ఐదెకరాల్లో అత్యాధునిక ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ - రాజధానిలో ప్రారంభం కానున్న రెండో భవన సముదాయం

సీఆర్‌డీఏ తర్వాత రెండో భారీ భవనం - రూ.252 కోట్లతో అంతర్జాతీయ స్థాయి ల్యాబ్ - ​రూ.41 కోట్లతో అత్యాధునిక పరికరాల ఏర్పాటు - ​డీఎన్‌ఏ, సైబర్ ఫోరెన్సిక్‌తో వేగంగా ఫలితాలు

Published : May 7, 2026 at 2:30 PM IST

​Amaravati Forensic Lab : నేరాలకు చెక్ పెట్టే శాస్త్రీయ శక్తి ఇప్పుడు అమరావతిలో సిద్ధమైంది. చిన్న ఆనవాళ్లే పెద్ద సాక్ష్యాలుగా మారే ఫోరెన్సిక్ సామర్థ్యంతో దర్యాప్తు వేగం, కచ్చితత్వం పెరగనుంది. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల ల్యాబ్‌తో నేరస్థులకు తప్పించుకునే మార్గాలు మరింత కఠినం కానున్నాయి. నేర పరిశోధనలో ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబ్‌లు కీలక ఆధారంగా మారాయి. రక్తం, లాలాజలం, వెంట్రుకలు, చర్మ కణాలు వంటి సూక్ష్మ ఆనవాళ్లను విశ్లేషించి డీఎన్‌ఏ ప్రొఫైలింగ్ ద్వారా నిందితులను గుర్తించడం సాధ్యమవుతోంది. ప్రత్యక్ష సాక్షులు లేని కేసుల్లో కూడా ఈ శాస్త్రీయ నివేదికలు కోర్టుల్లో బలమైన సాక్ష్యాలుగా నిలుస్తున్నాయి. డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్ ద్వారా సైబర్ నేరాలు, ఆర్థిక మోసాల్లో తొలగించిన డేటాను తిరిగి పొందడం దర్యాప్తునకు కీలకంగా మారింది.

సీఆర్‌డీఏ భవనం తర్వాత రెండోది : రాజధాని అమరావతిలోని తుళ్లూరు వద్ద ఎన్‌-14, ఈ-5 జంక్షన్‌లో నిర్మించిన ఫోరెన్సిక్ భవన సముదాయం పూర్తయింది. ఐదెకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మించిన ఈ అంతర్జాతీయ స్థాయి ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ ఐదు భవనాల సముదాయంగా సిద్ధమైంది. కేంద్ర-రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల భాగస్వామ్యంతో రూ.252 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మాణం పూర్తయింది. 2017లో ప్రారంభమైన ఈ ప్రాజెక్టు మధ్యలో నిలిచిపోయినా, 2024 తర్వాత మళ్లీ వేగం అందుకుని పూర్తి దశకు చేరుకుంది. త్వరలోనే అత్యాధునిక పరికరాలు అమర్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చేతుల మీదుగా ఇది ప్రారంభం కానుంది. సీఆర్‌డీఏ భవనం తర్వాత రాజధానిలో ప్రారంభంకానున్న రెండో భవన సముదాయం ఇదే కావటం విశేషం.

రూ.41 కోట్ల ఖర్చుతో పరికరాలు : దేశంలోని ఎనిమిది అత్యాధునిక ఫోరెన్సిక్‌ సైన్స్‌ ల్యాబ్‌ల్లో అమరావతి ల్యాబ్ ఒకటిగా నిలవనుంది. ఈ ల్యాబ్‌లో ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ, బాలిస్టిక్ విభాగాలు ప్రత్యేకంగా పనిచేస్తాయి. ఆటోమేటెడ్ ఫింగర్‌ప్రింట్ సిస్టమ్ ద్వారా వేలిముద్రలను డేటాబేస్‌తో సరిపోల్చి నిందితులను గుర్తిస్తారు. కాల్పుల కేసుల్లో తుపాకులు, తూటాల విశ్లేషణ, విషప్రయోగం లేదా మత్తు పదార్థాల కారణాలను నిర్ధారించే టాక్సికాలజీ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. నార్కోటిక్స్, బయోమెట్రిక్, ఫోరెన్సిక్ అకౌంటింగ్ వంటి విభాగాలు కూడా దర్యాప్తును మరింత సమగ్రంగా మార్చనున్నాయి. పాత విధానాల్లో నెలలు పట్టే నివేదికలు ఇప్పుడు గంటలు లేదా కొన్ని రోజుల్లో అందేలా సాంకేతికతను వినియోగిస్తున్నారు. వీటిలో అవసరమైన పరికరాలను రూ.41 కోట్ల ఖర్చుతో పోలీసు శాఖ తెప్పిస్తోంది.

ఇకపై క్రిమినల్ కేసుల విచారణ సులభతరం! : డీఎన్‌ఏ, నార్కోటిక్స్‌, సైబర్‌, బయోమెట్రిక్‌, బాలిస్టిక్‌ లాంటి పరీక్షలతో పాటు ఫోరెన్సిక్‌ అకౌంటింగ్‌కు సంబంధించిన ఎక్సలెన్స్‌, గత నేరాల నమూనాలతో సరిపోల్చగల డేటాబేస్‌ యాక్సిక్‌ కూడా ఇక్కడ అందుబాటులోకి రానుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొబైల్ ఎఫ్‌ఎస్ఎల్ వాహనాల ద్వారా ఘటనా స్థలానికి వెంటనే చేరుకుని ఆధారాలు సేకరించి 48 గంటల్లో ప్రాథమిక విశ్లేషణ అందించే వ్యవస్థను అమలు చేస్తున్నారు. నేర పరిశోధనలో రక్తం, లాలాజలం, వెంట్రుకలు, చర్మకణాలు వంటి సూక్ష్మ ఆనవాలను విశ్లేషిస్తారు. అలాగే డీఎన్​ఏ ప్రోఫైలింగ్​ ద్వారా నిందితులను గుర్తించడంలో ఫోరెన్సిక్‌ సైన్స్ ల్యాబ్​లు కీలకంగా మారనున్నాయి. ప్రాంతీయ ల్యాబ్‌ల విస్తరణతో దర్యాప్తు వేగం మరింత పెరుగుతోంది. అమరావతిలోని ఫోరెన్సిక్‌ భవన సముదాయం కార్యాకలాపాలు ప్రారంభమైతే రాష్ట్రంలో క్రిమినల్ కేసుల విచారణ సులభతరం కానుంది.

రాష్ట్రంలో నేరం చేసినవారు తప్పించుకోలేరనే నమ్మకాన్ని బలోపేతం చేసే దిశగా పోలీసుశాఖ ఫోరెన్సిక్ విభాగాన్ని విస్తరిస్తోంది. కర్నూలు, గుంటూరు, విశాఖపట్నంతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లో ల్యాబ్‌ల ఏర్పాటు కొనసాగుతోంది. సిబ్బంది నియామకాలు, ఆధునిక సాంకేతిక సదుపాయాలతో ఈ వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తూ, నేరాలపై కఠిన నియంత్రణ లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతోంది.

