉన్న వారికి తప్పించుకునే సమయం లేకుండా పోయిందన్నారు. అందువల్లే బస్సు మొదటి భాగంలోని సీట్లు, బెర్తుల్లో ఉన్నవారే ఎక్కువగా ప్రాణాలు కోల్పోయారని ఘటనా స్థలాన్ని, దగ్ధమైన బస్సును పరిశీలించిన ఫోరెన్సిక్ బృందాలు గుర్తించాయి.
బ్యాటలీల పేలుడు వల్లే భారీ శబ్దం, దట్టమైన పొగ : 'లగేజీ క్యాబిన్లోని ఫోన్ల బ్యాటరీలన్నీ ఒక్కసారిగా పేలడం వల్లే భారీ శబ్దం వచ్చింది. దీంతో డ్రైవర్ బస్సును నిలిపి, అతని సీటు పక్కన ఉండే కిటికీ డోరు నుంచి దిగి వెనక వైపునకు వెళ్లి చూసి అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. అప్పటికే బస్సు దట్టమైన పొగ, మంటల్లో చిక్కుకుపోయింది. బస్సు లోపల చిక్కుకున్న ప్రయాణికులు తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించినా, కుడివైపునున్న అత్యవసర ద్వారం తెరుచుకోకపోవడంతో వారి ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు.
నిబంధనలకు విరుద్ధంగా మొబైల్స్ రవాణా : ప్రయాణికుల వాహనాల్లో వారి వ్యక్తిగత లగేజీ తప్ప ఇతర సరకులేవీ రవాణా చేయకూడదు. కానీ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సుల యాజమాన్యాలు మాత్రం ప్రయాణికుల వాహనాలను సరకు రవాణా కోసం వాడేస్తున్నాయి. వాటిని లగేజీ క్యాబిన్లలో పెట్టేస్తున్నారు. ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు వాటికి మంటలు అంటుకోవడం వల్ల ప్రమాద తీవ్రత పెరుగుతూ వస్తోంది. కర్నూలు ఘటనలో కూడా ప్రమాద తీవ్రత పెరగడానికి మొబైల్ ఫోన్ల పేలుడే కారణమని ప్రాథమికంగా తేలింది. సాధారణంగా మొబైల్ ఫోన్ల పైభాగాన్ని ప్లాస్టిక్తో, బ్యాటరీలు లిథియంతో తయారు చేస్తారు. ప్లాస్టిక్ క్షణాల్లో అంటుకుంటుంది. అలాగే లిథియం మంటల్లో చిక్కితే పేలిపోతుంది. అది తెలిసి కూడా ప్రయాణికుల వాహనాల్లో వీటిని రవాణా చేయడం అనేది ఇంత భారీ ప్రాణనష్టానికి ప్రధాన కారణం అయింది' అని ఫోరెన్సిక్ బృందాలు తేల్చాయి.
ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సుకు అగ్నిప్రమాదం - 19 మంది సజీవదహనం
ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సుల్లో కార్గో వల్లే తీవ్ర ప్రమాదం : ఫోరెన్సిక్ నిపుణుల అభిప్రాయం