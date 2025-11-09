హైదరాబాద్ రుచులకు విదేశీయులు ఫిదా - ఫుడ్ వ్లాగ్స్తో మరింత ప్రచారం
విభిన్న రుచులకు నిలయంగా భాగ్యనగరం - విదేశాల నుంచి హైదరాబాద్ను సందర్శించే విదేశీయుల సంఖ్య ఏటా 3.6 లక్షల పైనే - రుచులను ఆస్వాదిస్తూ ఫుడ్వ్లాగ్స్ రూపంలో సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేస్తున్న అతిథులు
Published : November 9, 2025 at 11:29 AM IST
Hyderabad Food Vlog by Foreigners : భాగ్యనగరం వారసత్వ సంపద, విభిన్న రుచులకు నిలయం. వివిధ దేశాల నుంచి చాలా మంది నగరానికి వస్తుంటారు. ఏటా హైదరాబాద్ని సందర్శించే విదేశీయుల సంఖ్య 3.6 లక్షల పైమాటే. వచ్చినవాళ్లు చారిత్రక ప్రదేశాలను చూడటంతో పాటు ఘుమఘుమలాడే ఇక్కడి ప్రత్యేక రుచులను ఆస్వాదిస్తుంటారు. వాటిని ఫుడ్ వ్లాగ్స్ రూపంలో సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. నగర వంటకాలకు రివ్యూలు ఇస్తూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యం పొందేలా చేస్తున్నారు. ఇటీవల ఈ ట్రెండ్ మరింత పెరిగింది.
దేశంలోని పలు ప్రాంతాలను తిరుగుతూ : భారతీయ వంటకాలకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపు ఉంది. దీనికి ప్రధాన కారణం విదేశాల నుంచి వస్తున్న పర్యాటకులు దేశంలోని ప్రకృతి సౌందర్యాలను వీక్షిస్తూ దేశంలోని పలు పర్యాటక ప్రదేశాలకు, ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలకు తిరుగుతున్నారు. అయితే మరి కొంత మంది వారు తిరిగిన ప్రదేశాలను ఫోన్లో వీడియోలు తీసి వ్లాగ్స్ రూపంలో యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ వంటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. దీంతో వారికి వ్యూస్ పెరగడంతో పాటు మన ప్రాంతాలలోని అందాలే కాకుండా మన ప్రాంతంలోని వంటకాల రుచులు కూడా ప్రచారమవుతున్నాయి.
నగరవాసుల మర్యాదకు కితాబు : వంటకాలను రుచి చూడటానికి వచ్చిన విదేశీ అతిథులకు పలు రెస్టారెంట్ల నిర్వాహకులు సాదరంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నారు. వారికి తమ వద్దే లభించే భిన్న రుచులను పరిచయం చేస్తున్నారు. ప్రతిదాన్నీ వ్లాగ్స్ రూపంలో తీస్తూ సోషల్మీడియాలో పెడుతున్నారు. ఆయా సందర్బాల్లో పరిచయమైన వారితో ముచ్చటిస్తూ వారి మర్యాదకు కితాబిస్తున్నారు.
తెలుగింటి రుచులకు ఫిదా : సాధారణంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఇంటికి వచ్చిన అతిథులకు మర్యాదలు చేయనిదే పంపలేం. అదే పూర్తిగా మన సంస్కృతి తెలియని వారిని ఇంకా బాగా చూసుకుంటాము. ఇదే నేపథ్యంలో నగరంలో అనేక హోటళ్లు, రెస్టారెంట్ల యాజమాన్యాలు పర్యాటలను ఆకర్షించే ఆతిథ్యాన్ని ఇవ్వడంతో పాటు మన తెలుగింటి రుచులను వారికి పరిచయం చేస్తున్నాయి. నగరానికి విదేశీయుల తాకిడి అధికంగా ఉన్నందును మన వంటకాలకు సైతం వారు ఫిదా అవుతున్నారు.
వంటలకు రివ్యూలిస్తూ మరింత ప్రచారం : దేశంలో ఎక్కడా లేని ఫుడ్ వెరైటీలు హైదరాబాద్ సొంతం. ఇరానీ చాయ్ నుంచి బిర్యానీ వరకు, ఉస్మానియా బిస్కెట్ నుంచి కుర్బానీ కా మీఠా వరకు ఏది నోట్లో వేసుకున్నా అద్భుతమే. దీంతో విదేశీ ఆహార ప్రియులనూ ఆకర్షిస్తోంది. మన వంటకాల్లో కారంతో పాటు మమకారం కూడా ఎక్కువగానే ఉండటంతో ఆ రుచికి ఫిదా అవుతున్నారు. దీంతో 'బాగుంది' అని చెప్పి ఊరుకోకుండా ఆ వంటకం చేసిన తీరు, చెఫ్, రెస్టారెంట్లోని విశేషాలను సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. ప్రపంచానికి వంటకాలను పరిచయం చేస్తున్నారు. వాటిని చూసిన విదేశీయులు నగరంపై ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. వారి ప్రయాణాలకు హైదరాబాద్ను డెస్టినేషన్ లిస్ట్లో వేసుకుంటున్నారు. ఇక్కడి రుచులను ఆస్వాదిస్తున్నారు.
