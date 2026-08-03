విదేశీయులను ఆకట్టుకుంటున్న శ్రీకాళహస్తి 'కలంకారీ' - విస్తరిస్తున్న హస్తకళ విక్రయశాలలు
ఆలయ పర్యాటకంతో కళకు కొత్త ఊపు - కళాకారులకు పెరుగుతున్న ఆదరణ - ఆలయానికి సమీపంలో పెరుగుతున్న కలంకారీ విక్రయ శాలలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 11:35 AM IST
Foreigners Interest In Srikalahasti Kalamkari : 'కళలకు కాణాచి'గా ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీకాళహస్తి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఖ్యాతితో పాటు విదేశీయులను కూడా ఆకట్టుకుంటోంది. శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయాన్ని దర్శించేందుకు దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చే భక్తుల సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా విదేశీ పర్యాటకులు ఆలయ దర్శనంతో పాటు శ్రీకాళహస్తి ప్రత్యేకతైన కలంకారీ హస్తకళపై విశేష ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన ఈ కళలో సహజ రంగులతో చేతితో చిత్రించిన వస్త్రాలు వారి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఇక్కడి కళాకారులు వాడే సహజ రంగులే ఇందుకు ప్రధాన కారణంగా చెప్పవచ్చు. అంతేకాదు ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉండటం కూడా కారణమే.
ఆలయ పరిసరాల్లోని హస్తకళ విక్రయశాలల్లో చీరలు, దుపట్టాలు, కుర్తాలు, వాల్ హ్యాంగింగ్స్, చిత్రపటాలు వంటి ఉత్పత్తులను ఆసక్తిగా పరిశీలించి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు విదేశీయులు అప్పుడప్పుడు మాత్రమే కనిపించేవారు. ప్రస్తుతం నిత్యం వందల సంఖ్యలో విదేశీ సందర్శకులు రావడంతో శ్రీకాళహస్తి హస్తకళలకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు మరింత పెరుగుతోంది.
కలంకారీ కళాకారులకు పెరుగుతున్న ఆదరణ : సాంకేతికత విస్తరణ, సామాజిక మాధ్యమాల ప్రభావంతో శ్రీకాళహస్తి కలంకారీ కళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరింత చేరువైంది. గతంలో కళాకారులు తమ వస్త్రాలను విదేశాలకు పంపించేందుకు ఎన్నో వ్యయప్రయాసలు పడాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా, ఆన్లైన్ వేదికల ద్వారా విదేశీ కొనుగోలుదారులు నేరుగా కళాకారులను సంప్రదిస్తూ ఆర్డర్లు ఇస్తున్నారు. ఐదేళ్ల క్రితం శ్రీకాళహస్తి పరిసర ప్రాంతాల్లో కేవలం మూడు హస్తకళ ఎంపోరియంలు మాత్రమే ఉండగా, ప్రస్తుతం దిగువ సన్నిధి వీధి, ఎగువ సన్నిధి వీధి, తేరువీధి, శుకబ్రహ్మాశ్రమం పరిసరాల్లో 30కి పైగా కలంకారీ విక్రయశాలలు ఏర్పడ్డాయి. గతంలో వస్త్రాలనే విక్రయించిన దుకాణదారులు ఇప్పుడు రెడీమేడ్ దుస్తులు, ఆధునిక డిజైన్లతో రూపొందించిన ఉత్పత్తులను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు.
శ్రీకాళహస్తి కలంకారీ కళ ప్రత్యేకత సహజ రంగులు, చేతితో గీసిన సున్నితమైన చిత్రాలు, భారతీయ పురాణ గాథలను ప్రతిబింబించే అద్భుతమైన ఆకృతుల్లోనే ఉంది. ప్రతి వస్త్రం ఒక కళాఖండంలా రూపుదిద్దుకోవడంతో విదేశీయులు వీటిని జ్ఞాపికలుగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే ప్రత్యక్ష విక్రయాలు పెరగడంతో కళాకారులకు మెరుగైన ఆదాయం లభిస్తుండగా, స్థానిక వ్యాపారులు కూడా లాభపడుతున్నారు. ఆలయ పర్యాటకం, డిజిటల్ ప్రచారం, కళాకారుల నైపుణ్యం కలిసి శ్రీకాళహస్తి కలంకారీ కళను ప్రపంచ వేదికపై మరింత వెలుగులోకి తీసుకొస్తున్నాయి. ఇది కేవలం వస్త్రకళ మాత్రమే కాదు, తెలుగు సంస్కృతి, సంప్రదాయానికి ప్రతీకగా నిలుస్తూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు అందుకుంటోంది.
అసలు కలంకారీ ఎలా తయారుచేస్తారో తెలుసా? : కలంకారీ తయారీలో ప్రధానమైనది భూమిక వస్త్రం సిద్ధం చేసుకోవడమే. ఇందుకోసం నేతన్నలు ముందుగా సరైన వస్త్రాన్ని ఎంపిక చేసుకుంటారు. తర్వాత దాన్ని కరక్కాయపొడి, పాలు మిశ్రమంలో కొద్దిసేపు నానబెడతారు. దాన్ని అలాగే మరోకొద్దిసేపు ఆరనిస్తారు. ఆ తర్వాత వేయాల్సిన చిత్రాలకు అనుగుణంగా మొదట ఔట్లైన్ వేసుకుంటారు. వాటికి తగిన విధంగా రంగులు దిద్దుతారు. వెదురుపుల్లను కుంచెగా చేసుకుని చిత్రాలు గీసి, వాటికి రంగులు అద్దుతారు. తద్వారా కొంగొత్త హంగులు తీర్చిదిద్దుతారు.
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